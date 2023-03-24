Эксперт назвал минимальную стоимость аренды коттеджа на майские праздники

Риелторы фиксируют повышенный спрос на аренду подмосковных домов на предстоящие майские праздники. Эксперты предупреждают: через пару недель мест почти не останется, а цены вырастут. Разбираемся, сколько будет стоить мини-отпуск в загородном доме.



Цена вопроса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стоимость зависит от множества факторов: расстояние от города, инфраструктура и размер дома, наличие сауны или бассейна, близость участка к лесу или водоему, рассказал Москве 24 риелтор, член Гильдии риелторов Москвы Сергей Цывин.





Сергей Цывин риелтор, член Гильдии риелторов По сравнению со среднегодовыми расценками на майские праздники стоимость увеличивается на 20–25%. Например, самый обычный домик под Истрой площадью 23–25 метров, где на участке есть только мангал, в обычные дни стоит 30–40 тысяч на три дня. В длинные выходные такой коттедж обойдется в 50–60 тысяч. И это минимальная цена на рынке сейчас.

Если на участке есть бассейн, хаммам или сауна, то дом уже будет стоить 50–100 тысяч за сутки, продолжил эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

"В среднем трехдневный отдых на семью обойдется в 150 тысяч рублей в загородном доме. Для семьи это может быть накладно, для большой компании друзей – нет", – рассказал он Москве 24.





Олег Бендриков эксперт по недвижимости Причем спросом пользуются абсолютно все виды домов, во всех направлениях. Особо дорогие предложения – на западе и юго-западе области. Наиболее дешевые – на востоке. Люди, как правило, пытаются найти дома рядом с водоемами, лесом.

Эксперт предупредил: бронировать место нужно уже сейчас, так как через пару недель вариантов будет меньше, а цены вырастут еще больше.

При этом если человек хочет сэкономить на отдыхе, то можно выбрать предложения от частников, а не в организованных коттеджных поселках, советует риелтор Елена Снигир.

"Есть владельцы домов в СНТ, которые сдают свою недвижимость на праздники. Это может обойтись в 30 тысяч, но там не будет особых условий: централизованного отопления, канализации, инфраструктуры для отдыха", – отметила специалист.



Собственники диктуют тренды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Последние годы владельцы коттеджных участков идут на хитрость. На сайте объявлений они указывают, что дом расположен в Подмосковье, а при разговоре с собственником оказывается, что он совершенно в другом регионе, отметил Олег Бендриков.

"И тогда люди начинают смотреть, сколько стоит доехать до этого места. И иногда получается, что цена вместе с дорогой ниже, чем отдых на три дня в ближайшем Подмосковье. И выбирают первый вариант", – рассказал эксперт.

Кроме того, арендодатели не стремятся сдавать дома большим компаниям, предпочитая семьи, отметила Елена Снигир.





Елена Снигир риелтор При подписании договора собственники часто требуют конкретику – сколько человек будет проживать, есть ли дети, животные. Они ищут семьи и даже готовы уступить в цене, нежели подзаработать деньги на большой компании друзей.

Также в этот период вряд ли получится снять дом на сутки. Арендодатели ищут жильцов как минимум на три дня, чтобы не решать проблемы с передачей ключей и уборкой в праздники. Если клиент забронирует на продолжительный срок, собственники могут сделать скидку, добавила риелтор.