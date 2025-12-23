Форма поиска по сайту

23 декабря, 15:37

Общество
Риелтор Перескокова: цены на аренду коттеджей выросли в 3–4 раза перед Новым годом

В последний момент: во сколько обойдется аренда подмосковного коттеджа перед Новым годом

Цены на аренду домов и коттеджей в Московской области выросли в несколько раз в преддверии Нового года, рассказали эксперты. О том, возможно ли найти подходящий объект за неделю до праздника и во сколько он обойдется, в материале Москвы 24.

"1,5 миллиона за 3 дня"

Фото: 123RF.com/graphicswizard

Стоимость аренды подмосковных домов и коттеджей в новогоднюю ночь взлетает в несколько раз по сравнению с ценами в середине года. Некоторые собственники прямо говорят, что зарабатывают в праздничные дни столько, чтобы потом не волноваться о доходах весь год, рассказала Москве 24 риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

"Иногда цена увеличивается в 3–4 раза. Из моей практики, самая дорогая новогодняя аренда сейчас – полтора миллиона рублей за три дня. Клиенты выбрали коттедж с обслуживающим персоналом, площадь – около 800 метров. Но в целом есть предложения и дороже, например от миллиона в сутки", – отметила она.

В целом, по словам эксперта, варианты аренды в новогоднюю ночь можно найти и в конце декабря – вопрос лишь в том, что именно это будет: локация, тип дома, условия.

Конечно, те, кто планирует загородные вечеринки, начинают интересоваться этим еще в сентябре-октябре. Это оптимальное время для брони: цена вряд ли изменится, но вот выбор вариантов будет значительно больше.
Наталья Перескокова
риелтор

При этом на самих онлайн-платформах по поиску недвижимости можно увидеть, как изменилась цена перед праздниками. Например, в районе Пятницкого шоссе сдается четырехэтажный дом площадью 2 000 квадратов. Цена за сутки в нем – свыше 800 тысяч рублей. За эту сумму клиента ждут 2 бассейна, спа-зона с хаммамом и холодной купелью, джакузи под открытым небом, боулинг, бильярд, 13 спален и на десерт – вертолетная площадка. В качестве дополнительной опции указана услуга "администратор для беззаботного отдыха". А еще ресторанное обслуживание, официанты, профессиональные банщики и массажисты. При этом в апреле цена за сутки была 550 тысяч.

1 из 2

Другой двухэтажный дом площадью 1 000 квадратов недалеко от Волоколамского шоссе обойдется в праздники в 400 тысяч рублей за сутки. Владельцы недвижимости обещают гостям 7 спален, 7 санузлов, банкетный зал на 60 человек, караоке-зал, бильярд, настольный теннис, а также отдельно стоящий СПА-комплекс с бассейном и сауной.

В свою очередь, сутки в апреле обошлись бы арендатору в 100 тысяч рублей.

1 из 2

Похожая ситуация и с объектами дешевле: цена за сутки в двухэтажном доме площадью 125 квадратных метров с баней на дровах и зоной барбекю составляет почти 58 тысяч рублей за сутки с 31 декабря по 1 января. В свою очередь, в апреле – 16 тысяч.

1 из 2

На фоне такой тенденции Перескокова отметила, что многие жители столицы начали снимать дома в соседних областях – Тверской, Калужской и Владимирской.

"Это буквально тренд. Цены там ниже, чем в Московской области в 2–3 раза. Проехать лишние 100 километров, чтобы получить отличное предложение на праздники, для многих – хорошая возможность", – пояснила она.

Детальный осмотр

Фото: depositphotos/.shock

Наталья Перескокова напомнила, что при оформлении посуточной аренды очень важна внимательность.

"Стоит начать с главного – установления личности контрагента. Всегда нужно просить показать паспорт владельца или документы управляющей компании. Если жилье предлагает не собственник, а, например, субарендатор, необходимо выяснить законные основания для передачи объекта – запросите договор аренды с правом переуступки или официальную доверенность", – объяснила эксперт.

Риелтор подчеркнула, что ключевой документ для проверки – выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности. Этот этап – база для безопасной сделки, предупредила она.

Следующий шаг – детальный осмотр помещения. Не стоит ограничиваться поверхностной оценкой – тщательно проверьте каждый элемент обстановки. Все обнаруженные недостатки, будь то повреждения мебели, дефекты отделки или неисправности сантехники, необходимо документально закрепить. Оптимальное решение – включить подробную опись с указанием состояния имущества в текст соглашения.
Наталья Перескокова
риелтор

По словам эксперта, лучше всего сделать дополнительную фото- и видеофиксацию интерьера и всех важных деталей, а затем и направить материалы арендодателю.

"Отдельное внимание следует уделить проверке функциональности жилья, протестировать работу всех электроприборов и системы водоснабжения. При краткосрочной аренде нужно особенно тщательно оценить исправность бытовой техники, сверить наличие заявленного комплекта посуды и постельных принадлежностей, а также уточнить данные для подключения к интернету", – отметила риелтор.

Кроме того, перед заключением договора лучше заранее обсудить технические особенности использования специальных зон – сауны, бассейна, мангальной площадки (правила эксплуатации, меры безопасности и необходимый инвентарь).

