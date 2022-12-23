Дивный мир за неделю: деменция дельфинов, зашитый пупок и рисунки кровью

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Эволюция пупка

Пользователь TikTok из Аргентины устал чистить пупок и зашил его, пишет газета The New York Post. Радостной новостью мужчина поделился с подписчиками. "Когда думаешь, что пупок существует только для скопления грязи", – подписал он видео, где продемонстрировал результаты операции.

24-секундный ролик показывает "эволюцию" пупка от нетронутого до несуществующего. Видео набрало свыше 3,2 миллиона просмотров. Но не все поверили в то, что решение зашить пупок было принято только из-за скопления грязи, ведь это не первая попытка мужчины удивить публику внешностью. Ранее он уже сделал сплит языка (раздвоение) и тоннели в ушах, но этим уже мало кого удивишь.

Рисунок кровью

Фото: youtube.com/GMA Public Affairs

Филиппинский художник Элито Цирка пишет картины собственной кровью. Мужчина родился в бедной семье и не мог позволить себе купить краски. Он пробовал рисовать соком помидоров и слив, а однажды решил попробовать использовать собственную кровь, пишет Reuters.

"Каждый раз, когда я царапался, то использовал для рисования кровь, так как ее было сложно отмыть", – рассказал Цирка.

Сейчас художник раз в три месяца посещает больницу для сдачи крови – все ради будущих картин. За одну процедуру Цирка получает примерно пол-литра. Ее он хранит в холодильнике своей студии. Художник планирует установить мировой рекорд и написать самую большую картину таким способом на 100-метровом полотне.

"Пропылесосит" личную жизнь

В Сети появились кадры сидящей на унитазе женщины – ее сфотографировал робот-пылесос. Известно, что некоторые из этих гаджетов умеют делать фото. Снимки отправляются на сервер для улучшения работы искусственного интеллекта, а после их просматривают сотрудники. Этот человеческий фактор и сыграл злую шутку. По информации СМИ, в архиве есть фото лежащего на полу ребенка, интерьеров домов.

В материалах говорится, что компания, чьи роботы-пылесосы снимают личную жизнь их владельцев, начала расследование. Фото, предположительно, опубликовал сотрудник сторонней компании, которая помогала бренду в обучении умных устройств.

Рот на рекорд

Американка Саманта Рамсделл попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самого большого в мире рта (6,52 сантиметра), рассказывает NDTV. В него легко помещается целый бургер, яблоко или апельсин. Благодаря физиологической особенности девушка набрала в TikTok, где демонстрирует свои таланты, миллионы подписчиков.

Комплексов насчет большого рта у девушки никогда не было, но в детстве одноклассники издевались над ней: ее обзывали "большеротым окунем". Саманта уверена, что своим примером может вдохновить людей с необычными частями тела превратить свои особенности в суперсилу.

Забывчивый дельфин

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ученые десятилетиями пытались разгадать, почему дельфины и киты массово выбрасываются на берег. В ходе последних исследований сотрудники Университета Глазго обнаружили у животных признаки болезни Альцгеймера, как у людей, пишет European Journal of Neuroscience. Специалисты изучили мозг 22 особей (белоклювых и серых дельфинов, обыкновенную гринду, морских свиней и афалин) на наличие патологий.

У трех животных разных видов нашли отклонения, связанные с деменцией. Но исследование не смогло доказать, были ли у животных когнитивные изменения, которые считаются клиническими проявлениями болезни Альцгеймера у людей.

В будущем планируется провести дополнительные работы, направленные на изучение мозговых повреждений у дельфинов, а также того, может ли это быть связано с их выбросом на берег. Но, по мнению исследователей, такое открытие подтверждает теорию "больного лидера", когда часть стаи пострадала из-за того, что следовала за предводителем (то есть вожак заблудился и завел дельфинов на мелководье).