Осенние лайфхаки: как поднять настроение в непогоду

После жаркого лета порой бывает сложно перестроиться на осень, даже в относительно теплом сентябре. Анна Лебедева рассказывает, как не думать о холодах и приятно провести время в дождливую осеннюю непогоду.

За окнами только первый месяц осени, а уже чувствуется ее дыхание и влияние на настроение и самочувствие. Достаточно солнцу скрыться за облаками, а ветру растрепать желтые листья, как появляется желание стать рыжим котом и лежать себе на подоконнике, в теплой уютной квартире, посматривая на непогоду со стороны.

Да, осенью особенно хочется тепла и уюта, но когда все вокруг становится желто-красным, природа словно сама вносит коррективы, призывая не унывать. Между прочим, самое лучшее лекарство от холода и скуки, одеться потеплее и пойти гулять!

Прогулки по городу

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Красные яблоки в желтых листьях – самое яркое и ароматное впечатление осени в Коломенском парке. Хочется шуршать и собирать в лукошко нарядную дикую падалицу. Просто так, для красоты, для настроения. А вечером дома печь шарлотку из антоновки.

Тут же в это время обычно продают свежий тягучий мед. До ярмарки доходишь уже румяный, уставший от прогулки, от селфи на фоне появляющейся постепенно желтизны деревьев. А тут тебе – теплый чай с башкирским разнотравьем. Сырой воздух, смешанный с ароматом сухих листьев, гнилых яблок, чайной ноткой бергамота и сладким медовым послевкусием...

Если в выходные выбираться в парки, то скучать осенью точно будет некогда! Здесь все готово к этому времени.

В уютных маленьких парках, таких как Сад имени Баумана, Аптекарский огород или Сад "Эрмитаж", будет приятно пройтись в любую погоду, даже в дождь. А после прогулки заглянуть в кафе, чтобы согреться пряным латте или сладким глинтвейном.

Одежда

Еще одно приятное и полезное занятие осенью – покупка новой одежды. Поход по магазинам заряжает хорошим настроением надолго. Кругом клетка, мягкие тона, бордовый, желтый, красные береты. Иногда достаточно купить новую утепленную юбку или кашемировое пальто. Можно выбрать и более бюджетный вариант: например, приятный аксессуар, чтобы на следующий день на крыльях счастья мчаться на работу, забыв про дождь, ветер и прочие проделки осени.

Заметила, что, даже когда гуляешь по магазинам и просто примеряешь на себя какие-то новые вещи, настроение улучшается. Не обязательно даже покупать. Но без чашки согревающего напитка с ягодным маффином не обойтись!

Книги

Пожалуй, осенью особенно уютно много читать. Пусть даже несколько страниц в день за бизнес-ланчем, в транспорте, в библиотеке или на ночь. Заметила, что книги в это время года особенно волшебны. Они как неотъемлемая часть атмосферы, как теплый шарф, как чашка чая в руках, как желтые листья. Осенью хочется погружаться в Андре Моруа, Марселя Пруста, перечитывать другие произведения зарубежной и русской классики, погружаясь в теплоту, которой окутаны страницы этих произведений. Опять же, о плохой погоде думать будет некогда!

Гости

Частые встречи с друзьями тоже заряжают позитивом. Актуально особенно после лета, когда все в разъездах, в дачных выходных. Если честно, то я жду настоящую осень с нетерпением, чтобы наконец-то насладиться общением с друзьями. Именно с наступлением холодов появляется то свободное время, которое можно посвятить любимому городу и любимым друзьям. Ходить друг к другу в гости – это тоже очень хюгге. Покупать маленькие подарки перед встречей, печь тыквенный пирог, готовить квартиру к приходу гостей, наполнять ее ароматами еды, веселым смехом, интересными рассказами. А дождь за окном – как вишенка на торте, как улыбка на лице. Пусть льет, сколько хочет.

Нам и с ним хорошо.