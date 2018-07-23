Не верь, не бойся. Психологи – о том, как защитить ребенка от нападения

Эксперты рассказали порталу Москва 24 о том, как правильно донести до ребенка, что не стоит разговаривать с незнакомцами, и что делать, если посторонний человек пытается сблизиться.

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Следователи задержали подозреваемого в убийстве пятилетней жительницы Серпухова. По данным пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, накануне пятилетняя девочка пропала с детской площадки. 23 июля у железной дороги нашли спортивную сумку с ее телом. Как уточнили в СК, по подозрению в убийстве девочки и насилии над ней был задержан житель Серпухова 1990 года рождения. В пресс-службе добавили, что в квартире подозреваемого проводится обыск, а на месте, где было обнаружено тело ребенка, работают следователи и криминалисты. СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего.



Дети по своей природе любопытны и доверчивы, поэтому с ними нужно постоянно вести разъяснительную работу. При этом важно не просто говорить, но добиться диалога, чтобы удостовериться, что ребенок действительно понимает смысл беседы, отметила президент Фонда защиты детства, руководитель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович.



Наталья Карпович, руководитель объединения многодетных семей Москвы Детям нужно объяснить, что некоторые моменты, когда они находятся вне дома или школы, могут привести к плохим последствиям. Недостаточно просто сказать, что нельзя подходить к чужим, брать у них что-то. Это должен быть диалоговый момент, потому что простой запрет дети могут проигнорировать. Очень важно донести до них, в чем конкретно может быть опасность.

Нужно продумать и обговорить все наиболее вероятные сценарии, подробно разобрать их с детьми. При этом эксперт обращает внимание, что детей нельзя пугать. Страх может вылиться в комплексы и фобии, которые разовьют неуверенность и в дальнейшем приведут к прямо противоположенному результату.

Психолог, научный сотрудник Центра психического здоровья РАМН Александр Федорович добавляет, что в этом вопросе недопустимы исключения и полумеры.



Александр Федорович, научный сотрудник Центра психического здоровья РАМН Во-первых, у ребенка должен быть строго очерчен круг тех взрослых, которых он обязан слушаться: это близкие родственники и больше никто. Учителей нужно слушать исключительно в школе. На улице все – чужие, их слушать нельзя. Во-вторых, нужно научить ребенка жестко отстаивать свои интересы. Если незнакомец предлагает что-то, нужно отказаться. Если тот продолжает, то нужно либо закричать, либо убежать. Никакого послушания быть не должно.

Также ни при каких обстоятельствах ребенок не должен разговаривать с незнакомцами на улице. Лучше, если он не будет отвечать даже на простые вопросы, а сразу прервет диалог. И, конечно, ребенок не должен верить ни единому слову незнакомого человека.

"Ведь злоумышленники никогда не говорят прямо о своих намерениях. Они всегда начинают исподволь, пытаются усыпить бдительность ребенка вопросами о том, как называется эта улица, как пройти в библиотеку и так далее", – подчеркнул психолог.

О том, как обезопасить ребенка на массовых мероприятиях, читайте в материале портала Москва 24.

Такую работу нужно вести постоянно, и не только в семьях. Важно, чтобы эти вопросы регулярно поднимались в обществе, уверена Наталья Карпович.

"Поодиночке мы ничего не сделаем. Чтобы защитить детей от жестокого обращения, педофилии, нужна социальная реклама, которая бы полно и доступно раскрывала эту тему, давала необходимую информацию", – отметила президент Фонда защиты детства.

Александр Федорович добавил, что нужна не только теория, но и практика. Все полученные знания дети должны закрепить с помощью различных тренингов.



Александр Федорович, научный сотрудник Центра психического здоровья РАМН Когда наш ребенок знает, какие опасности его подстерегают и чего делать нельзя, нужно проверить, как он усвоил этот урок. Например, можно пойти вместе в магазин, неожиданно спрятаться и понаблюдать, что он сделает, как будет себя вести. Или можно договориться со знакомым, которого ребенок не видел, чтобы тот выступил в качестве провокатора.

По его словам, такие "экзамены" необходимы, поскольку дети усваивают практику значительно лучше, чем теоретические знания. К тому же такой подход покажет слабые места в подготовке. Однако Федорович подчеркнул, что проводиться подобные испытания должны в мягкой форме, чтобы не оказать травмирующего воздействия на психику.

Корреспонденты телеканала Москва 24 проверили, легко ли взрослому увести с улицы чужого ребенка. Результаты эксперимента шокируют.