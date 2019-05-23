Зачем москвичи организовали коворкинг на парковке в центре столицы

Группа москвичей организовала себе рабочее место прямо на городской парковке в центре столицы. Сюда они специально поставили столы и стулья. Однако водители остались недовольны подобной акцией. Разбираемся, зачем молодые люди устроили коворкинг на парковке и насколько это законно.
Работа на свежем воздухе
Коворкинг под открытым небом в центре Москвы всего за 380 рублей в час организовала себе группа предприимчивых москвичей. Молодые люди оплатили парковку в Петровском переулке и поставили сюда вместо автомобиля офисные столы и стулья, принесли с собой ноутбуки. Оплатить место через мобильное приложение они смогли при помощи автомобильных номеров, вероятно, снятых с автомобиля одного из активистов. Их они даже прикрепили к столу для наглядности.
Участница акции "Оккупайпарклот", урбанист Дарья Беседина рассказала каналу Москва 24, что молодые люди совершенно легально разместились на парковке. Да, здесь нет ни туалетных комнат, ни кулеров с водой, ни других офисных благ, но зато работа на свежем воздухе, объясняют фрилансеры.
По словам участников, основной целью акции было показать всем, что городское пространство можно использовать более эффективно и продемонстрировать, что главный в городе – человек, а не автомобиль.
Однако подобные идеи вдохновили не всех москвичей. В том числе проезжающие автомобилисты остались крайне недовольны необычной акцией. Один из них в беседе с каналом Москва 24 возмутился тем, что молодые люди заняли парковочное место, которое так нужно водителям в городе.
"Вот хоть бы на тротуаре сели. Люди мучаются, стоят, не знают, где им припарковаться, а вы тут сели посреди дороги!" – заявил автомобилист.
В интернете также неоднозначно встретили подобную акцию любителей поработать на свежем воздухе. Некоторые пользователи соцсетей предложили молодым людям поработать на улице в зимнее время года, рассчитывая на то, что "зима будет морозной и снежной". Другие считают, что активисты нарушили правила дорожного движения, так как парковка считается проезжей частью.
С автомобилистами отчасти согласны и представители московского паркинга. В пресс-службе "Администратора московского парковочного пространства" (АМПП) пояснили Москве 24, что такие акции активистам нужно было заранее согласовывать с префектурой.
Сами активисты уверяют, что устроить коворкинг на парковке их вдохновил программист из Сан-Франциско Виктор Понтис, который в один из дней устал от работы на дому, но при этом не мог позволить себе купить членство в коворкинге. Поэтому однажды молодой человек поставил стол и стул на свободное парковочное место и проработал там целый день. Этот случай вдохновил ряд других жителей Сан-Франциско и даже жителей других американских городов повторить акцию уже в массовом порядке.
Можно ли припарковать рабочее место?
Автоюрист Сергей Радько рассказал Москве 24, что молодые люди, занявшие парковку, нарушили правила дорожного движения.
"Поскольку парковочное место предназначено для размещения автомобиля, и оно является частью дороги, то нахождение пешехода на дороге является нарушением ПДД, и на них может быть наложен административный штраф. Сотрудники ГИБДД могут их оштрафовать, потому что это место не предназначено ни для перехода пешеходов, ни для нахождения человека на проезжей части", – пояснил он.
По его словам, автомобильные номера, которые активисты прикрепили на стол, также не освободят от возможной ответственности.
Следует отметить, что с 2005 года в третью пятницу сентября городские активисты по всему миру проводят PARK(ing) Day ("День ПАРКинга"). В этот день горожане преобразуют платные парковочные места под временные общественные зоны. В России впервые такая акция прошла в 2011 году, тогда "ПАРКовочное место" обустроили на площади Красные ворота рядом с одноименной станцией метро: на машино-месте положили переносной газон, поставили удобные кресла и предлагали согреться горячим чаем и попеть песни под гитару.