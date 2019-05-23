Зачем москвичи организовали коворкинг на парковке в центре столицы

Группа москвичей организовала себе рабочее место прямо на городской парковке в центре столицы. Сюда они специально поставили столы и стулья. Однако водители остались недовольны подобной акцией. Разбираемся, зачем молодые люди устроили коворкинг на парковке и насколько это законно.

Фото: канал Москва 24

Работа на свежем воздухе

Коворкинг под открытым небом в центре Москвы всего за 380 рублей в час организовала себе группа предприимчивых москвичей. Молодые люди оплатили парковку в Петровском переулке и поставили сюда вместо автомобиля офисные столы и стулья, принесли с собой ноутбуки. Оплатить место через мобильное приложение они смогли при помощи автомобильных номеров, вероятно, снятых с автомобиля одного из активистов. Их они даже прикрепили к столу для наглядности.

Участница акции "Оккупайпарклот", урбанист Дарья Беседина рассказала каналу Москва 24, что молодые люди совершенно легально разместились на парковке. Да, здесь нет ни туалетных комнат, ни кулеров с водой, ни других офисных благ, но зато работа на свежем воздухе, объясняют фрилансеры.



Дарья Беседина урбанист Мы заняли одно парковочное место. Место отводится в городе для автомобиля. Более того, для стоящего автомобиля, от которого никакой пользы. Ни городу, ни людям – никому, а эта "уличная комната" может использоваться по-другому. Здесь могут находиться активности, летние кафе, общественные пространства для отдыха.

По словам участников, основной целью акции было показать всем, что городское пространство можно использовать более эффективно и продемонстрировать, что главный в городе – человек, а не автомобиль.

Однако подобные идеи вдохновили не всех москвичей. В том числе проезжающие автомобилисты остались крайне недовольны необычной акцией. Один из них в беседе с каналом Москва 24 возмутился тем, что молодые люди заняли парковочное место, которое так нужно водителям в городе.

"Вот хоть бы на тротуаре сели. Люди мучаются, стоят, не знают, где им припарковаться, а вы тут сели посреди дороги!" – заявил автомобилист.

В интернете также неоднозначно встретили подобную акцию любителей поработать на свежем воздухе. Некоторые пользователи соцсетей предложили молодым людям поработать на улице в зимнее время года, рассчитывая на то, что "зима будет морозной и снежной". Другие считают, что активисты нарушили правила дорожного движения, так как парковка считается проезжей частью.

С автомобилистами отчасти согласны и представители московского паркинга. В пресс-службе "Администратора московского парковочного пространства" (АМПП) пояснили Москве 24, что такие акции активистам нужно было заранее согласовывать с префектурой.



пресс-служба АМПП Если идея хорошая, она обязательно будет поддержана. Но неправильно самовольно занимать улицу и проезжую часть, создавая неудобства автомобилистам и местными жителям, даже если у акции благая цель.

Сами активисты уверяют, что устроить коворкинг на парковке их вдохновил программист из Сан-Франциско Виктор Понтис, который в один из дней устал от работы на дому, но при этом не мог позволить себе купить членство в коворкинге. Поэтому однажды молодой человек поставил стол и стул на свободное парковочное место и проработал там целый день. Этот случай вдохновил ряд других жителей Сан-Франциско и даже жителей других американских городов повторить акцию уже в массовом порядке.

Фото: канал Москва 24

Можно ли припарковать рабочее место?

Автоюрист Сергей Радько рассказал Москве 24, что молодые люди, занявшие парковку, нарушили правила дорожного движения.

"Поскольку парковочное место предназначено для размещения автомобиля, и оно является частью дороги, то нахождение пешехода на дороге является нарушением ПДД, и на них может быть наложен административный штраф. Сотрудники ГИБДД могут их оштрафовать, потому что это место не предназначено ни для перехода пешеходов, ни для нахождения человека на проезжей части", – пояснил он.

По его словам, автомобильные номера, которые активисты прикрепили на стол, также не освободят от возможной ответственности.



Сергей Радько автоюрист Стол, на который прикрепили автомобильные номера, все равно не будет являться транспортным средством, поэтому это абсолютно бессмысленно. Они как бы оплатили парковку того автомобиля, который за данным номером значится, хотя автомобиля там не было. По сути, они просто выкинули деньги на ветер.

Следует отметить, что с 2005 года в третью пятницу сентября городские активисты по всему миру проводят PARK(ing) Day ("День ПАРКинга"). В этот день горожане преобразуют платные парковочные места под временные общественные зоны. В России впервые такая акция прошла в 2011 году, тогда "ПАРКовочное место" обустроили на площади Красные ворота рядом с одноименной станцией метро: на машино-месте положили переносной газон, поставили удобные кресла и предлагали согреться горячим чаем и попеть песни под гитару.