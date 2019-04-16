Парковка для собак: как выглядит первый в России дог-паркинг

Даниловский рынок давно дог-френдли – внутрь пускают с любыми собаками, правда, псов среднего и большого размеров – только в намордниках. Теперь там же открылся первый в России дог-паркинг – три бокса, где посетители могут бесплатно оставить питомцев. Рассказываем, как это работает.



Фото: Антон Великжанин / Москва 24

Рядом с центральным входом стоят три будки, чуть меньше обычных: похожи на опрятные версии домиков для дворовых собак. Дверцы сделаны из прозрачного пластика, вместо ручек – кодовые замки, одноразовые пароли придумывают хозяева питомцев. Если забыли код – ничего страшного: у администрации рынка есть ключи.





Вероника Махлина основательница SobaSoba Идея проекта принадлежит администрации Даниловского рынка: здесь хотели сделать что-то такое, что позволит посетителям оставлять собак на улице, если нет возможности или желания тащить их с собой внутрь. Медиапроект SobaSoba реализовал идею. Мы долго изучали иностранный опыт. За границей есть разные варианты, некоторые устанавливают digital-конструкции: хозяин с помощью телефона видит, как питомец ведет себя в будке. У некоторых боксов есть даже вентиляция и обогрев. У нас все проще, дог-паркинг – простая альтернатива привязыванию собак на улице.

Кажется, что боксы похожи на холодильники, возникает мысль: "Бедные собаки, это же негуманно – бросать животных в таких каморках". Но так могут подумать только те, у кого нет собак. "Этот паркинг – пятизвездочный отель для моего пса. Человеку важно не проецировать на себя и не думать: "Как бы я сидел в такой клетке?" Если собака приучена ждать хозяина и сидеть в закрытом помещении, то все будет хорошо. Но для псов, у которых нет подобного паттерна поведения, эта конура – стресс", – объясняет Кристина, ее собака уже успешно протестировала боксы.



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До использования дог-паркинга лучше прочитать пошаговую инструкцию на боксах. Самое важное: он подходит только для собак, приученных ждать, и тех, у кого есть адресники (подвеска с именем и телефоном). Также советуют не оставлять питомца в боксе дольше 20 минут. Время среднестатистическое, лучше отталкиваться от особенностей животного. Посетительница Даниловского рынка Алина комментирует: "Мой пес (мопс. – Прим. ред.) может спокойно просидеть в этой будке час. Надо только изредка ходить проверять его. Раньше мне приходилось возить собаку в тележке по рынку, а теперь необязательно. И это круто!"

SobaSoba объясняет идею проекта в своем Facebook так: "Мы верим, что меняя дог-френдли инфраструктуру города, а также организовывая дог-френдли события со смыслом, мы можем сделать пространство комфортнее как для тех, кто живет здесь с собакой, так и для тех, у кого ее нет, – еще в одной точке снимается социальное напряжение". Поэтому дог-паркинг – это положительно еще и для тех, кто никакого отношения к собакам не имеет (и, скорее всего, категорически не хочет иметь).