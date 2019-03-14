Жители Арбата делят парковочные места: чем насолили местным "Жигули"

И снова жители московского района попали в поле зрения СМИ, однако теперь речь идет не о Патриарших прудах. Возмущаются жильцы домов Арбата, а беспокоят их стоящие у ресторана "Жигули". По версии местных, эти автомобили лишают их парковочных мест. Разбираемся в подробностях назревающего скандала.

Фото: канал Москва 24

Из-за чего шум

Ресторан "Жигули" работает по адресу Новый Арбат, дом № 11 с 2012 года. Расположилось заведение на месте советской пивной. Не так давно на парковке рядом со входом появились три автомобиля ВАЗ-2101: красный, желтый и зеленый. "Жигули" – не ресторан, а транспортные средства – находятся на парковке круглосуточно, хотя стоимость одного часа стоянки самая высокая в Москве: 380 рублей в дневное время, 200 рублей – ночью. В то же время можно оформить резидентное парковочное разрешение. Чтобы круглосуточно парковаться бесплатно, достаточно заплатить три тысячи рублей в год. Можно также внести плату за два или три года паркинга.

Местные жители не считают случайным тот факт, что три ярких автомобиля "Жигули" стоят напротив входа в одноименный ресторан. Хотя на "копейках" и нет никаких рекламных знаков, местные уверены – это пиар-ход заведения, который их не впечатляет. Автомобили постоянно занимают парковочные места, которые могли использовать и собственники квартир в данном районе, чтобы стоять поближе к дому.

"Зачем у людей забирать парковки, для Москвы это вообще красная тряпка, – возмущается один из жильцов ближайших домов, – на Арбате там плюнуть негде. Людям нужны эти места". Монополия на парковку, по подсчетам мужчины, ежедневно лишает около 50 человек возможности спокойно оставлять автомобили на Арбате. И местных с подобной точкой зрения – абсолютное большинство в этом районе, во всяком случае, так заявил порталу Москва 24 другой житель Арбата Андрей Вербицкий. Мужчина рассказал, что слышал о недовольстве соседей, однако сам участия в возмущениях принимать не будет. Его реклама "Жигулей" на общей парковке не беспокоит, хотя он сам иногда пересаживается из вагонов метро за руль автомобиля и сталкивается с проблемой, где оставить автомобиль.

Удачная рекламная кампания?

Однако в ресторане свою причастность к автомобилям отрицают. Управляющая "Жигулей" сообщила корреспонденту телеканала Москва 24, что три разноцветные "копейки" оказались на парковке возле ресторана случайно. Поэтому, чтобы проверить подозрения местных жителей, журналисту пришлось проявить смекалку.



Столичный ресторан разместил рекламу на парковочных местах

Корреспондент телеканала легонько задела один из "Жигулей" своим автомобилем и отправилась в ресторан на поиски владельца, чтобы решить вопрос. И тогда к ней вышел один из сотрудников ресторана, осмотрел место небольшого ДТП и по-хозяйски разрешил неаккуратной владелице авто уезжать. Из этого можно сделать вывод: "копейки" действительно имеют отношение к заведению на Арбате, а обвинения жителей не голословны.

И если говорить о рекламной кампании, маркетолог Иван Ирбис назвал ее потрясающим способом продвижения. "Эта история с жигулями – просто гениальная находка пиарщиков, – заявил собеседник телеканала Москва 24. – И это отличная экономия денег, потому что повесить рекламный щит на Арбате стоит около 150–200 тысяч рублей в месяц". А корреспонденты телеканала подсчитали: стоимость кампании с автомобилями "Жигули" может обходиться владельцам ресторана примерно в 40 тысяч рублей – не в месяц, а в год. В эту сумму входит покупка трех автомобилей марки ВАЗ-2101, стоимость которых составит примерно 30 тысяч рублей – по 10 за одну штуку. Также к этой сумме стоит прибавить стоимость резидентного разрешения на парковку (три тысячи рублей в год за один автомобиль).

Хотя, возможно, держателям ресторана "Жигули" все-таки придется потратиться, если жители района дойдут до суда.

Что говорит закон

В первую очередь, вопросы может вызвать сам факт стоянки автомобилей на платных парковочных местах. Однако пресс-секретарь ГКУ "АМПП" Филипп Конюхов подтвердил, что у этих машин есть резидентное разрешение, а значит, они вполне имеют право находиться на своих местах любое необходимое владельцам время. Но также собеседник телеканала Москва 24 добавил, что управление сейчас проводит тщательную проверку на предмет того, нарушает ли стоянка авто какие-либо законы.

Такое вполне имеет место быть, так как стоит, в первую очередь, установить, на кого оформлено резидентное разрешение. Согласно официальным данным, подобный документ могут получить только физические лица, которые являются собственниками квартиры или ее доли в конкретном районе, нанимателями квартиры или ее доли по договору социального найма или нанимателями квартиры по договору служебного найма. Кроме того, количество разрешений не может превышать двух на одно жилье. Юридическим лицам возможность резидентной парковки не предоставляется.

Автоюрист Равиль Ахметжанов предположил, что в таком случае автомобили действительно могут быть зарегистрированы на лиц, проживающих на Арбате. Эти люди могут иметь совершенно косвенное отношение к самому ресторану. "И в данном случае, на мой взгляд, происходит злоупотребление правом, однако это придется доказать в суде", – добавил собеседник портала Москва 24. По его словам, с заявлением туда могут обратиться жители района или местная общественная организация, однако юрист добавил, что доказать нарушение будет непросто.

Фото: канал Москва 24

Возникают вопросы законности и относительно самой рекламной кампании. "Дело в том, что автомобиль считается объектом повышенной опасности, и его использование в рекламе – ограничено, – пояснил порталу Москва 24 юрист по рекламе Виталий Едлин. – Нельзя использовать транспортное средство только для или преимущественно для целей рекламы". Об этом гласит часть 2 статьи 20 закона "О Рекламе".

Получается, что просто стоящее авто нельзя использовать в рекламе. С другой стороны, придется еще доказать, что "копейки" действительно привлекают внимание к заведению "Жигули", а не брошены владельцами на неопределенный длительный срок – ведь на транспортных средствах нет никаких рекламных знаков, если не считать марку, по совпадению звучащую в точности как название ресторана.

Процесс довольно трудный: жителям района придется обратиться в ФАС с просьбой взять дело под свой контроль. "В подобных случаях должна быть проведена экспертиза: действительно ли автомобили ассоциируются с рестораном "Жигули", – разъяснил Едлин. – Основная задача – определить, привлекает ли та или иная информация к объекту рекламирования. И на мой взгляд, размещение автомобилей несет информацию, которая позволяет привлечь внимание к объекту рекламирования".

Однако добиться успеха жителям района будет сложно: неважно, по какому пути они пойдут, – по первому или по второму. А пока собственникам жилья на Арбате придется больше ходить от машин до своих домов, а "копейки" неизвестного происхождения будут и дальше радовать глаз любителей и маркетологов.