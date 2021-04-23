Синоптик рассказал, когда закончится ливень с градом и сильным ветром в Москве

На Москву надвигается настоящая весенняя гроза. Дожди с градом и сильным ветром уже накрыли некоторые районы города. Рассказываем, когда закончится буря, а также показываем реакцию москвичей на непогоду в соцсетях.

Дожди, град и радуга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что непогода в городе продлится до самого вечера.

"Грозовая активность будет проходить в Москве часов до 18. При этом в разных районах она будет иметь разную интенсивность. И не исключено, что она будет возвращаться", – рассказала специалист.





Татьяна Позднякова главный специалист московского Метеобюро У нас несколько таких очагов грозовой облачности, которые будут определять погоду в городе. Это значит, что в некоторых районах гроза может пройти, выглянет солнце и так далее, а потом к вечеру к ним приблизится еще одна зона грозовой деятельности.

По словам синоптика, в настоящий момент наиболее сильная грозовая активность наблюдается на юге и юго-западе Подмосковья, а также на территории ТиНАО. Однако ситуация может быстро измениться, предупреждает Позднякова. "Грозовая облачность, она такая: в течение 10 минут тут, а через полчаса она в другом районе", – пояснила специалист.

Что касается града, он уже побывал в некоторых районах города. Однако большинству других округов Москвы и области стоит его ждать ближе к вечеру. "Это, скорее всего, будет во второй половине дня, когда воздух будет более прогрет, чем тот, что мы наблюдаем сейчас", – рассказала Позднякова.

А закончится ненастье красивой радугой. Явление стоит ждать после 17 часов вечера.

"Апрель преподносит сюрпризы"

Москвичи отвели отдельное место первой настоящей весенней грозе в своих соцсетях. Больше всего горожан впечатлил град, который не так часто выпадает.

Это видео от москвички Татьяны нужно не просто смотреть, но и слушать. Там и гром гремит, и звонко падает град – настоящая свежая весна. "Апрель преподносит нам сюрпризы", – комментирует видео Татьяна.



На этом фото москвич Владимир успел запечатлеть, как надвигается гроза на жилой район в ТиНАО. "На дворе не май месяц", – подмечает пользователь Сети.



В некоторых районах непогода оставила свой след только в виде дождя. Тем не менее и этого хватило для того, чтобы впечатлить некоторых горожан. "Первая гроза. И почти в начале мая, прям как в стихотворении", – пишет автор фотографии.



"Люблю ли я грозу в начале мая?" – задается вопросом москвичка Елена. Следом сама же отвечает, что да. Ведь это прекрасное время, правда, если ноги сухие, добавляет девушка.



А так красиво гроза подкатывала к одной из деревень в Подмосковье. Просто картина маслом!



Москвичи с восторгом фиксировали в своих соцсетях эту весеннюю грозу с ее сладким запахом дождя и первым градом. То ли еще будет, когда на небе появится настоящая весенняя радуга.

