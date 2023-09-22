В Союзе писателей России заявили, что не боятся конкуренции с нейросетями

Группа писателей из США подала в суд на создателей чат-бота ChatGPT. Они считают, что разработчики использовали их тексты для обучения нейросети. Авторы переживают за свое будущее и требуют возместить ущерб. Выясняем, как к конкуренции с искусственным интеллектом относятся писатели из России и сможет ли ИИ заменить живое перо.



"Угрожают жизнедеятельности авторов"

В суд Южного округа Нью-Йорка поступил иск от имени американской Гильдии авторов и еще 17 писателей, недовольных разработчиками чат-бота ChatGPT. Среди отстаивающих свои права в том числе значатся создатель "Пора убивать" Джон Гришэм, фантаст Джордж Мартин, перу которого принадлежит цикл романов "Песнь льда и пламени", а также написавший "Презумпцию невиновности" Скотт Туроу. Истцы убеждены, что разработчики искусственного интеллекта обучали его на текстах, защищенных авторским правом.





из текста иска ChatGPT и лежащие в его основе LLM (большие языковые модели. – Прим. ред.) серьезно угрожают жизнедеятельности самих авторов, в том числе истцов, о которых говорится ниже, на чьих работах они были "обучены" без согласия авторов.

В пример приводится эпизод, когда пользователь интернета применил искусственный интеллект для создания продолжения "Песни льда и пламени", после чего выложил результат в Сеть. В свою очередь, настоящий автор, Джордж Мартин, как раз именно сейчас трудится над написанием двух последних романов из цикла.

В связи со сложившейся ситуацией писатели требуют запретить разработчикам обучать нейросети на защищенных авторскими правами текстах. Также обязать создателей ИИ выплатить 150 тысяч долларов за каждое уже использованное в таких целях произведение.

Ранее сообщалось, что схожий иск в суд подавали сатирик Сара Сильверман и еще два писателя. Они также обвинили разработчиков ChatGPT в нарушении авторского права, поскольку не давали согласия на обучение нейросети на их произведениях.



"Хотят обучать – бога ради"

Отечественные авторы не разделяют страха иностранных коллег перед искусственным интеллектом. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы РАН и секретарь Союза писателей России Виктор Гуминский.

"Идея применения искусственного интеллекта для написания текста была присуща русской литературе. В 1830 годах, а может и несколько раньше, Владимир Одоевский предполагал создание машины, которая сможет писать рассказы и сюжеты, составляя их из отдельных компонентов и мотивов. То есть эта мысль не чужда русской футурологической литературе", – рассказал эксперт.

Однако Гуминский выразил абсолютную уверенность, что подобные идеи остаются чем-то из области фантастики, и ИИ никогда не сможет заменить живого писателя.





Виктор Гуминский главный научный сотрудник Института мировой литературы РАН и секретарь Союза писателей России Понятие творчества как таковое, на мой взгляд, не присуще искусственному интеллекту. Потому, если разработчики нейросетей хотят обучать их на произведениях, – бога ради.

С экспертом согласился и писатель-фантаст Вадим Панов. Он отметил, что любая выпущенная книга может стать "учебником" для будущих поколений авторов, неважно, настоящих или искусственных. По словам писателя, пока ИИ не заимствует куски чужих произведений, разработчиков обвинять не в чем. Панов подчеркнул, что запрещать написание искусственным интеллектом книг будет тоже неправильно.

"Если нейросеть будет писать интереснее живого автора, если она будет выдавать текст, который западет в душу читателю, то это будет сравнимо с обычной жизненной ситуацией, когда на рынке появляется интересно пишущий человек", – объяснил он в интервью с Москвой 24.

Однако Панов в такое развитие событий не верит. Фантаст считает, что даже после долгого обучения нейросеть не сравнится с живым автором, и по-настоящему талантливому литератору, который сможет достучаться до читателя, бояться нечего.



Степан Жирнов