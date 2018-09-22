Московские Шерлоки. Частные детективы раскрыли секреты своей работы

Частные сыщики – не киновыдумка. И обращаются за помощью к ним по очень многим поводам. Мы решили выяснить, как они обходят строгое законодательство, какими приемами пользуются для слежки за "объектом", как им удается втираться в доверие и как все-таки обычным людям распознать детектива, который с легкостью может узнать всю нашу подноготную? Секреты своей работы нам рассказали сыщики – бывшие полицейские с огромным стажем.

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По каким делам обращаются к частным сыщикам

То, что в детективные агентства чаще всего обращаются, чтобы узнать, изменяет ли муж (или жена) – самое большое заблуждение. Может, в 1992 году, когда появились частные сыщики, так и было, но сейчас это далеко не самое главное. "К нам нередко обращаются для поиска без вести пропавших. Предположим, супруг куда-то уехал и не выходит на связь. В правоохранительные органы обращаться рано и нет оснований. Мы начинаем действовать сразу после заключения договора", – рассказывает, член Международной полицейской ассоциации, директор старейшего сыскного бюро столицы Владимир Кацитадзе.

Иногда необходимо провести параллельное расследование – например, нужно установить свидетелей ДТП, в котором уже кого-то обвинили. Заключение частных детективов является доказательством в суде, а найденных ими очевидцев допрашивают как официальных свидетелей.

Они занимаются и расследованием краж. "Правоохранительные органы проверяют пропажу на сайте, а мы по старинке – обходим все места сбыта похищенного, кое-каких барыг, комиссионные магазины, вернисаж в Измайлово", – отмечает сыщик.

Да что там – они ищут даже пропавших животных!



Владимир Кацитадзе частный сыщик Как-то в большом дачном кооперативе пропал кот породы мейн-кун. Нам пришлось проверить 200 машин и связаться с их владельцами, чтобы узнать, не увез ли кто-то животное. Заказчица была женой олигарха, она заплатила столько, сколько платят за поиск двух человек. В результате выяснилось, что кота разорвала стая бродячих собак.



Все частные детективы, как юристы и медики, имеют специализацию. Некоторые занимаются наружным наблюдением и "сидят" на этом – в основном, это бывшие сотрудники оперативных подразделений. Кто-то специализируется на семейных вопросах, например, изменах, а кто-то – на розыске должников или расследованиях в компаниях.

Самые сложные дела

"Для меня самое сложное – это розыск без вести пропавших людей, – рассказывает частный сыщик Екатерина Шумякина, глава сыскного агенства, ранее служившая в убойном отделе угрозыска. – Человек вышел утром на работу, сел в машину или метро и не вернулся. Мы не знаем, что произошло: он сам принял такое решение, его убили или ограбили и где-то бросили. Нужно иметь свежее фото, сразу обратиться в полицию и волонтерские организации, обзвонить всех родственников и больницы". По ее словам, должников и мошенников искать проще: они переезжают в другой город, но пользуются автомобилями и связываются с родственниками.

Нередко московским "шерлокам" приходится вести расследование параллельно с полицией.

"В 2013 году ко мне обратился знакомый адвокат, который защищал интересы клиента по 111-й статье – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На мужчину на станции "Киевская" напали двое пьяных гастарбайтеров и начали его избивать. Он ударил их ножом. В результате напавших отвезли в больницу, а его задержали. Я опросила свидетелей и смогла добиться возбуждения уголовных дел против зачинщиков. В результате судья прямо на заседании переквалифицировала статью на менее тяжкую – превышение необходимой самообороны. Мой клиент получил 3,5 года колонии вместо 10 лет".

Еще один распространенный кейс – розыск пропавших должников. "Как-то к нам пришел мужчина, который рассказал, что одолжил своему знакомому крупную сумму денег, и тот пропал, – поделился детектив Иван Глинкин, руководитель сыскного агентства. – Мы знали только его e-mail, телефон и профиль во "Вконтакте". Телефон и почта оказались одноразовыми. В соцсети мы нашли еще 40 профилей с таким же фото. Далее мы нашли шесть сайтов, которые он держал, и три канала на YouTube. Выяснилось, что он занимается торговлей на бирже. На одном из сайтов мы обнаружили его реальный e-mail, полные анкетные данные, настоящие фото, адрес и место работы его матери. Мы связались с ней и договорились о встрече с ней и ее сыном".



Иван Глинкин частный детектив Но когда должник к нам вышел, мой клиент сказал: "Это не он!" Оказалось, что настоящий злоумышленник нашел человека, абсолютно похожего на себя, и работал под его профилем. В конечном счете реального должника мы нашли уже в Петербурге.

Частные детективы ходят в черных очках и плаще?

Фото: depositphotos/squidmediaro

Сыщики всегда стараются выглядеть максимально неприметно. Причем во время наружного наблюдения они могут несколько раз переодеться, чтобы "объект" точно их не запомнил, или сменяют друг друга. Еще одна хитрость – не смотреть в глаза объекту. С первого раза человек, конечно, не обратит внимание на таинственного незнакомца, заглядывающего к нему в душу, но при повторном взгляде обязательно вспомнит вас.



Владимир Кацитадзе частный сыщик В своей работе я много беру из систем Станиславского и Михаила Чехова. Когда я в кого-то перевоплощаюсь, я должен верить в то, что делаю. Тогда и другие будут верить, и внешний образ придет сам собой. Иногда для получения информации нужно подтянуться к очень высоким людям, а они окружены охраной, забором, гувернантками и так далее. Приходится мимикрировать. Не нужны никакие фальшивые документы, надо просто верить и представить себе, кто ты. Все лучшее – это всегда экспромт.



"Я никогда не наблюдаю за зданием больше двух часов, – советует Шумякина. – Проще поменять себя на кого-то другого. Кто-то любит надевать парики и менять внешность, а для меня важно вести себя естественно, не нервничать и не встречаться с объектом взглядом".

Незаконная слежка или обычное наблюдение?

Закон о детективной деятельности запрещает следить за кем-то (это право есть только у правоохранительных органов), а наблюдать можно только с согласия человека. Но есть лазейки. "Например, вы едете какое-то время за одной машиной и включаете регистратор. И вдруг вы видите, как люди целуются в этой машине. Это не вторжение в частную жизнь, потому что регистратор вы повесили для своей безопасности. Или детектив пришел на площадь и видит, как объект с кем-то обнимается. Он может снять всю площадь и в его объектив случайно попадут эти двое", – объясняет Шумякина.



Екатерина Шумякина частный сыщик У меня часто берут интервью, я бываю на телевидении. Как-то я приехала в одно заведение, ко мне подошел человек и сказал: я вас знаю, вы детектив и приехали за кем-то следить. Это был провал. Пришлось выпить кофе и покинуть заведение. Публичность – обратная сторона медали. Люди, которые понимают, что их могут искать, сразу напрягаются и ведут себя более внимательно.

Полицейский vs частный сыщик

Нередко к сыщикам обращаются для помощи по уголовным или гражданским делам. В этом случае детектив должен уведомить следователя, что тоже приступает к работе.

"Не так много людей идут в полицию по призванию. Часто – просто на службу, – рассказывает Кацитадзе. – У нас срок расследования – как правило, две недели без выходных. Редкое исключение – месяц. А в полиции обычный срок – два месяца, и его еще продлевают. Хуже всего, когда к нам обращаются после того, как уже куда-то обратились – часто бывает, что там уже "напортачили". Нужно делать все по-новому, а иногда это невозможно, и по таким делам приходится отказывать клиентам".

Главные заблуждения о работе частных сыщиков №1. Частные детективы прослушивают всё и всех

О работе "Шерлоков Холмсов" в нашей стране среднестатистический россиянин во многом знает благодаря нескончаемым сериалам на детективную тематику. Там сыщики ни в чем себе не отказывают: вовсю пользуются микрофонами-удочками, сидят "в засаде", прослушивают своих жертв, пользуются оружием. Но насколько этот "супергеройский" образ соответствует реальности? О работе "Шерлоков Холмсов" в нашей стране среднестатистический россиянин во многом знает благодаря нескончаемым сериалам на детективную тематику. Там сыщики ни в чем себе не отказывают: вовсю пользуются микрофонами-удочками, сидят "в засаде", прослушивают своих жертв, пользуются оружием. Но насколько этот "супергеройский" образ соответствует реальности? "Мы никогда не занимались прослушкой. Даже правоохранительным органам для этого сейчас нужна санкция судьи, – рассказывает Кацитадзе. – Микрофоны-удочки, камеры – это все тоже дикость. "Жучки"-закладки можно поставить только в квартиру самого клиента, и даже этим мы не занимаемся, но обнаруживать "жучки" можем". №2 Частные детективы проводят обыски и выемки "Частным детективам запрещено проводить обыски и выемки. Не верьте фильмам", – объясняет Кацитадзе. Но сыщики могут заниматься розыском и осматривать место происшествия. Например, по делу об убийстве Владислава Листьева в 1995 году стрелянную гильзу на месте происшествия спустя неделю нашел адвокат Андрей Макаров.

Как стать частным сыщиком?

Детективы – это штучные люди, фанатики, которые в свое время пришли в уголовный розыск или другие службы. Чем отличается обычный человек от сыщика? Человек смотрит, а сыщик – постоянно наблюдает. Это все время включено.

"В школе милиции нас учили тренировать зрение, определять профессию по пальцам и взгляду, – делится Кацитадзе. – Плюс, у каждого мало-мальски уважающего себя детектива должны быть связи в разных кругах общества: от низового до высшего. А высшее по степени жадности ничем не отличается от низового – они тоже тянут все, что ни попади. У элитного дома такие же окурки на газоне, только бычки от сигар".

"Специальный репортаж": частный детектив