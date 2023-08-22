"Нас обокрали": как обезопасить себя от мошенничества с ремонтом техники

Москвичи жалуются на работу мошеннических сервисных центров по ремонту техники: псевдоспециалисты всеми способами пытаются завысить цены на услуги и даже воруют детали. Расскажем, как не попасться на крючок аферистам и выбрать надежный сервисный центр.

"Все раскрутили, разломали"

Москвичка Елена столкнулась с проблемой дисплея у ноутбука – он внезапно "поплыл". Пришлось быстро искать в интернете сервисный центр, причем цены в фирмах сильно разнились: разброс был от 25 до 60 тысяч.

"Хорошо, что я не отдала ноутбук туда, где обещали починить за 25 – вовремя включила голову. Позже узнала, что они снимают рабочие детали и внутрь ставят запчасти б/у. Потом все быстро ломается, и в результате ты снова идешь чинить", – поделилась москвичка.

В итоге девушка нашла сервисный центр через знакомых. Мастера пообещали, что за 35 тысяч рублей поставят оригинальную матрицу за сутки. Но когда клиентка уже ехала забирать ноутбук, в центре сказали, что все перепутали: увеличились сроки работ и цена – до 40 тысяч.

"Но я уже и на это согласилась. Лучше бы, конечно, я этого не делала", – сказала Елена.





Елена пострадавший клиент сервисного центра Сроки в очередной раз сорвали, работу сделали некачественно – спустя четыре дня матрица снова "полетела". И я опять повезла макбук в тот же самый сервис. И опять обещанные сроки сорвали. Ноутбук в итоге все же починили, пока он работает. Но осадок остался.

В свою очередь, москвичке Алине нужно было починить холодильник. Нашла в интернете сайт фирмы со "штатом профессиональных мастеров и запасом необходимых запчастей", оставила заявку. В итоге к ней домой приехали двое крепких мужчин.

"Мы с мужем – пенсионеры. Много они с нами не разговаривали, тут же "глушили" на корню. Спросили, где холодильник, выдвинули его. Один начал снимать детали, а второй его прикрывал – стоял между мной и этим парнем. Весь холодильник раскрутили, разломали. А потом сказали, что провели диагностику и нужен ремонт самой дорогой запчасти. Он будет стоить 15 тысяч, а если ставить новую – 25", – вспоминает Алина в беседе с Москвой 24.

Женщина отказалась от дорогого ремонта и попросила прикрутить все детали обратно. За вызов мужчины взяли с нее две тысячи. Позднее, заглянув за холодильник, она увидела, что той самой дорогой запчасти на месте так и не появилось.

"Мы поняли, что нас обокрали. Телефон, по которому я оставляла заявку, не работал. Но один из этих парней перезвонил тем же вечером и спросил, надумали ли мы делать ремонт. И скинул цену с 15 тысяч до 10", – вспоминает Алина.





Алина пострадавшая от работы сервисного центра Сделала вид, якобы я не поняла, что меня обокрали: сказала мастеру, мол, вам же надо приехать, выкрутить деталь. На что он ответил, будто я сама ему тогда разрешила все открутить и забрать в ремонт. А он уже все починил.

В итоге мужчины вернулись к ним домой, прикрутили все обратно, взяли 10 тысяч и уехали. Однако холодильник остался нерабочим – как оказалось, деталь так никто и не починил.

В полицию женщина обращаться не стала, так как "специалисты" не оставили никаких документов, а телефоны фирмы оказались выключенными.

"Нормальные мастера на дом не выезжают"

Один из основных признаков мошенничества с ремонтом техники – выезд мастера на дом (кроме случаев с крупной бытовой техникой), рассказал Москве 24 генеральный директор Ассоциации сервисных центров Алексей Виолин.





Алексей Виолин генеральный директор Ассоциации сервисных центров Нормальные мастера на дом не выезжают, потому что большую часть компьютерной техники в домашних условиях чинить нереально. Необходимое оборудование, материалы невозможно возить с собой даже для диагностики.

Если же речь о холодильнике, стиральной машине и так далее, то надежнее всего искать проверенный сервисный центр через хороших знакомых, добавил эксперт. С компанией следует обязательно заключить договор об оказании услуг с четко прописанными ценами, правами и обязанностями. Там не должно быть строчек вроде "на усмотрение сервисного центра", обратил внимание Виолин.

В случае, когда начинаются накрутки, клиент вправе отказаться от ремонта и не оплачивать ничего сверх зафиксированной цены. В качестве крайней меры можно вызвать полицию для дальнейшего разбирательства.

"Если была согласована стоимость диагностики, платить нужно только за нее. И неважно, сколько он возился с работой – пять минут или три часа", – подчеркнул специалист.

Еще одна уловка мошеннических центров – отсутствие собственного штата мастеров. Такие компании принимают заказы, а исполнителей они ищут через агрегаторов. Мастера в этом случае получают примерно 30% от чека, компании – около 70%, рассказал эксперт.



Алексей Виолин генеральный директор Ассоциации сервисных центров Допустим, средняя цена работ у фирмы – 10 тысяч рублей. Если заказы мастера за месяц не покрывают средний ценник, то он вообще практически ничего не получает и в такой ситуации вынужден "накручивать" стоимость. Если у одного клиента получился дешевый ремонт, значит, у другого этот мастер сделает дороже – и неважно, "копеечная" там работа или нет.

При этом эксперт подчеркнул, что исполнителей, работающих через агрегаторы, сложно назвать квалифицированными специалистами.

"Уровень их мастерства минимален. Эти "бегунки" озабочены только разводом на деньги. В половине случаев клиенту даже технику не починят нормально, а за работу все равно возьмут", – предупредил он.

При этом Виолин подчеркнул, что ни фирмы, ни агрегаторы не несут за деятельность таких специалистов никакой ответственности. Ведь ни тут ни там они официально не оформлены, отметил эксперт.

Еще одна черта, которая выдает потенциальных мошенников, – низкая стоимость услуг, указал Виолин.





Алексей Виолин генеральный директор Ассоциации сервисных центров Я всегда говорю одну простую истину: нормальные мастера за "доширак" не работают. Все эти выезды за 200 рублей и замены деталей за 300 – такого не бывает в реальной жизни. Если у компании низкие цены, значит, вас обязательно "разведут".

"Любая нормальная фирма – это прежде всего оплата мастеров и оборудования, аренда помещений, налоги и прочее. Все это выливается в очень серьезную сумму. И специалисты, работающие в такой фирме, не трудятся за 300 рублей", – указал эксперт.

Также он предупредил: если мастер приехал к вам домой, ни в коем случае нельзя отдавать ему свои устройства без квитанции о приеме техники.