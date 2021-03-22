В Институте отраслевого питания оценили актуальность продуктов из белка насекомых в РФ

В России скоро появятся мясо и хлеб из белка насекомых. Сегодня подобная продукция пользуется спросом, например, в Китае и Мексике. Разбираемся, в чем польза и вред такого питания и будет ли оно востребовано у российских потребителей.



Кушать подано

Новые виды продуктов с "необычным, но полезным составом" появятся в России в ближайшие 10 лет. Об этом рассказал член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин. В частности, это растительное и клеточное мясо, а также выпечка из белка насекомых.

"Первые продукты уже начинают появляться на прилавках магазинов, а вот блюда из насекомых окажутся в меню россиян лишь через пару лет", – пояснил эксперт.

По словам Зюзина, продукты из насекомых едят в основном жители Таиланда, Китая, Индии и Мексики. Такой белок известен своими иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами, уточнил он.





Андрей Зюзин член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) В России же насекомых пока используют преимущественно в качестве корма для животных и рыб на крупных производствах. Тем не менее некоторые компании уже планируют запускать в стране производство макарон, муки и выпечки с добавлением белка из личинок черной львинки (крупной мухи из семейства львинковых. – Прим. ред.).

Другим ноу-хау ближайшего будущего является еда, напечатанная на 3D-принтере. Россияне к 2028 году, в соответствии с дорожной картой НТИ, смогут самостоятельно ее производить на подобных устройствах. В этой области уже активно ведутся разработки. Например, предполагается, что мясо можно будет напечатать из предварительно культивированных мясных клеток или растительного белка.

Что касается промышленных масштабов, то выпускать продукцию, напечатанную на 3D-принтере, планирует компания KFC. Известно, что таким образом она собирается производить куриные наггетсы. По словам Зюзина, вероятно, в России к 2030 году также появятся системы, позволяющие людям пропускать приемы пищи.

"В США уже разрабатывается пластырь на перекус, который при помощи патча с чипом поставит в организм человека питательные вещества. Полностью заменить завтраки, обеды и ужины такое устройство не сможет, но позволит занятым людям на время подкреплять свой организм", – заключил он.



Натуральное уходит?

Исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание" Зинаида Медведева рассказала Москве 24, что бояться продуктов на основе белка насекомых не стоит. По словам эксперта, в Европе они производятся уже несколько лет.

"Давно поданы заявления на применение этого белка в пищу людей как в Европейское агентство по безопасности продуктов питания, так и в Соединенных Штатах. То, что для нас является инновационным продуктом, для них уже стало реальностью", – отметила Медведева.





Зинаида Медведева исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание" Ничего страшного в этом продукте нет. Никаких "рожек" и "ножек" там торчать не будет. Это ингредиент, который будет выглядеть как белый порошок.

По словам эксперта, организм человека не видит разницы между белками из мяса и из насекомых. При этом в производстве он дешевле. Однако мясо и хлеб на его основе в России станут стоить меньше скорее в перспективе, отметила эксперт.

"Одни из основных проблем инновационных продуктов – разработка новых технологий производства и получение разрешений. Все это отнимает время и деньги. Поэтому изначально такие продукты, возможно, не будут дешевле. Однако в перспективе они должны стоить меньше, иначе это не имеет смысла", – сказала Медведева.

Подбор насекомых для получения белка не будет случайным, подчеркнула специалист. В пример она привела уже действующее производство во Франции, для которого эксперты тщательно выбирали определенный вид сверчков для выращивания.

"Они рассказывали, насколько это была долгая работа. Она была нужна, чтобы выбрать тот вид, который даст максимально большое количество белка и максимально здоровый и правильный состав для человека. И этот завод уже производит его. Так что это инновация в действии", – резюмировала Медведева.

Президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов в разговоре с Москвой 24 напомнил, что с инициативой использования насекомых в питании в свое время выступила ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций). По их мнению, из-за дешевизны такого белка это могло бы стать выходом для стран с тяжелой ситуацией с точки зрения голода. Население там просто не может получить достаточное количество продовольствия другими способами.





Владимир Чернигов президент Института отраслевого питания Я не понимаю, какие задачи решает белок насекомых в нашей стране. Россия полностью обеспечивает себя всеми основными видами классического продовольствия. У нас идет устойчивая последовательная работа по повышению его качества и безопасности.

"На глобальном уровне он нужен из-за дефицита в некоторых странах обычного белка и невозможности дешево и быстро его восполнить иными способами. У России такой проблемы нет. Мы уже давно не страдаем от голода", – подчеркнул Чернигов.

Ввиду хорошей обеспеченности продуктами история с белком насекомых для россиян просто неактуальна, полагает он. По состоянию продовольственной системы Россия входит в лидирующую десятку государств мира, резюмировал Чернигов.