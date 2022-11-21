Эксперты рассказали о ценах на аренду загородного дома на Новый год

До новогодних праздников – меньше полутора месяцев, и эксперты рынка недвижимости уже фиксируют повышенный спрос на загородную недвижимость и аренду квартир посуточно. Аналитики считают, что совсем скоро вариантов не останется вообще. Разбираемся, во сколько может обойтись аренда коттеджей и квартир в этот Новый год.

За городом

В 2022 году спрос на загородную недвижимость не уменьшился по сравнению с 2023-м: около 80% коттеджей уже забронированы на новогодние праздники. Об этом Москве 24 рассказал риелтор, член Гильдии риелторов Москвы Сергей Цывин.





Сергей Цывин риелтор, член Гильдии риелторов Москвы Есть два типа предложений – организованные и частные. Первые расположены в коттеджных поселках с гостиничной зоной. Там предлагаются дома разного формата – дуплекс, квадрохаусы, таунхаусы. И есть частные дома, которые собственники сдают на праздники. Спрос на обе позиции устойчивый, все сегменты востребованы: цена за коттедж в 180–200 метров – от 50 тысяч за сутки.

"Цена зависит от площади дома, удаленности от Москвы, количества спален, наличия бани и сауны. 50 тысяч рублей – это минимальная стоимость", – подчеркнул эксперт.

Специалист по недвижимости Виктор Еременко рассказал Москве 24, что в обычные дни загородный дом до 300 квадратных метров можно арендовать за 20–40 тысяч рублей в сутки. Цена на коттеджи площадью от 300 квадратных метров начинается от 50 тысяч.





Виктор Еременко специалист по недвижимости На Новый год коттеджи сдаются пакетами с 31-го по 3-е число (на трое суток) с удорожанием на 30%. Таким образом, пакет для массового сегмента за три дня будет стоить 100–150 тысяч рублей, для люкс-сегмента – от 180 тысяч.

Эксперт отметил, что на новогодние праздники сложно найти предложение, где дом сдается на сутки. "Основной спрос идет на период с 31 декабря по 2 января. В объявлении сразу указывается, что цена идет комплектом за несколько дней. Если арендовать на меньшее время, в любом случае цена будет одинаковой", – добавил Еременко.

По его словам, это сделано, чтобы собственникам коттеджей не пришлось ехать и принимать помещение у жильцов в праздничные дни.

В городе

Эксперт по инвестициям в недвижимость, руководитель агентства недвижимости Валерий Костренков рассказал Москве 24, что в этом году спрос на аренду квартир-студий в экономсегменте очень высок.





Валерий Костренков эксперт по инвестициям в недвижимость, руководитель агентства недвижимости В нашем сегменте все стабильно. Повышение ценника перед Новым годом составляет 200–300%, это стандартная практика. Цена зависит от локации. В обычное время можно арендовать экономстудию за 3 300–3 500 рублей в сутки. Под Новый год цена увеличивается до 6 500–7 000 рублей.

"Многое зависит от того, когда человек забронировал жилье. Если бронь будет в декабре и позже, то цена может дойти до 10–15 тысяч рублей, но, как правило, в это время квартир уже не остается", – отметил эксперт.

По словам Костренкова, негативная новостная повестка в какой-то степени подогревает спрос на рынке недвижимости.

"Людям в такое неспокойное время требуется отдохнуть даже больше, чем в прошлом году. К тому же, начиная с 2020-го, люди уже привыкли к потрясениям, поэтому ничего сверхъестественного в потребительском поведении нет. И даже более того: в экономсегменте спрос, наоборот, подрос", – рассказал он.

В свою очередь, управляющий партнер агентства недвижимости Максим Отт в разговоре с Москвой 24 отметил, что на рынке посуточной недвижимости клиентам тоже чаще всего предлагают снять квартиру сразу на несколько дней. Например, если квартиру арендовали с 31 декабря по 1 января, то на последующие даты (например, 2 или 4 января) ее уже вряд ли получится кому-то сдать, заключил эксперт, добавив, что собственники квартир тоже не хотят приезжать и выселять жильцов в праздники.