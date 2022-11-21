Эксперты рассказали о ценах на аренду загородного дома на Новый год

До новогодних праздников – меньше полутора месяцев, и эксперты рынка недвижимости уже фиксируют повышенный спрос на загородную недвижимость и аренду квартир посуточно. Аналитики считают, что совсем скоро вариантов не останется вообще. Разбираемся, во сколько может обойтись аренда коттеджей и квартир в этот Новый год.
За городом
В 2022 году спрос на загородную недвижимость не уменьшился по сравнению с 2023-м: около 80% коттеджей уже забронированы на новогодние праздники. Об этом Москве 24 рассказал риелтор, член Гильдии риелторов Москвы Сергей Цывин.
"Цена зависит от площади дома, удаленности от Москвы, количества спален, наличия бани и сауны. 50 тысяч рублей – это минимальная стоимость", – подчеркнул эксперт.
Специалист по недвижимости Виктор Еременко рассказал Москве 24, что в обычные дни загородный дом до 300 квадратных метров можно арендовать за 20–40 тысяч рублей в сутки. Цена на коттеджи площадью от 300 квадратных метров начинается от 50 тысяч.
Эксперт отметил, что на новогодние праздники сложно найти предложение, где дом сдается на сутки. "Основной спрос идет на период с 31 декабря по 2 января. В объявлении сразу указывается, что цена идет комплектом за несколько дней. Если арендовать на меньшее время, в любом случае цена будет одинаковой", – добавил Еременко.
По его словам, это сделано, чтобы собственникам коттеджей не пришлось ехать и принимать помещение у жильцов в праздничные дни.
В городе
Эксперт по инвестициям в недвижимость, руководитель агентства недвижимости Валерий Костренков рассказал Москве 24, что в этом году спрос на аренду квартир-студий в экономсегменте очень высок.
"Многое зависит от того, когда человек забронировал жилье. Если бронь будет в декабре и позже, то цена может дойти до 10–15 тысяч рублей, но, как правило, в это время квартир уже не остается", – отметил эксперт.
По словам Костренкова, негативная новостная повестка в какой-то степени подогревает спрос на рынке недвижимости.
"Людям в такое неспокойное время требуется отдохнуть даже больше, чем в прошлом году. К тому же, начиная с 2020-го, люди уже привыкли к потрясениям, поэтому ничего сверхъестественного в потребительском поведении нет. И даже более того: в экономсегменте спрос, наоборот, подрос", – рассказал он.
В свою очередь, управляющий партнер агентства недвижимости Максим Отт в разговоре с Москвой 24 отметил, что на рынке посуточной недвижимости клиентам тоже чаще всего предлагают снять квартиру сразу на несколько дней. Например, если квартиру арендовали с 31 декабря по 1 января, то на последующие даты (например, 2 или 4 января) ее уже вряд ли получится кому-то сдать, заключил эксперт, добавив, что собственники квартир тоже не хотят приезжать и выселять жильцов в праздники.