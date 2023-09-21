Обычаи, запреты и приметы погоды: главное о Рождестве Пресвятой Богородицы

21 сентября православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Главные традиции и народные приметы праздника – в материале Москвы 24.



Значение

Рождество Пресвятой Богородицы. Фото: museumpskov.ru

Праздник был установлен в V веке, причем Писание не рассказывает о самом рождении Богородицы. Согласно церковным текстам, отцом и матерью Девы Марии была набожная пара Иоаким и Анна, которые долгое время не могли иметь детей. Но они не отчаивались и верили, что рано или поздно Господь пошлет им ребенка.

Их молитвы были услышаны: по преданию, Иоакиму и Анне явился ангел с радостной вестью, что у них скоро появится дочь. Через девять месяцев у супругов действительно родилась девочка, которую назвали Марией.

Традиции и запреты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Накануне праздника, 20 сентября, в храмах проходит всенощное бдение, на котором звучат отрывки из Ветхого Завета, объясняющие значение торжества. Утром же начинается праздничная литургия, которая продолжается целый день: верующие приходят в церковь поклониться иконе Божией Матери.

Дата не выпадает на период поста, а потому разрешается есть продукты животного происхождения. В давние времена верующие отмечали в этот день окончание сбора урожая: чем богаче он был, тем дольше длилось пиршество. А во время самого сбора крестьяне благодарили Богородицу за урожай и просили заступничества на будущий год.

Но ограничения в этот день тоже есть – как и в любой другой большой церковный праздник, нельзя заниматься уборкой, стиркой, шитьем и другими бытовыми хлопотами.

Приметы погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Существует и немало погодных примет, связанных с Рождеством Пресвятой Богородицы. Например, считается, что если в этот день стоит солнечная погода, то весь октябрь будет теплым. Дождь с утра сулит осадки ближайший месяц.

Если праздник выдался пасмурным, с мелким моросящим дождем, то зима будет холодной. Кроме того, люди верят, что если в этот день птицы летают высоко, то зима придет не скоро.