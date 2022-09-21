Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

09:32

Главная / Истории /

Эксперт рассказал, что надо положить в "тревожный чемоданчик" на случай ЧП

На всякий пожарный: как правильно собрать "тревожный чемоданчик"
обществобезопасность

Когда в доме начинается пожар или обрушение, покинуть его надо немедленно. Если начать в панике собирать вещи, можно погибнуть. Рассказываем, как заранее подготовиться к возможному чрезвычайному происшествию.

Не разбрасывайте вещи

Фото: depositphotos/vasssaa

Всегда есть вероятность того, что произойдет ситуация, в которой придется срочно покидать свой дом. Это может быть пожар, хлопок бытового газа, наводнение, землетрясение, любая техногенная авария. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по безопасности и выживанию Эд Халилов.

"Эвакуация обычно застигает людей врасплох. Они теряются, совершают неадекватные поступки, мечутся по дому, пытаясь решить, что взять с собой. Поэтому готовиться надо заранее", – предупредил эксперт.

Конечно, вещи – не самое важное, главное – спастись самому и помочь покинуть здание близким. Но все же лучше, если удастся прихватить ценные предметы, деньги и документы, потому что без них потом будет очень тяжело.

Поможет важное правило – никогда не разбрасывайте вещи. Соблюдайте его сами и приучайте к этому своих детей. Все ценное должно находиться в одном месте, чтобы в нужную минуту вы могли это взять и покинуть находящийся под угрозой дом.
Эд Халилов
эксперт по безопасности

Телефон, планшет, ноутбук надо класть на один стол и следить, чтобы они были заряжены на 100%. Так следует делать не только дома, но и, например, в гостинице. Если произойдет ЧС, все, что лежит на столе, можно будет сгрести одним движением руки в широкую полотняную сумку. Заведите такую, и пусть она всегда лежит неподалеку.

Собирайте рюкзак

Вещи в полотняной сумке можно быстро положить в "тревожный чемоданчик". Его надо собрать заранее и держать не в коридоре, а в спальне, рядом с кроватью, отметил эксперт.

Самый уязвимый период – во время сна. Если ночью произойдет ЧП, нужно будет быстро схватить "чемоданчик" и покинуть здание. Возможно, в другие комнаты просто уже не будет доступа и придется вылезать через окно.

Развею еще один миф: собирать надо не чемодан, а рюкзак. Потому что его обычно надевают на спину и тогда руки будут свободны. Можно спокойно открывать двери, отодвигать предметы, брать детей, спускаться по веревке или пожарному рукаву.
Эд Халилов
эксперт по безопасности

Снаружи на рюкзак необходимо прикрепить вещи, которые в случае ЧС могут понадобиться моментально. В первую очередь это фонарь. Лучше выбрать налобный, чтобы руки опять же были свободны.

"Также в оперативном доступе должны лежать термостойкие перчатки. При пожаре они позволят отодвигать горячие предметы и защитят руки, если придется разбивать стекла, спускаться по веревке и так далее", – отметил эксперт.

Еще один необходимый предмет – сигнальный свисток. Желательно яркого цвета, чтобы в темноте его было легко найти. С помощью свистка можно будет подавать сигналы в задымленном месте или под завалами.

Подготовьте самое важное

Первое, что необходимо положить внутрь "тревожного рюкзака", – ценные документы. Их лучше собрать в одну папку и поместить в водонепроницаемый или обычный мусорный мешок.

"Нелишним будет завернуть документы в несколько слоев кошмы – противопожарного полотна. Тогда можно надеяться, что они не пострадают, даже если пожар начнется, когда дома никого не будет", – посоветовал эксперт.

Также в рюкзак стоит положить драгоценности, запасные ключи от автомобиля, гаража, дачи и так далее. Еще можно взять жесткие диски, на которых хранятся фотографии и другая важная информация.

В "тревожном рюкзаке" обязательно должен быть газодымозащитный комплект (ГДЗК) на каждого члена семьи. Потому что во время пожара люди погибают в первую очередь из-за токсичного дыма. ГДЗК позволит находиться в задымленном помещении не менее 30 минут.
Эд Халилов
эксперт по безопасности

Кроме этого, хорошо бы собрать две аптечки. Одну – с перевязочными материалами, вторую – с медикаментами: обезболивающими, антигистаминными, средствами на случай кишечных расстройств и другими. Можно добавить в рюкзак бутылку воды и что-то питательное, содержащее быстрые углеводы. Например, несколько батончиков гематогена.

На случай эвакуации в холодную погоду надо положить непромокаемое пончо, легкую флисовую кофту и шапку. Но не стоит забывать, что "тревожный рюкзак" должен весить не больше 10 килограммов. Иначе эвакуироваться с ним будет очень сложно.

Читайте также

Трошина Любовь

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать