Эксперт рассказал, что надо положить в "тревожный чемоданчик" на случай ЧП

Когда в доме начинается пожар или обрушение, покинуть его надо немедленно. Если начать в панике собирать вещи, можно погибнуть. Рассказываем, как заранее подготовиться к возможному чрезвычайному происшествию.

Не разбрасывайте вещи

Всегда есть вероятность того, что произойдет ситуация, в которой придется срочно покидать свой дом. Это может быть пожар, хлопок бытового газа, наводнение, землетрясение, любая техногенная авария. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по безопасности и выживанию Эд Халилов.

"Эвакуация обычно застигает людей врасплох. Они теряются, совершают неадекватные поступки, мечутся по дому, пытаясь решить, что взять с собой. Поэтому готовиться надо заранее", – предупредил эксперт.

Конечно, вещи – не самое важное, главное – спастись самому и помочь покинуть здание близким. Но все же лучше, если удастся прихватить ценные предметы, деньги и документы, потому что без них потом будет очень тяжело.





Эд Халилов эксперт по безопасности Поможет важное правило – никогда не разбрасывайте вещи. Соблюдайте его сами и приучайте к этому своих детей. Все ценное должно находиться в одном месте, чтобы в нужную минуту вы могли это взять и покинуть находящийся под угрозой дом.

Телефон, планшет, ноутбук надо класть на один стол и следить, чтобы они были заряжены на 100%. Так следует делать не только дома, но и, например, в гостинице. Если произойдет ЧС, все, что лежит на столе, можно будет сгрести одним движением руки в широкую полотняную сумку. Заведите такую, и пусть она всегда лежит неподалеку.

Собирайте рюкзак

Вещи в полотняной сумке можно быстро положить в "тревожный чемоданчик". Его надо собрать заранее и держать не в коридоре, а в спальне, рядом с кроватью, отметил эксперт.

Самый уязвимый период – во время сна. Если ночью произойдет ЧП, нужно будет быстро схватить "чемоданчик" и покинуть здание. Возможно, в другие комнаты просто уже не будет доступа и придется вылезать через окно.





Эд Халилов эксперт по безопасности Развею еще один миф: собирать надо не чемодан, а рюкзак. Потому что его обычно надевают на спину и тогда руки будут свободны. Можно спокойно открывать двери, отодвигать предметы, брать детей, спускаться по веревке или пожарному рукаву.

Снаружи на рюкзак необходимо прикрепить вещи, которые в случае ЧС могут понадобиться моментально. В первую очередь это фонарь. Лучше выбрать налобный, чтобы руки опять же были свободны.

"Также в оперативном доступе должны лежать термостойкие перчатки. При пожаре они позволят отодвигать горячие предметы и защитят руки, если придется разбивать стекла, спускаться по веревке и так далее", – отметил эксперт.

Еще один необходимый предмет – сигнальный свисток. Желательно яркого цвета, чтобы в темноте его было легко найти. С помощью свистка можно будет подавать сигналы в задымленном месте или под завалами.

Подготовьте самое важное

Первое, что необходимо положить внутрь "тревожного рюкзака", – ценные документы. Их лучше собрать в одну папку и поместить в водонепроницаемый или обычный мусорный мешок.

"Нелишним будет завернуть документы в несколько слоев кошмы – противопожарного полотна. Тогда можно надеяться, что они не пострадают, даже если пожар начнется, когда дома никого не будет", – посоветовал эксперт.

Также в рюкзак стоит положить драгоценности, запасные ключи от автомобиля, гаража, дачи и так далее. Еще можно взять жесткие диски, на которых хранятся фотографии и другая важная информация.





Эд Халилов эксперт по безопасности В "тревожном рюкзаке" обязательно должен быть газодымозащитный комплект (ГДЗК) на каждого члена семьи. Потому что во время пожара люди погибают в первую очередь из-за токсичного дыма. ГДЗК позволит находиться в задымленном помещении не менее 30 минут.

Кроме этого, хорошо бы собрать две аптечки. Одну – с перевязочными материалами, вторую – с медикаментами: обезболивающими, антигистаминными, средствами на случай кишечных расстройств и другими. Можно добавить в рюкзак бутылку воды и что-то питательное, содержащее быстрые углеводы. Например, несколько батончиков гематогена.

На случай эвакуации в холодную погоду надо положить непромокаемое пончо, легкую флисовую кофту и шапку. Но не стоит забывать, что "тревожный рюкзак" должен весить не больше 10 килограммов. Иначе эвакуироваться с ним будет очень сложно.