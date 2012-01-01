Фельдшер Исаева назвала план действий на случай, если человек подавился

Если человек подавился, важно удостовериться, что он дышит, а затем нормализовать его состояние. В ином случае необходимо сразу приступить к решительным действиям. Подробнее рассказала фельдшер подстанции скорой и неотложной медицинской помощи №63 им. А. С. Пучкова города Москвы Анастасия Исаева в программе "Доктор 24".

Помочь другому

Когда человек рядом поперхнулся, ему необходимо задать вопрос: "Вы подавились?" Если он ответил, значит, дышит. Затем пострадавший должен встать, наклониться вперед и сильно покашлять.





Анастасия Исаева фельдшер подстанции скорой и неотложной медицинской помощи №63 им. А. С. Пучкова города Москвы Когда пациент не отвечает и начинает задыхаться, его нужно наклонить вперед и пять раз ударить между лопатками. Потом следует спросить, стало ли человеку лучше. Если ответ отрицательный, переходим к приему Геймлиха.

При этом способе необходимо поставить кулак выше пупка пациента, обхватить живот сзади. Затем нужно сделать резкий толчок вглубь и вверх, создавая давление в брюшной полости. Это поднимает диафрагму и помогает вытолкнуть застрявшую пищу. Продолжать стоит до тех пор, пока содержимое не выйдет и пострадавший не начнет дышать. Обычно хватает трех-пяти попыток.





Анастасия Исаева фельдшер подстанции скорой и неотложной медицинской помощи №63 им. А. С. Пучкова города Москвы Если прием Геймлиха не сработал, а человек теряет сознание, начинаем непрямой массаж сердца. Ставим руки на середину грудной клетки и делаем компрессию глубиной пять-шесть сантиметров с частотой 100–120 ударов в минуту, пока скорая не приедет. Метод поддерживает кровообращение и питание головного мозга.

Когда помощи ждать неоткуда

Если человек поперхнулся, находясь в полном одиночестве, но дыхание при этом сохранилось, следует наклониться вперед и начать кашлять.

Если же кислород перестал поступать в легкие, нужно использовать стул. Область выше пупка необходимо резко придавить спинкой мебели, чтобы создать необходимое давление. При неэффективности метода нужно обратиться к соседям, чтобы они вызвали скорую, заключила Исаева.



