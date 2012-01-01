Фельдшер Исаева назвала план действий на случай, если человек подавился

Если человек подавился, важно удостовериться, что он дышит, а затем нормализовать его состояние. В ином случае необходимо сразу приступить к решительным действиям. Подробнее рассказала фельдшер подстанции скорой и неотложной медицинской помощи №63 им. А. С. Пучкова города Москвы Анастасия Исаева в программе "Доктор 24".
Помочь другому
Когда человек рядом поперхнулся, ему необходимо задать вопрос: "Вы подавились?" Если он ответил, значит, дышит. Затем пострадавший должен встать, наклониться вперед и сильно покашлять.
При этом способе необходимо поставить кулак выше пупка пациента, обхватить живот сзади. Затем нужно сделать резкий толчок вглубь и вверх, создавая давление в брюшной полости. Это поднимает диафрагму и помогает вытолкнуть застрявшую пищу. Продолжать стоит до тех пор, пока содержимое не выйдет и пострадавший не начнет дышать. Обычно хватает трех-пяти попыток.
Когда помощи ждать неоткуда
Если человек поперхнулся, находясь в полном одиночестве, но дыхание при этом сохранилось, следует наклониться вперед и начать кашлять.
Если же кислород перестал поступать в легкие, нужно использовать стул. Область выше пупка необходимо резко придавить спинкой мебели, чтобы создать необходимое давление. При неэффективности метода нужно обратиться к соседям, чтобы они вызвали скорую, заключила Исаева.