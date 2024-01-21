Три рецепта блюд из мультфильмов, которые понравятся детям

Даже самый упрямый ребенок не откажется попробовать блюда, которые едят и готовят персонажи любимых мультфильмов. А если еще и приготовить их всей семьей, можно весело и с пользой провести время. Как повторить кулинарные шедевры из популярных мультфильмов – в материале Москвы 24.

Любимые плюшки Карлсона

Фото: кадр из мультфильма "Карлсон вернулся"; режиссер – Борис Степанцев; производство – "Союзмультфильм"

"А мы тут, знаете, все плюшками балуемся", – говорит озорной персонаж с пропеллером на спине в советском мультфильме. Хотя на самом деле выпечка, которую в отечественном переводе назвали именно так, а на экране изобразили похожей на ватрушки, – это булочки с корицей. В Швеции, на родине автора произведений о Карлсоне Астрид Линдгрен, в их честь даже утвержден национальный праздник, который отмечают 4 октября.

Чтобы приготовить такие булочки, надо взять:



300 миллилитров молока;

пять граммов сухих дрожжей;

150 граммов сахара;

500 граммов муки;

100 граммов сливочного масла;

три чайные ложки корицы;

щепотку соли.

Молоко надо подогреть на медленном огне до комнатной температуры, а затем положить в него 50 граммов сливочного масла, дрожжи, муку, 100 граммов сахара и соль. После этого следует замесить тесто руками, накрыть емкость с ним полотенцем и оставить на полчаса.

Пока можно заняться начинкой. Оставшиеся 50 граммов сливочного масла надо растопить и добавить в него корицу и сахар. Все хорошо перемешать.

Поднявшееся тесто нужно раскатать в прямоугольный пласт, смазать коричной начинкой, скрутить в рулет и нарезать на шайбы примерно по четыре сантиметра.

Осталось выложить плюшки на смазанный сливочным маслом противень, оставить на 15 минут в тепле, чтобы они поднялись, а затем поставить в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекать до готовности примерно 15 минут.

В сказке Карлсон и Малыш запивают такие булочки какао.

Фирменное блюдо Реми

Фото: кадр из мультфильма "Рататуй"; режиссеры – Брэд Берд, Ян Пинкава; производство – Walt Disney Pictures

Крысенок-повар Реми – главный герой мультфильма "Рататуй" – с помощь овощного блюда прованской кухни смог покорить сердце сурового ресторанного критика. Ребенку наверняка понравится необычное рагу, в приготовлении которого сможет поучаствовать и он сам.

Для этого понадобятся:

шесть помидоров;

сладкий перец;

кабачок;

луковица;

по веточке укропа и петрушки;

оливковое масло по вкусу;

прованские травы, перец и соль по вкусу.

Сначала следует приготовить соус. Для этого два помидора, перец и луковицу надо нарезать мелкими кубиками, после чего обжарить в оливковом масле. Потом накрыть сковороду крышкой и потушить овощи на медленном огне примерно 10 минут. Посолить и поперчить по вкусу, измельчить в блендере и выложить на дно формы для запекания.

Кабачок и оставшиеся помидоры нужно нарезать тонкими кружочками и выложить гармошкой, чередуя между собой, в форму поверх соуса. Далее следует измельчить зелень и чеснок, добавить прованские травы и оливковое масло, поперчить и посолить по вкусу. Этой заправкой надо полить овощи, которые лежат в форме.

Осталось накрыть все фольгой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать до готовности, это примерно час.

Вонтоны от "Маши и Медведя"

Фото: кадр из мультфильма "Маша и Медведь"; режиссеры – Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов; производство – "Анимаккорд"

В 24-й серии мультфильма "Маша и Медведь" главные герои вместе с приехавшим погостить маленьким пандой весело готовят вонтоны – блюдо, похожее на пельмени. Китайцы готовят их с самыми разными начинками: грибы, морепродукты и даже фрукты с овощами. Герои мультфильма выбрали более привычный для нас вариант – с мясным фаршем.

Чтобы его повторить, понадобится:

300 граммов мясного фарша;

10 граммов корня имбиря;

небольшие пучки зеленого лука и петрушки;

столовая ложка соевого соуса;

300 граммов муки;

полстакана горячей воды;

две столовые ложки растительного масла;

соль и перец по вкусу.

В муку надо влить кипяток, постоянно помешивая массу. Добавить соль и ложку растительного масла. Замесить тесто, сформировать из него шар, обернуть пищевой пленкой и оставить на полчаса.

Пока можно подготовить начинку. Имбирь почистить и натереть на мелкой терке, а зелень мелко нарезать. Добавить все ингредиенты в фарш, посолить и поперчить смесь, и влить в нее соевый соус. Все необходимо тщательно перемешать.

Тесто надо раскатать и сформировать из него тонкие кружки. На каждый выложить начинку и соединить края, формируя мешочек. Вонтоны удобно готовить в пароварке. Это займет примерно 15 минут.