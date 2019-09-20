Как россияне отреагировали на новость об отмене профессиональных праздников

Ряд старейших профессиональных праздников могут отменить в рамках пересмотра действующих нормативно-правовых актов, сообщили СМИ. Под удар встали в том числе День железнодорожника, День Воздушного Флота и День радио. В Госдуме, правда, заявили, что речь идет об упразднении некоторых советских актов, но праздники, скорее всего, сохранятся благодаря тому, что прописаны и в других документах. Узнайте, как представители разных профессий отреагировали на потенциальную отмену своих праздников.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Информация об отмене праздников появилась на фоне пересмотра действующих нормативно-правовых актов, многие из которых остались еще с советских времен, но уже не соответствуют современным реалиям. По имеющимся данным, могут быть упразднены такие праздники, как День железнодорожника, День радио и День Воздушного Флота, установленные еще в СССР.

В Минтрансе пока отказались от комментариев по данному вопросу, а в Минкомсвязи подтвердили, что соответствующее поручение правительства сейчас находится в разработке, но День радио в финальный список отмен не вошел.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев считает, что хоть регуляторная гильотина и отменяет многие акты советского союза, это не означает, что все, написанное в этих актах, перестанет действовать.





Андрей Исаев депутат Госдумы РФ первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Профессиональные праздники в любом случае сохранятся, потому что они урегулированы действующими подзаконными актами. И в этой связи нет никаких оснований думать, что отмена каких-то советских актов приведет к отмене праздников, это фейк.

Что думают россияне по поводу своих профессиональных праздников

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дмитрий Оленин, ведущий "Русского радио"

Я работаю в эфире уже на протяжении 20 лет. Для меня как для радиоведущего День радио (7 мая) всегда был обычным. Это не выходной, никаких мероприятий не устраивается. Например, в День медицинского работника или в День налоговика в Кремле проходят концерты, их транслируют центральные телеканалы. Раньше 7 мая мы, радиоведущие разных станций, собирались вместе, все знали друг друга. Сейчас этого не происходит, я узнаю о празднике, только когда друзья начинают мне звонить и поздравлять. Поэтому отмены в календаре Дня радио я не замечу.

Дмитрий Быков, писатель и радиоведущий

Мне неинтересно решение российского правительства. Я буду отмечать День радио вне зависимости от того, что оно решит. А правительству я бы предложил сосредоточиться на повышении качества жизни народа.



День радио – профессиональный праздник работников всех отраслей связи и радиотехники. Был создан Постановлением Совнаркома СССР в 1945 году в честь 50-летия со дня изобретения радио русским ученым А. С. Поповым, которое исполнялось 7 мая. В России, кроме сотрудников радио, этот день отмечают преподаватели, студенты и выпускники радиофизических факультетов.



Юрий Сытник, заслуженный пилот России

Нам, летчикам, инженерам и техникам, глубоко плевать на то, что нас официально лишат праздника День Воздушного Флота России (раньше известный как День Авиации). Как мы его отмечали 18 августа, так и будем отмечать. Я этот праздник отмечаю с 1965 года, а утвержден этот день был еще Иосифом Сталиным, когда на съезде он заявил, что у нас не было авиации, а теперь есть. Тогда начали строительство самолетов Туполев, Поликарпов, Сикорский. С той поры это был советский, наш национальный праздник, так он и останется народным праздником. Летать – это мечта и желание каждого родившегося человека, поэтому как праздник был народным, так и будет.



Всесоюзный день авиации (День Воздушного Флота СССР), 18 августа, был создан на основании постановления Совета Народных Комиссаров СССР в 1933 году в честь выдающихся достижений ученых, авиаконструкторов, работников авиационной промышленности, летного и технического состава ВВС РККА. В современной России День Воздушного Флота ежегодно отмечается всеми работниками авиационной инфраструктуры в третье воскресенье августа.



Фото: ТАСС/Александр Щербак

Александр Козыренко, проводник, переживший крушение "Невского экспресса" в 2009 году

День железнодорожника уже нивелировался, потому что другие структуры теперь. Раньше было МПС (Министерство путей сообщения РФ, упразднено в 2004 году. – Прим. Москвы 24), а сейчас ОАО "РЖД" – это разные структуры, разный подход. Сам я праздник никогда особо не отмечал, как и мои коллеги. На жизнь он никак не влияет, просто есть и все. Главное, чтобы дороги были, а остальное не так важно. Тем не менее считаю, что профессиональный праздник должен быть, все-таки структура не маленькая.



День железнодорожника – профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта, на котором отмечаются заслуги сотрудников и достижения отрасли. Впервые был установлен приказом министра путей сообщения Российской империи князя Михаила Хилкова в 1896 году. Дата была связана с Днем рождения Николая I (25 июня, 6 июля по григорианскому календарю), так как он считается основателем железнодорожного дела в России. Сегодня в РФ День железнодорожника отмечают в первое воскресенье августа.



Артем Королев, радиоведущий "Радио 7 на семи холмах"

День радио никогда не был государственным праздником, выходных в этот день нам никто не дает, поэтому решение по отмене праздника на меня никак не повлияет. Тем не менее чисто символически его отмечают: люди обнимаются, радуются, что у этой профессии есть как минимум один день, когда о ней вспоминают. И вспоминают не просто как об устаревающей профессии, но и о том, что много людей заняты в этой сфере и любят свою работу. По большому счету, если открыть календарь, то каждый день там будет чей-то профессиональный праздник: День гадалки, День картежника – кого угодно. Если отменят наш профессиональный день, мы будем отмечать любой другой – какая разница.