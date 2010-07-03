В Госдуме объяснили, почему профессиональные праздники не будут отменены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Депутат Государственной думы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев прокомментировал Москве 24 информацию о том, что в России могут отменить некоторые профессиональные праздники. По его словам, хоть регуляторная гильотина и отменяет многие акты советского союза, но это не значит, что все, что написано в этих актах, перестанет действовать.



"Мы помним такой же фейк о том, что в России отменят восьмичасовой рабочий день. Неожиданный вывод был сделан на основании того, что в числе актов отменяется соответствующий декрет наркома. Но дело в том, что на сегодняшний день восьмичасовой рабочий день есть в Трудовом кодексе РФ, который никто отменять не собирается. Также и с декретным отпуском – он тоже был введен декретом советской власти, но он существует", – считает политик.



Андрей Исаев депутат Государственной думы РФ То же самое будет с профессиональными праздниками, они в любом случае сохранятся, потому что они урегулированы действующими подзаконными актами. И в этой связи нет никаких оснований думать, что отмена каких-то советских актов приведет к отмене праздников, это фейк.

Парламентарий добавил, что премии, которые выдаются сотрудникам в связи с профессиональными праздниками, не исчезнут, поскольку выдача этих премий регулируется коллективными договорами и соглашениями между профсоюзами и работодателями.

"Я не думаю, что эти коллективные договоры и соглашения каким-то образом будут нарушены. Работникам абсолютно не стоит беспокоиться", – заключил политик.

Ранее стало известно о том, что ряд старейших профессиональных праздников собираются отменить в рамках пересмотра действующих нормативно-правовых актов.

По имеющимся данным, одним из упраздненных праздников может стать День железнодорожника, который был утвержден постановлением Совнаркома СССР. Среди праздников, попавших в список, фигурируют День радио, введенный в СССР в 1967 году, а также День воздушного флота, отмечаемый с 1933 года.

В Минтрансе пока отказались от комментариев по данному вопросу. При этом в Минкомсвязи подтвердили, что соответствующее поручение правительства сейчас находится в разработке, однако День радио в окончательный список отмены не вошел.



