В Госдуме объяснили, почему профессиональные праздники не будут отменены

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Депутат Государственной думы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев прокомментировал Москве 24 информацию о том, что в России могут отменить некоторые профессиональные праздники. По его словам, хоть регуляторная гильотина и отменяет многие акты советского союза, но это не значит, что все, что написано в этих актах, перестанет действовать.
"Мы помним такой же фейк о том, что в России отменят восьмичасовой рабочий день. Неожиданный вывод был сделан на основании того, что в числе актов отменяется соответствующий декрет наркома. Но дело в том, что на сегодняшний день восьмичасовой рабочий день есть в Трудовом кодексе РФ, который никто отменять не собирается. Также и с декретным отпуском – он тоже был введен декретом советской власти, но он существует", – считает политик.
Парламентарий добавил, что премии, которые выдаются сотрудникам в связи с профессиональными праздниками, не исчезнут, поскольку выдача этих премий регулируется коллективными договорами и соглашениями между профсоюзами и работодателями.
"Я не думаю, что эти коллективные договоры и соглашения каким-то образом будут нарушены. Работникам абсолютно не стоит беспокоиться", – заключил политик.
Ранее стало известно о том, что ряд старейших профессиональных праздников собираются отменить в рамках пересмотра действующих нормативно-правовых актов.
По имеющимся данным, одним из упраздненных праздников может стать День железнодорожника, который был утвержден постановлением Совнаркома СССР. Среди праздников, попавших в список, фигурируют День радио, введенный в СССР в 1967 году, а также День воздушного флота, отмечаемый с 1933 года.
В Минтрансе пока отказались от комментариев по данному вопросу. При этом в Минкомсвязи подтвердили, что соответствующее поручение правительства сейчас находится в разработке, однако День радио в окончательный список отмены не вошел.
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