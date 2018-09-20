Советы рекрутеров: что делать, если вы решили кардинально сменить профессию

Сегодня, 20 сентября, в России отмечают День рекрутера. Незадолго до этого корреспондент портала Москва 24 поговорил с экспертами из крупных компаний о людях, решивших кардинально поменять профессию. Теперь мы знаем, как подготовиться к собеседованию и произвести нужное впечатление на представителя HR. И делимся этими советами с вами.
Кто и когда решает поменять профессию?
Еще наши мамы и папы выбирали профессию "раз и навсегда". Выбор вуза фактически определял всю дальнейшую жизнь человека и выстраивал четкие перспективы на ближайшие 30-50 лет. После окончания университета каждый молодой специалист должен был отработать три года "по распределению", и место работы далеко не всегда совпадало с местом текущего жительства. Потом теоретически была возможность поменять сферу деятельности, но мало кто это делал. За годы, проведенные на производстве, все становилось родным и понятным, да и очередь на бесплатное жилье уже подходила... Потом дети, семья, и высококвалифицированный специалист продолжал трудиться, набирал стаж работы, получал за это надбавки, ездил раз в год на курорт или в пансионат... и, в общем-то, был счастлив.
Но в наше время человеку недостаточно трудиться просто ради того, чтобы заработать и обеспечить себя минимально необходимым. Многие стремятся найти дело по душе, и даже если не получилось вовремя выбрать правильный вуз, люди готовы менять профессию уже после 30-ти и даже 40 лет. Таким образом, стоматологи становятся владельцами успешных интернет-магазинов, бухгалтеры начинают преподавать аргентинское танго, а рядовые менеджеры, забросив родные корпоративные стены, создают фермерское хозяйство.
Данные предоставлены career.ru, 2018 год
Также опрос студентов показал, что более 60 процентов тех, кто самостоятельно выбрал высшее образование, планируют работать по специальности. А у респондентов, которые поступали в вуз под давлением родителей, ситуация прямо противоположная.
Данные предоставлены career.ru, 2018 год
Момент истины
Генеральный директор крупного кадрового агентства Татьяна Долякова выделяет три возрастных категории, когда люди принимают решение о смене сферы деятельности.
1. В районе 25 лет, то есть через два-три года после окончания университета. Зачастую, отработав пару лет по специальности, человек понимает, что выбранная профессия не совсем соответствует его ожиданиям, и тогда он переходит в смежную, более интересную и близкую ему область.
2. 33-35 лет, в этом возрасте люди пересматривают свои жизненные ценности и расставляют приоритеты. Здесь уже есть некая финансовая стабильность, поэтому одни пробуют создавать свой бизнес, другие переходят на проектную работу по душе, а третьи превращают любимое хобби в дело, приносящее постоянный доход.
3. После 40, когда человек уже финансово обеспечен и может позволить себе создать собственный бизнес. Предпринимательство зачастую совмещается с основной работой, и когда дело начинает приносить доход, человек полностью на него переключается. Второй аспект – люди в этом возрасте уже реализовались и имеют все компетенции в определенной области, поэтому им хочется освоить что-то новое.
Готовы ли работодатели брать сотрудников из другой сферы
На сегодняшний день специалисты по кадрам признаются, что довольно боязливо относятся к кандидатам, приходящим на позицию из другой области. Почему? Во-первых, несмотря на сильную мотивацию будущего сотрудника, компании приходится крупно вкладываться в его развитие и обучение. Во-вторых, сотруднику без нужного опыта всегда тяжело конкурировать с другими кандидатами, обладающими нужными компетенциями, особенно если речь идет о высоких должностях.
Хотя в последнее время наблюдается тенденция, когда работодатели становятся более открытыми и готовы рассматривать людей из других сфер. Как отмечает руководитель отдела по привлечению и развитию персонала крупной международной компании Яна Маковеева, сейчас важны не столько знания, сколько умения. "Опыт и образование, конечно, играют роль при выборе кандидата на линейные или менеджерские позиции, но если у человека есть хороший карьерный трек, то мы готовы его интервьюировать, чтобы понять потенциал до конца", – говорит специалист.
К чему нужно быть готовым на интервью
Давайте поговорим об основных моментах, которые вас ждут, и на что обращают внимание рекрутеры при рассмотрении кандидата на должность. Это поможет вам сориентироваться перед интервью с работодателем и почувствовать себя более уверенно.
1. Нужно быть готовым ответить на вопрос, почему вы решили поменять отрасль и сферу деятельности. Это кажется банальным, но по заверениям HR-специалистов, большинство кандидатов не могут аргументированно и понятно изложить свою позицию.
2. Также нужно понимать, что уровень вашей заработной платы понизится в среднем на 20-30 процентов, а, может, и больше. В первое время нового сотрудника вообще могут попросить поработать пару месяцев в качестве стажера. Зачастую это бьет не только по карману, но и по собственному эго. Человек рассчитывает получать такую же зарплату, как и раньше, но на предыдущем месте у него были определенные навыки и знания, которые соответствовали высокому уровню оплаты, а теперь придется нарабатывать все заново.
3. Подготовьте свою страницу в соцсетях. Сегодня рекрутеры уделяют этому большое внимание, если не сказать первостепенное. Ведь в резюме можно написать многое, а профайл в соцсетях нарисует ваш "настоящий портрет". Следите за тем, чтобы в вашей ленте не было резких, агрессивных высказываний или сплошного негатива. С другой стороны, одни кошечки и собачки, подкрепленные вашим фото в купальнике, тоже не будут выглядеть профессионально.
4. Подумайте, какие знания из предыдущей профессии могут быть применимы в новой области. Наверняка, их окажется немало. Подготовьте развернутый ответ для рекрутера, какие наработанные навыки у вас есть и чем они могут быть полезны. Здесь вряд ли стоит упоминать профессиональные знания из прошлой области, зато пригодятся ваши личностные качества (ответственность, уверенность в себе), социальные навыки (хорошая коммуникация, способность убеждать, работа в команде), лидерские способности (управление группой, критическое мышление и так далее).
5. Будьте готовы к обучению. Открыто говорите HR-специалисту, что вы готовы и хотите обучаться, даже несмотря на возраст. Это всегда приветствуется.
Кстати, если говорить об обучении, то компании сейчас начинают поощрять сотрудников, которые хотят попробовать свои силы в другой области в рамках фирмы. Где-то практикуется возможность частичного совмещения своих обязанностей с помощью другому департаменту, где-то предоставляют шанс полноценно поработать с новой командой в рамках одного-двух месяцев.
Узнайте у своего работодателя, можно ли попробовать такой вариант в вашей компании. Это поможет убедиться в верности вашего решения и понять, стоит ли из бухгалтера переходить в маркетологи, а IT-специалисту становиться штатным фотографом.
Наталья Лоскутникова