Советы рекрутеров: что делать, если вы решили кардинально сменить профессию

Сегодня, 20 сентября, в России отмечают День рекрутера. Незадолго до этого корреспондент портала Москва 24 поговорил с экспертами из крупных компаний о людях, решивших кардинально поменять профессию. Теперь мы знаем, как подготовиться к собеседованию и произвести нужное впечатление на представителя HR. И делимся этими советами с вами.

Кто и когда решает поменять профессию?

Еще наши мамы и папы выбирали профессию "раз и навсегда". Выбор вуза фактически определял всю дальнейшую жизнь человека и выстраивал четкие перспективы на ближайшие 30-50 лет. После окончания университета каждый молодой специалист должен был отработать три года "по распределению", и место работы далеко не всегда совпадало с местом текущего жительства. Потом теоретически была возможность поменять сферу деятельности, но мало кто это делал. За годы, проведенные на производстве, все становилось родным и понятным, да и очередь на бесплатное жилье уже подходила... Потом дети, семья, и высококвалифицированный специалист продолжал трудиться, набирал стаж работы, получал за это надбавки, ездил раз в год на курорт или в пансионат... и, в общем-то, был счастлив.

Но в наше время человеку недостаточно трудиться просто ради того, чтобы заработать и обеспечить себя минимально необходимым. Многие стремятся найти дело по душе, и даже если не получилось вовремя выбрать правильный вуз, люди готовы менять профессию уже после 30-ти и даже 40 лет. Таким образом, стоматологи становятся владельцами успешных интернет-магазинов, бухгалтеры начинают преподавать аргентинское танго, а рядовые менеджеры, забросив родные корпоративные стены, создают фермерское хозяйство.

Кстати, те, кто самостоятельно выбирал и осознанно поступал в вуз, больше довольны своей нынешней работой, чем те, кто сделал это под давлением родственников или из-за отсутствия альтернатив.

Данные предоставлены career.ru, 2018 год

Также опрос студентов показал, что более 60 процентов тех, кто самостоятельно выбрал высшее образование, планируют работать по специальности. А у респондентов, которые поступали в вуз под давлением родителей, ситуация прямо противоположная.

Данные предоставлены career.ru, 2018 год

Момент истины

Генеральный директор крупного кадрового агентства Татьяна Долякова выделяет три возрастных категории, когда люди принимают решение о смене сферы деятельности.

1. В районе 25 лет, то есть через два-три года после окончания университета. Зачастую, отработав пару лет по специальности, человек понимает, что выбранная профессия не совсем соответствует его ожиданиям, и тогда он переходит в смежную, более интересную и близкую ему область.



Дарья Маркелова сменила профессию экономиста на тренера по спортивным бальным танцам Получив экономическое образование, я пошла работать по специальности. Но работа была довольно рутинной, и я не видела перспектив развития. Через пару лет у меня получилось сделать свое хобби основной профессией, и я ушла в танцевальный спорт. Здесь я понимаю, что делаю, и вижу результат своей работы.



2. 33-35 лет, в этом возрасте люди пересматривают свои жизненные ценности и расставляют приоритеты. Здесь уже есть некая финансовая стабильность, поэтому одни пробуют создавать свой бизнес, другие переходят на проектную работу по душе, а третьи превращают любимое хобби в дело, приносящее постоянный доход.



Екатерина Лоскутникова сменила профессию стюардессы на воспитателя детского сада Я долго работала стюардессой. Профессия давала мне возможность исследовать мир, себя и свои границы. Но с появлением ребенка у меня изменились приоритеты, и я с удовольствием и азартом погрузилась в тему детства, стала воспитателем в детском саду.



3. После 40, когда человек уже финансово обеспечен и может позволить себе создать собственный бизнес. Предпринимательство зачастую совмещается с основной работой, и когда дело начинает приносить доход, человек полностью на него переключается. Второй аспект – люди в этом возрасте уже реализовались и имеют все компетенции в определенной области, поэтому им хочется освоить что-то новое.

Готовы ли работодатели брать сотрудников из другой сферы

На сегодняшний день специалисты по кадрам признаются, что довольно боязливо относятся к кандидатам, приходящим на позицию из другой области. Почему? Во-первых, несмотря на сильную мотивацию будущего сотрудника, компании приходится крупно вкладываться в его развитие и обучение. Во-вторых, сотруднику без нужного опыта всегда тяжело конкурировать с другими кандидатами, обладающими нужными компетенциями, особенно если речь идет о высоких должностях.

Хотя в последнее время наблюдается тенденция, когда работодатели становятся более открытыми и готовы рассматривать людей из других сфер. Как отмечает руководитель отдела по привлечению и развитию персонала крупной международной компании Яна Маковеева, сейчас важны не столько знания, сколько умения. "Опыт и образование, конечно, играют роль при выборе кандидата на линейные или менеджерские позиции, но если у человека есть хороший карьерный трек, то мы готовы его интервьюировать, чтобы понять потенциал до конца", – говорит специалист.

К чему нужно быть готовым на интервью

Давайте поговорим об основных моментах, которые вас ждут, и на что обращают внимание рекрутеры при рассмотрении кандидата на должность. Это поможет вам сориентироваться перед интервью с работодателем и почувствовать себя более уверенно.

1. Нужно быть готовым ответить на вопрос, почему вы решили поменять отрасль и сферу деятельности. Это кажется банальным, но по заверениям HR-специалистов, большинство кандидатов не могут аргументированно и понятно изложить свою позицию.

Андрей Алясов член Некоммерческого партнерства "Эксперты Рынка Труда" Я бы посоветовал поработать с мотивационным письмом, которое бы четко объясняло, в чем рациональность перехода в индустрию, и почему вы действительно считаете, что должны начать там работать.



2. Также нужно понимать, что уровень вашей заработной платы понизится в среднем на 20-30 процентов, а, может, и больше. В первое время нового сотрудника вообще могут попросить поработать пару месяцев в качестве стажера. Зачастую это бьет не только по карману, но и по собственному эго. Человек рассчитывает получать такую же зарплату, как и раньше, но на предыдущем месте у него были определенные навыки и знания, которые соответствовали высокому уровню оплаты, а теперь придется нарабатывать все заново.

3. Подготовьте свою страницу в соцсетях. Сегодня рекрутеры уделяют этому большое внимание, если не сказать первостепенное. Ведь в резюме можно написать многое, а профайл в соцсетях нарисует ваш "настоящий портрет". Следите за тем, чтобы в вашей ленте не было резких, агрессивных высказываний или сплошного негатива. С другой стороны, одни кошечки и собачки, подкрепленные вашим фото в купальнике, тоже не будут выглядеть профессионально.

Татьяна Долякова генеральный директор крупного кадрового агенства Рекрутеры обычно негативно относятся к пустым профайлам или к их отсутствию, особенно это касается сотрудников в сфере развлечений, организации мероприятий, маркетинга и IT. Страница в соцсетях у таких кандидатов должна быть интересно заполненной. Сделайте увлекательные посты, покажите, какая вы разносторонняя личность.



4. Подумайте, какие знания из предыдущей профессии могут быть применимы в новой области. Наверняка, их окажется немало. Подготовьте развернутый ответ для рекрутера, какие наработанные навыки у вас есть и чем они могут быть полезны. Здесь вряд ли стоит упоминать профессиональные знания из прошлой области, зато пригодятся ваши личностные качества (ответственность, уверенность в себе), социальные навыки (хорошая коммуникация, способность убеждать, работа в команде), лидерские способности (управление группой, критическое мышление и так далее).

5. Будьте готовы к обучению. Открыто говорите HR-специалисту, что вы готовы и хотите обучаться, даже несмотря на возраст. Это всегда приветствуется.

Ирина Святицкая руководитель направления крупной рекрутинговой компании Главное – обучаться, посещать курсы повышения квалификации, семинары и профильные мероприятия. Таким образом, вы не только получите новые знания, но и обрастете полезными знакомствами. Это обеспечит максимально плавный переход.



Кстати, если говорить об обучении, то компании сейчас начинают поощрять сотрудников, которые хотят попробовать свои силы в другой области в рамках фирмы. Где-то практикуется возможность частичного совмещения своих обязанностей с помощью другому департаменту, где-то предоставляют шанс полноценно поработать с новой командой в рамках одного-двух месяцев.

Узнайте у своего работодателя, можно ли попробовать такой вариант в вашей компании. Это поможет убедиться в верности вашего решения и понять, стоит ли из бухгалтера переходить в маркетологи, а IT-специалисту становиться штатным фотографом.

Наталья Лоскутникова