Парад московских ретротрамваев. Прямая трансляция





Сегодня столичному трамваю исполняется 120 лет. По этому поводу по центральным улицам проехал парад уникальных ретротрамваев. Колонна стартовала от Шаболовки и проследовала по Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам. Сейчас уникальные модели стоят на Чистопрудном бульваре. Посмотреть их можно до 16:00.

В параде принимают участие 18 трамваев – от исторических моделей до инновационного транспорта. В этом году впервые представлен довоенный прицепной вагон серии С и два вагона "Татра Т3": трехдверный и поливомоечный.