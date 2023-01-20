Юрист прокомментировал критерии ЛГБТ-пропаганды для сайтов

Роскомнадзор (РКН) составил список критериев, на основании которых информацию в Сети можно будет отнести к пропаганде ЛГБТ, смены пола и педофилии. Сайты, на которых размещены такие материалы, попадут в единый реестр запрещенных ресурсов. Рассказываем подробности и выясняем, достаточно ли этих параметров или они требуют доработки.



Что считать пропагандой?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован документ со списком критериев пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии в Сети. Его подготовил Роскомнадзор. Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 23 января. Сайты, на которых размещены материалы, подпадающие хотя бы под один из критериев, могут быть внесены в единый реестр запрещенных ресурсов.

К пропаганде предлагается, в частности, отнести информацию, убеждающую в допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними. Кроме того, материалы, формирующие положительный образ тех, кто состоит в ЛГБТ-отношениях.





из проекта приказа РКН Наличие информации, направленной на формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок.

Еще один критерий – оправдание отказа от традиционных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных. Кроме того, недопустимы материалы, вызывающие интерес к подобным связям, способные изменить мнение человека по этому вопросу с негативного на положительное.

Прочие критерии касаются информации, обосновывающей допустимость ЛГБТ-отношений. Также пропагандой предлагается считать сведения, формирующие положительную оценку насчет смены биологического пола человека.





из проекта приказа РКН Наличие информации, выраженной в виде социального (или иного) одобрения людей, отрицающих свою природную половую принадлежность, изменяющих свой биологический пол в связи с их гендерными установками.

В случае принятия проекта приказ заработает не сразу. Он вступит в силу 1 сентября этого года и будет действовать шесть лет.





Закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в книгах, кино, компьютерных играх, средствах массовой информации и рекламе вступил в силу 5 декабря. Нарушителям грозят серьезные штрафы. Физлиц могут оштрафовать на сумму от 50 до 400 тысяч рублей, должностных лиц – от 100 до 800 тысяч рублей, а юрлиц – до пяти миллионов. Кроме того, сайты, распространяющие подобную информацию, будут вносить в реестр запрещенных и блокировать.



По данным СМИ, Роскомнадзор также подготовил перечень фильмов и сериалов, которые могут подпасть под запрет. В конце декабря его разослали участникам рынка. В список вошли фильмы "Горбатая гора" и "Назови меня своим именем". На легальных видеосервисах их уже убрали. Кроме того, РКН усмотрел недопустимый контент в некоторых эпизодах первых сезонов сериалов "Сексуальная жизнь студенток" и "Будет больно". Эти теленовеллы также больше не доступны на легальных видеосервисах.

Помимо этого, площадкам предложили самостоятельно изучить свой контент на наличие ЛГБТ-пропаганды. В Роскомнадзоре также допускают вариант общественного контроля, когда ведомство будет реагировать на жалобы граждан.



"Нечеткие критерии"

Юрист Василий Воробьев в беседе с Москвой 24 обратил внимание, что речь идет о проекте приказа. Следовательно, в конечной версии документа критерии могут несколько измениться, рассуждает он. На данный момент их формулировки довольно нечеткие, считает эксперт. По его мнению, под некоторые пункты могут подпадать практически любые кинопроизведения.





Василий Воробьев юрист Например, формулировка "Наличие информации, способной вызвать интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям". Здесь речь идет даже не о пропаганде. Вызвать интерес может что угодно. Если человек после просмотра фильма начнет искать информацию по этой теме в Сети, по сути, это подпадет под критерий.

Эксперт предположил, что представители видеосервисов будут перестраховываться при формировании своего репертуара. В частности, они могут начать заказывать общественную экспертизу на соответствие произведений критериям РКН.

По словам Воробьева, вступление в силу приказа намечено на 1 сентября, для того чтобы за оставшиеся месяцы видеосервисы успели подготовиться и привести в порядок контент на своих площадках.

