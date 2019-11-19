Юристы рассказали, какое наказание может грозить няне после гибели в ванне младенца

Купание пятимесячного ребенка на северо-западе Москвы обернулось трагедией: по данным следствия, няня оставила малыша без присмотра в ванне с водой. Отошла, по ее словам, ненадолго, а когда вернулась, младенец уже лежал на дне и не подавал признаков жизни. Разбираемся, какое наказание теперь грозит няне и как выбрать человека, которому можно доверить своего ребенка.

Невнимательность – синоним к слову "няня"?

Вечером 18 ноября в одном из жилых домов на северо-западе столицы няня купала двух пятимесячных мальчиков-двойняшек. Одного отнесла в комнату, а второго ненадолго оставила без присмотра в ванне, наполненной водой.

"Когда женщина вернулась, ребенок не подавал признаков жизни. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, ребенка спасти не удалось", – рассказала старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Сначала няня сама пыталась реанимировать малыша, а уже после попросила соседей вызвать скорую помощь, но спасти ребенка так и не удалось, он умер.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности". Няню задержали, ведется расследование.

Как сообщают в СМИ, 53-летняя уроженка Брянска работала няней много лет. В семью, где работала, попала по рекомендации. Накануне трагедии папа двойняшек заметил, что няня оставляет кроху во время купания одного, закрепив на его шее специальный надувной круг. А в это время занимается вторым младенцем.

Мужчина потребовал больше так не делать. К замечанию женщина так и не прислушалась. Глава семейства рассказал, что няня и до этого случая проявляла халатность: могла оставить одного ребенка в подъезде, в то время как коляску с другим малышом поднимала на пятый этаж.



Мама двойняшек с нервным срывом попала в больницу. В день трагедии медики приняли решение определить ее в стационар.



К сожалению, это не первый случай смерти ребенка, оставленного с бебиситтером. В ноябре этого года в Москве семимесячная девочка получила тяжелые травмы из-за невнимательности няни. Женщина не заметила, как малышка упала с кровати и ударилась головой.

В мае 2019 года в Альметьевске из-за невнимательности няни ребенок захлебнулся рвотными массами. Тогда женщина, с которой оставили младенца, отвлеклась на телефонный разговор, а когда вернулась, девочка уже не дышала.

Случайность и ее последствия

Адвокат Дмитрий Чипчиу в разговоре с Москвой 24 пояснил, что в случае с утонувшим пятимесячным ребенком всю ответственность за случившееся несет няня, поскольку именно она была с младенцем в тот момент.

"Родители уже и так понесли моральное наказание. Больше всех в этой ситуации пострадали, а остальное уже дело закона. Сидеть с детьми – это важная работа и большая ответственность. В любом случае полностью ответственность лежит на няне, тем более что случай с летальным исходом", – объясняет адвокат.





Дмитрий Чипчиу адвокат В таких случаях возбуждают дело по статье 109 УК "Причинение смерти по неосторожности". Здесь срок до двух лет лишения свободы. Нужно детальнее изучать обстоятельства. Может быть, это и умышленно было сделано. Может быть, просто халатность. Следствие проверит, исполняла ли она в этот момент свои профессиональные обязанности. Если да, то возможно лишение свободы сроком до 3-х лет.

По мнению Чипчиу, одним сроком может не ограничиться: "Могут быть назначены дополнительные виды наказаний, например, лишение права заниматься профессиональной деятельностью также на определенный срок".

Адвокат Ольга Власова добавила, что сотрудники агентств, которые предоставляют услуги нянь, не могут быть привлечены в качестве фигурантов подобных уголовных дел.

"Агентство, по которому была нанята няня, никакой ответственности не несет. Найти – они ее нашли, а за ее качества, поведение они не отвечают", – объясняет адвокат.

По словам Власовой, няне могут дать как условный, так и реальный срок, поскольку все зависит от обстоятельств происшествия, которые вскроются в ходе расследования. Не играет роли, по мнению эксперта, и наличие договора между родителями и тем, кому они доверили своего ребенка.

"На месте няни могли оказаться родители, бабушки и дедушки, они бы понесли точно такое же наказание", – заключила она.

Выбрать свою Мэри Поппинс

Руководитель школы нянь "Мамины помощники" Алена Бочарова рассказала Москве 24, что агентства по своему усмотрению проверяют будущих претенденток на роль няни. По словам эксперта, "вторые мамы" проходят психологическую диагностику в ходе беседы, специалисты проверяют их рекомендации с предыдущих мест работы, также няням необходимо пройти медицинские обследования.

"Мы проводим тест на полиграфе. Убедились в том, что даже няни с длительным опытом работы в семьях и отличными рекомендациями часто не могут его успешно пройти, потому что совершали поступки, о которых родители просто не узнали. Полиграф позволяет выявить все риски: воровство, психическое нездоровье, склонность к насилию, связь с криминальным миром, склонность к азартным играм и различным зависимостям", – объясняет Бочарова.





Алена Бочарова руководитель школы нянь Запросить справку об отсутствии судимости не всегда представляется возможным, не всегда могут оперативно няни взять справку от нарколога. Да и мы никогда не будем уверены, что они полноценно прошли обследование. Поэтому в нашем случае – полиграф. Мы убедились, что он выявляет минимальные риски.

Только после того как кандидат прошел полную проверку, его могут допустить к работе. По словам эксперта, договор между работодателями (родителями) и няней заключаются напрямую, поэтому и ответственность – исключительно на участниках сделки.

"Мы как агентство, консультант, можем рекомендовать определенную форму, можем помочь это лучше сделать. Но этот договор заключается между двумя сторонами. Они обговаривают и заносят туда те пункты, которые для них важны: оплата, обязанности и ответственность сторон. У агентства рекомендательная и информативная роли", – поясняет Бочарова.

В агентстве нянь Москве 24 также рассказали, как снизить все риски при выборе бебиситтера. Здесь, по мнению эксперта, важную роль играет психологический комфорт ребенка.

"Родители проводят время с няней: приглашают ее к себе домой, смотрят, как она взаимодействует и ведет себя с ребенком, чтобы понять, насколько их устраивает стиль общения няни с малышом", – говорит Бочарова.





Алена Бочарова руководитель школы нянь Мы всем родителям рекомендуем обязательно устанавливать видеонаблюдение с аудио, чтобы они смогли в любой момент подключиться и быть в курсе того, что происходит дома. Это вопрос безопасности.

Бочарова добавила, что можно попросить соседей или консьержа понаблюдать за ребенком и няней, когда те гуляют.

"Многие родители на первых порах сами дистанционно наблюдают, как происходит общение няни с детьми, когда она думает, что за ней не смотрят", – заключает она.

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Соболева Илона