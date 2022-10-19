Психолог рассказала, как научить ребенка самостоятельно делать уроки

Представить учебу в школе без домашних заданий невозможно. Кроме знаний, ребенок получает опыт самостоятельно выполнять те или иные задачи. Родители при этом не должны отнимать у него такую возможность. Разбираемся, почему нельзя делать уроки за детей и как правильно выстроить работу с домашними заданиями.



Для кого домашние задания?

Когда ребенок делает уроки, он учится планировать свое время и самостоятельно справляться с задачами. Миссия родителей – помочь ему в этом, рассказала Москве 24 детский психолог Елена Бурьевая.

Взрослым бывает сложно удержаться и не начать делать домашнее задание за ребенка, отметила она. Важно понять, что такая помощь в перспективе ему только навредит.





Елена Бурьевая детский психолог Дети, которых не приучают к самостоятельности, в том числе и в выполнении домашних заданий, со временем все больше надеются на других. Они не верят в свои силы, очень тревожны, плохо осваивают новое и тяжело адаптируются в коллективе.

Часто у таких детей нет мотивации чем-либо заниматься. Все их начинания или результаты родители тщательно оценивают, после чего пытаются делать замечания и исправлять ребенка, подчеркнула психолог.

Из-за этого дети в будущем не смогут взять на себя даже небольшую ответственность и столкнутся с трудностями при принятии ключевых решений, предупреждает эксперт. Это выльется в постоянный поиск себя или, наоборот, страх сменить привычную обстановку, даже если она сильно не устраивает.



Все по плану

Приучить ребенка делать уроки самостоятельно – не значит оставить его с домашней работой один на один. Первое время важно выполнять задания вместе с детьми, при этом фокус должен быть смещен именно на помощь в организации самого процесса.

Эту работу можно разделить на три этапа, отметила психолог. Первый – освоить навык планирования распорядка дня.





Елена Бурьевая детский психолог Нужно акцентировать внимание ребенка на том, что, если задание есть, его необходимо вписать в график. Для этого важно учитывать, сколько времени примерно уйдет на его выполнение и какие дела (например, дополнительные занятия в секции) еще остались на день.

Для списка дел удобно использовать школьный планер: вместе с ребенком в нем можно расписать основные и дополнительные занятия на каждый день и время их начала. Тогда детям станет понятнее, когда нужно сделать домашнюю работу, чтобы все успеть.

На втором этапе задача родителя – научить ребенка последовательности выполнения заданий, продолжает специалист. К примеру, первокласснику нужно объяснить каждое действие: где должна быть записана задача, как найти ее в учебнике, что писать в тетради и так далее.





Елена Бурьевая детский психолог Детям, которые часто отвлекаются от уроков, поможет чек-лист. Запишите для ребенка в столбик каждое действие: открой дневник, прочитай задание, возьми тетрадь, отступи четыре клетки, напиши число и так далее.

Заламинируйте чек-лист и положите на стол вместе с маркером. Им ребенок будет вычеркивать каждое действие, которое только что сделал. Таким образом, он всегда сможет быстро вернуться к тому, на чем остановился.

Третий этап – проверка домашних заданий. Психолог рекомендует родителям не искать ошибки в выполненной работе, так как это зона ответственности учителя.

"Задача взрослых – убедиться, что ребенок сделал все задания в полном объеме. Также можно посмотреть, насколько аккуратно он их выполнил. Если небрежно, то попросить его переписать. Или же предупредить, что учитель может снизить балл "за грязь". Тогда детям придется самостоятельно решать, оставлять ли все как есть", – объяснила психолог.

Уже в первый год в школе под контролем ребенка могут быть все этапы, кроме проверки. Ее он начнет делать самостоятельно примерно к пятому классу, заключила Бурьевая.

