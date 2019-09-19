Снять квартиру: инструкция по выживанию с неадекватными хозяевами

С началом нового учебного года стоимость аренды жилья в Москве выросла на семь процентов. Несмотря на высокие цены, многим арендаторам приходится сталкиваться с неадекватными требованиями от хозяев квартир. Одни наймодатели приходят к жильцам в любое время суток, другие еженедельно проверяют чистоту квартиры, а третьи запрещают приводить в гости друзей. Рассказываем реальные истории людей, попавших в подобные ситуации, и объясняем, какие права при сдаче квартиры есть у обеих сторон.

Девушек не приводить, волосы убирать

Когда в жизни студентки Валерии появился молодой человек, паре пришлось встречаться тайком. А все потому, что Владимир, возлюбленный Валерии, снимал комнату в трешке на Рязанском проспекте, но с хозяйкой квартиры ему не повезло. Во-первых, одинокая 30-летняя женщина строго запретила Владимиру приводить в гости даже любимую девушку. Поэтому Лере приходилось незаметно пробегать, пока никто не видит (благо комната находилась ближе всех к входной двери).

Помимо этого, хозяйка установила правило, по которому на кухне запрещалось говорить громче чем в полголоса, аргументируя это слабой звукоизоляцией. Также она умудрялась каждую неделю приезжать и проверять чистоту в квартире. А однажды женщина закатила скандал из-за волоса, обнаруженного в ванной.





Валерия бывшая подруга квартиросъемщика Было дико не по себе, когда при мне человеку высказывали за неубранный в ванне волос, за то, что он так плохо все помыл. Это был первый и последний раз, когда хозяйка видела меня в лицо. Потом приходилось тайно пробегать, что тоже очень возмущало.

Несмотря на это, Владимир продолжает мириться с ситуацией и снимает комнату по сей день, а вот Валерия не выдержала и ушла в поисках более подходящего варианта.

Приму ванну в отсутствие жильцов

От неадекватных наймодателей страдают не только студенты. Уже взрослая бизнес-вумен Екатерина на протяжении года снимала студию на Лесной улице в районе станции метро "Белорусская". Но уровень услуг далеко не соответствовал месячной плате за аренду в 50 тысяч рублей. Едва заехав, женщина обнаружила грязную ванну, для отмывания которой пришлось вызывать двух специалистов. За услуги она отдала две тысячи рублей, а остальную жилую площадь пришлось чистить самостоятельно.

Но это были еще цветочки. С настоящей проблемой Екатерина столкнулась, когда однажды вернулась из командировки и обнаружила в квартире саму хозяйку. Та мирно сидела за кухонным столом и пила чай из личной кружки Екатерины. Более того, женщина только что вышла из ванной и замотала мокрые волосы в новое полотенце квартиросъемщицы. При виде опешившей Екатерины хозяйка квартиры ничуть не смутилась и всем видом показывала, что она у себя дома:





Хозяйка квартиры сдает жилье в аренду Я в Москве редко бываю, мне нужно где-то остановиться, передохнуть, это все-таки моя квартира.

Обалдев от такой наглости, Екатерина даже не нашлась, что ответить. Оказывается, для хозяйки, проживающей за городом, это было в порядке вещей – иногда приезжать в свою квартиру и на "правах владельца" проводить там несколько часов по личным нуждам.

Купите сосиски

В Москве есть и те, кто готов жить вместе с хозяевами квартиры, снимая у них одну из комнат. Так уже на протяжении пары лет в двушке у станции метро "Алтуфьево" живет 24-летняя Виктория. Она снимает квартиру у пожилых пенсионеров. Свои первые месяцы жизни с ними девушка вспоминает с ужасом, это было просто невыносимо. Но приходилось терпеть из-за выгодной цены – 14 тысяч рублей в месяц.

Первым делом пенсионеры решили научить Викторию, как правильно варить макароны и закрывать кастрюлю крышкой, "чтобы под действием пара не отклеивались обои и не отваливалась плитка".





Виктория снимает комнату в Алтуфьеве Первые месяцы на кухне для меня были просто адом. Когда я готовила мясо, хозяева приходили и говорили, что за собой все нужно помыть с содой: плиту, доски, ножи, столы, чтобы убить микробов.

Уже взрослую девушку пенсионеры учили, как пользоваться контейнером для еды. Они старательно доказывали, что нельзя класть горячую пищу в пластиковый контейнер, "потому что там активизируются микробы, они проникают в еду и можно отравиться".

Но апогеем заботы стали сосиски, купленные пенсионерами в ближайшем магазине. Воспользовавшись акцией "два по цене одного", они принесли домой две пачки сосисок и любезно предложили Виктории выкупить одну из них. Девушке пришлось сказать, что она такие не ест. Однако, несмотря на все притирки, сожителям в итоге удалось найти общий язык и продолжить соседствовать без конфликтов.

Кто устанавливает правила?

"В таких ситуациях при аренде квартиры правила устанавливаются договором", – говорит вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.





Олег Самойлов вице-президент Российской гильдии риелторов Наймодатель, если он является собственником квартиры, обладает безусловным правом использования и посещения своего жилья вне зависимости от того, сдано оно в аренду или нет.

Но чтобы не возникало спорных и конфликтных ситуаций, права и обязанности арендатора и арендодателя должны быть оговорены и зафиксированы. Если этого не произошло, то может возникнуть ситуация, когда арендатор думает, что он снял жилье и никакого контроля со стороны владельца быть не может, а сам владелец думает прямо наоборот.

Получается, что если в договоре вы не прописали четкие условия, по которым хозяин квартиры может ее посещать (например, по предварительному звонку или четко в первую субботу каждого месяца с 14:00 до 16:00), то он волен прийти в любое время на правах собственника.

Передавая право пользования, собственник сам себя этого права не лишает. Весь вопрос в том, регламентирована такая ситуация или нет.



Если ситуация регламентирована и вы четко зафиксировали правила взаимодействия, то заявиться в дом хозяин все же может, но в этом случае вы имеете право прекратить договор (то есть съехать с квартиры) без штрафных санкций. Также в договоре можно прописать, что при нарушении прав арендатора арендодатель будет нести финансовую ответственность в виде снижения размера ежемесячной платы за квартиру.

Вице-президент Российской гильдии риелторов рекомендует пользоваться уже отработанными формами договоров по аренде квартир, а также обращаться за помощью к профессионалам. Это поможет изначально продумать, что вас может не устраивать во взаимодействии с владельцем и внести соответствующие пункты в договор. Здесь можно оговорить наличие домашних животных, возможность приглашать гостей и переставлять мебель, а также прописать ответственность за устранение коммунальных неполадок, проведение мелкого ремонта и других бытовых нужд.

По мнению Самойлова, неадекватные требования обычно выставляют "люди сильно пенсионного возраста, которые по разным причинам хотят все контролировать или имеют неоднозначный взгляд на жизнь". Как правило, квартиры таких хозяев не особо привлекательны и находятся не в лучшем состоянии. Единственный возможный плюс – более низкая цена по сравнению с другими вариантами. В жилье хорошего уровня, которое сдается с полным комплектом оборудования, мебелировкой и техническим наполнением, проблемы с владельцами случаются редко.

Важно отметить, что все это работает при наличии официального договора аренды жилья. Если его нет, то при возникновении конфликтных ситуаций прав у арендатора никаких нет.



Правда в этом случае будет на стороне наймодателя. Поэтому, если есть готовность принять потенциальные риски, можно постараться изначально договориться по-доброму, но любое возникновение конфликта при отсутствии договора всегда будет создавать крайне тяжелую ситуацию для арендатора.



Наталья Лоскутникова, Илона Соболева