Как помочь детям избавиться от сомнений в себе

Сомнения в своей внешности и переживания из-за одежды характерны для младшеклассников и подростков. Многие из них проходят долгий путь, прежде чем усваивают важное правило: в жизни лучше всего быть собой, а не копировать кого-то. Можно ли научить ребенка уверенности в себе? Почему одни дети постоянно сомневаются в себе, а другие упрямо идут своей дорогой, не боясь мнения окружающих? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих сыновей Евгения Бородина.



Хорошо быть взрослым: если ты состоялся к зрелому возрасту, то тебе чаще всего все равно, что другие думают о твоей внешности и одежде. Переживания о форме носа или особенностях фигуры давно в прошлом. Модно то, что на тебе хорошо сидит и при этом удобно, а не то, что носит Марья Петровна из третьего подъезда. Мама выбрала папу не из-за рекламной внешности, а за мужское обаяние, чувство юмора и надежность. И вообще с высоты возраста взрослые снисходительно смотрят на чужие насмешки и подколки.

Совсем другое дело, когда ты только учишься в школе и каждый день тайком разглядываешь себя в зеркале. Думаешь о том, какие у тебя дурацкие уши или неправильный нос. Переживаешь из-за того, что кроссовки не такие крутые, как у одноклассника Семена или соседки Сони. Ждешь, когда наконец вырастешь из обычной детской куртки и тебе купят стильную и дорогую. А когда становится совсем плохо, то с досадой выговариваешь маме, что у тебя какое-то немодное имя. И видишь в этом причины своих проблем.

В детстве, особенно в самом начале переходного возраста, многие испытывали подобные переживания. И не у всех была возможность посмотреть на себя со стороны и задуматься о том, что вот я – такой как есть, ничем не хуже других. Нужен хотя бы небольшой жизненный опыт, чтобы понять: люди разные, у каждого свой смысл существования, свои уши, ноги, глаза. И чтобы выглядеть модно, необязательно одеваться всем одинаково.

Почему же один ребенок становится лидером и законодателем мод, а другой безосновательно переживает, что он якобы хуже других? Определенного ответа на этот вопрос не существует. Принято говорить, что девочкой надо восхищаться с пеленок, и тогда она будет всю жизнь чувствовать себя принцессой. И мальчика надо всегда хвалить, чтобы он вырос уверенным в себе лидером.



Конечно, родительские слова, настраивающие на позитив, крайне важны. Пусть ребенок выходит в мир, зная, что имеет право на успех. Однако каждый из нас наберет из своей жизни множество примеров, как во вполне благополучной, позитивной семье растут дети ведомые и ничем не выделяющиеся из толпы. А между тем небогато одетые сыновья матери-одиночки, вечно занятой на работе, становятся лидерами, знающими себе цену. И вот пока одни отчаянно пытаются копировать кого-то, подделываясь под чужие манеры и стиль, непохожая на других девочка с неидеальными чертами лица считается первой красавицей класса...

Вероятно, дело не только в похвалах. Опытные родители советуют давать детям с малых лет больше самостоятельности, возможность порассуждать и пофантазировать без одергиваний. Пусть малыши, постигая мир, учатся принимать свои собственные решения под деликатным контролем взрослых. Им важно выбрать одежду для прогулки, приготовить простой завтрак, смастерить поделку без маминых замечаний вроде "дай, я сама быстрее сделаю, а то у тебя все равно ничего не получится". Самостоятельные действия не только вырабатывают нужные навыки, но и придают уверенности в себе.

Переживать из-за своей внешности, сомневаться в своих достоинствах могут дети, которые порой слышали безобидные на первый взгляд реплики из родительских уст. Слова: "Ну что ты у меня такой неуклюжий", – могут засесть в подсознании мальчика. А фраза: "Тебе такое платье не пойдет, оно тебя обтянет как барабан", – способна поселить неуверенность в девочке-подростке.



Конечно, невозможно контролировать каждое слово в разговоре с собственными детьми и просчитывать наперед, на что они, став взрослыми, будут плакаться в разговоре с психотерапевтами. Но вопросы внешности лежат в той плоскости, в которой неуместны резкие замечания и насмешки из серии "по-свойски".

Сложный путь к себе дети порой проходят весьма извилистыми дорогами. Сначала пытаются быть как все, потом отчаянно стремятся выделиться из толпы, подражая известным бунтарям и фрикам. И взрослым надо хорошенько постараться, чтобы донести до ребенка, что быть собой – гораздо проще и лучше, чем брать на себя чужую роль, копировать чей-то стиль или вздыхать о том, что ты не соответствуешь некому эталону.

Если ребенок говорит, что ненавидит себя за какую-то особенность внешности, не стоит отмахиваться от него. Ему явно требуется ваше ободрение. А если свои аргументы иссякли, то на помощь придут художественные произведения и фильмы, герои которых вовсе не идеальны, но приковывают внимание. Конечно, с высоты своего возраста мы понимаем, что кажущийся изъян внешности может быть той изюминкой, без которой образ кажется незаконченным. Возможно, шрамик на лице, родинка на щеке, оттопыренные уши или неправильная форма носа станут особой приметой, за которую в будущем, в частности, детей полюбят их избранники и избранницы. Но прежде чем школьники это поймут, им надо помочь научиться мыслить без шаблонов и ограничителей.