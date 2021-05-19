Эксперт по безопасности рассказала, как защитить детей от контакта с педофилами

За последнюю неделю в Нижегородской области произошло сразу два преступления с детьми. Шестилетнего мальчика увел на целые сутки неизвестный мужчина, малыша нашли в слезах гуляющим на дороге с мужчиной в час ночи. Другой случай закончился трагедией – изнасилованием и смертью 12-летней девочки. Как защитить своих детей от педофилов и помогут ли GPS-трекеры в критической ситуации?

Не вернулась домой

13 мая в Нижегородской области 12-летняя девочка вышла из школы и не вернулась домой. По сообщениям СМИ, после уроков она позвонила родителям, а через полчаса ее телефон уже был отключен. Поиски ребенка закончились вечером того же дня, когда в лесополосе нашли бездыханное тело.

В ходе расследования был задержан 49-летний житель Нижегородской области. По версии следствия, он прибыл на электричке из города Заволжье в рабочий поселок Большое Козино. Там мужчина пересел на велосипед и по дороге заметил малолетнюю девочку, в отношении которой совершил преступление.





из сообщения СК РФ по Нижегородской области В лесополосе поселка он напал на ребенка, совершил в отношении нее (девочки. – Прим. ред.) преступление против половой неприкосновенности, а затем убил ее, нанеся смертельные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления.

Известно, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Спустя неделю другой мужчина в Нижегородской области увел шестилетнего мальчика со двора "на прогулку", сообщают СМИ. Поиски продолжались до часа ночи. Мальчика нашли гуляющим вдоль дороги с 35-летним мужчиной. Ребенок был напуган и рыдал, с собой у него не было никаких устройств, которые бы помогли его обнаружить. Сейчас следствие устанавливает, не было ли совершено против мальчика каких-либо противоправных действий.

13 мая 11-летняя девочка в Тверской области не вернулась с прогулки домой. На поиски ребенка были брошены силы МВД, организована масштабная поисковая операция с привлечением служащих МЧС и волонтеров. На следующий день девочку благополучно нашли в соседней деревне.

Помогут ли GPS-трекеры для детей?

Эксперт по детской безопасности, психолог Ольга Бочкова рассказала Москве 24, что сегодня довольно много технических средств, позволяющих отслеживать местоположение ребенка. Это может быть телефон со встроенным GPS-трекером, специальное приложение или часы со слежкой. Такие устройства помогут родителям увидеть местоположение ребенка, если он заблудился, или подскажут направление, куда идти, если малыш потерялся или его увел незнакомый человек.

При этом Бочкова подчеркнула, что такие устройства хороши, однако не должны стать единственным успокоением для родителей.





Ольга Бочкова эксперт по детской безопасности, психолог Рассчитывать надо в первую очередь на свою бдительность и обучение ребенка правилам безопасности, а все технические средства – это дополнительное подспорье для родителей.

При выборе устройства для отслеживания ребенка эксперт предлагает ориентироваться на отзывы о нем и собственное удобство. "Для кого-то удобен телефон, потому что в нем есть встроенная кнопка SOS. Для кого-то – часы, хотя они достаточно видны, и если похититель задумал неладное с маленьким ребенком, то часы легко снимет", – отметила Бочкова.

Кроме того, эксперт напомнила, что гаджеты могут разряжаться, поэтому обязательно нужно следить за тем, чтобы девайс был заряжен и на телефоне были деньги, чтобы ребенок мог позвонить.





Ольга Бочкова эксперт по детской безопасности, психолог Лучше это будет какая-то вещь, которая с ребенком всегда рядом, но не находится на видном месте, чтобы ее невозможно было легко снять и удалить с руки.

По словам Бочковой, бывает, что и трекеры дают сбой и показывают совершенно другие локации, поэтому рассчитывать только на устройство нельзя. Также нежелательно вшивать его в рюкзак, как делают некоторые родители. Рюкзак можно где-то забыть или потерять. Эксперт по безопасности рекомендует прятать устройство ближе к телу, например во внутренний карман.

Диалог с ребенком

Кроме технических средств безопасности, важно разговаривать с детьми на тему контактов с незнакомыми людьми и о перемещении по городу, отмечает Ольга Бочкова. "С ребенком должны быть оговорены какие-то правила. Когда он самостоятельно где-то перемещается, должны быть контрольные точки, по которым вы с ним созваниваетесь или списываетесь", – говорит эксперт.





Ольга Бочкова эксперт по детской безопасности, психолог Изменились планы – сообщи об этом родителям. Это важно не потому, что родители тебе не доверяют, а потому, что в случае нестандартной ситуации они будут волноваться и не знать, что с тобой происходит.

Нужно объяснить ребенку, что взрослые тоже так делают, когда где-то задерживаются: предупреждают близких об опоздании, чтобы те не волновались. С подростками можно строить диалог с акцентом на ответственность, напоминая, что есть статьи, по которым родителей привлекают к ответственности за оставление детей в опасности или ненадлежащее выполнение своих обязанностей, считает психолог.

По мнению Бочковой, жесткие ограничения вряд ли помогут (например, возвращаться домой не позже 9, ходить по определенным местам и так далее). Большинство детей будут их бойкотировать.





Ольга Бочкова эксперт по детской безопасности, психолог Запрещать невозможно. Запрет автоматически будет нарушен ребенком, просто потому что есть не только он, а есть еще другие дети.

"Это должно быть обсуждено с ребенком не в формате "я так сказала", а в комфортном формате, – говорит Бочкова. – С вопросами: "Где ты обычно гуляешь? Давай эти точки закрепим. Где, по-твоему, гулять неопасно? Кого преступник скорее выберет жертвой: того, кто перемещается по людным местам, или того, кто ходит по заброшенным?" Таким образом ребенок через диалог с родителем сам сделает выводы о необходимой безопасности.

Бочкова рекомендует научить ребенка четырем простым шагам в ситуации, когда незнакомый человек пытается вступить с ним в коммуникацию: "Держи дистанцию, откажись, уходи и расскажи обо всем доверенному взрослому". А дальше уже взрослым предстоит проговаривать с детьми, что это были за люди, как они выглядели и вели себя, подчеркнула эксперт.