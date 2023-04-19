Оправдано рынком? Нужен ли в России досрочный выход безработных на пенсию

Безработным россиянам хотят позволить уходить на пенсию раньше времени. С таким предложением выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Теперь инициативу должны рассмотреть в Госдуме. Для чего нужны изменения и не вызовут ли они рост безработных предпенсионного возраста – в материале Москвы 24.

Нет работы – отдыхай

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Предложение досрочно отправлять безработных на пенсию вошло в поправки в законопроект "О занятости населения". Его уже готовят ко второму чтению в Госдуме, также документ направили в Минтруд.

Инициатива Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) касается только тех безработных, которым осталось до выхода на пенсию не более пяти лет. Однако получить этот статус получится, если служба занятости не смогла их трудоустроить в течение года. Также в поправках к законопроекту прописаны требования к предлагаемому месту трудоустройства. Согласно документу, служба занятости должна учитывать квалификацию, специальность соискателя, удаленность вакансии от дома и средний заработок за три последних рабочих месяца.

Кроме того, профсоюзы просят внести в законопроект понятия "частично безработный" и "частично занятый". Последняя формулировка относится к ситуациям, когда сотрудник работает по трудовому договору, но с согласия начальства его рабочее время меньше предусмотренной законом нормы. При этом зарплата частично занятого зависит от выработки или отработанных часов.

Если же трудовое время такого сотрудника сокращается из-за вынужденного простоя вроде режима самоизоляции, он становится "частично безработным". Эти меры нужны, чтобы граждане в таких ситуациях могли получать пособия, объяснили в ФНПР. Максимальный размер выплаты профсоюзы предложили установить на уровне МРОТ.

Кроме того, разработаны меры для россиян, которые служили в рамках частичной мобилизации или по контракту. Им предлагают выплачивать максимальный размер пособия во время всего периода безработицы – 12 792 рубля.

Безработица не вырастет?

Идея профсоюзов оправдана состоянием рынка, отметил в разговоре с Москвой 24 профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Например, по его словам, на сегодняшний день мужчине 60–65 лет найти работу достаточно сложно. "Особенно если у него есть какие-либо заболевания. В этом смысле инициатива досрочного выхода на пенсию вполне разумная", – считает эксперт.

В то же время он предложил не распространять подобную практику абсолютно на всех россиян.

неподходящей работе у всех разное. Это может быть и отсутствие вакансий рядом с домом, и ряд других обстоятельств. В этой связи нужно увеличить количество критериев, которые могут быть основанием для досрочного выхода на пенсию. Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Понятие оу всех разное. Это может быть и отсутствие вакансий рядом с домом, и ряд других обстоятельств. В этой связи нужно увеличить количество критериев, которые могут быть основанием для досрочного выхода на пенсию.

В РФ наметилась тенденция, когда россияне предпенсионного возраста стали чуть более востребованы на рынке. В том числе это связано с частичной мобилизацией, сказал Сафонов. Однако в целом дискриминация специалистов по возрастному признаку до сих пор существует, обратил внимание эксперт.

Также россияне часто не могут найти работу через службу занятости в том числе из-за качества предлагаемых вакансий. Многие из них просто нежизнеспособны, указал эксперт.

"Да, есть еще так называемые профессиональные безработные. Это явление существует во всем мире. Гражданин получает статус безработного, чтобы ему выплачивали пособия и другие социальные гарантии. При этом не исключено, что они где-то не подрабатывают. Но это мошенничество, поэтому я бы не стал даже брать этот момент во внимание", – подчеркнул Сафонов.

По его мнению, инициатива профсоюзов точно не вызовет всплеск безработицы. Россияне, которые хотят поддерживать нормальный уровень жизни, все равно будут стремиться трудоустроиться, заключил эксперт.

