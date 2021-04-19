Эксперт по этикету рассказала, как правильно уступить место в транспорте

Время от времени в общественном транспорте среди горожан возникают споры, кому нужно уступить место. Попытки отстоять свои права иногда заканчиваются громким скандалом. Разбираемся, как правильно действовать с точки зрения этикета и кто кому должен предложить сесть.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Старушка, садись уже"

Существует простой порядок, кто кому должен уступать место в транспорте. Об этом Москве 24 рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

"В этикете есть возрастные шаги. Учебный возраст до 30 лет, средний возраст от 30 до пенсии и "золотой" после пенсии. Считается, что люди из одного возрастного шага одного пола не должны уступать место друг другу. Например, если 35-летняя женщина предложит место 45-летней женщине, это может ее обидеть и выглядеть как намек: мол, старушка, садись уже", – объяснила специалист.





Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Априори, если мы говорим про этикет и хороший тон, мужчины всегда уступают место женщинам. Вне зависимости от того, беременна она или нет, 75 ей или 35. Мы сочувствуем мужчине, что он мог устать после тяжелой работы. Но если он джентльмен, то по правилам этикета уступает место.

Вместе с тем, по словам Холговой, в определенных ситуациях допустимо уступить место мужчине. Например, если это связано с его состоянием здоровья.

"Однажды при мне была ситуация, когда девушка хотела сесть, а мужчина ее опередил. Он ей сказал, что очень плохо себя чувствует. Такой случай – исключение. Но это нужно обязательно проговорить", – считает эксперт.

По правилам этикета посторонние люди не должны делать замечание мужчинам, которые не хотят уступать место. Однако в вопиющих ситуациях это может быть уместно, отметила Холгова. В частности, когда парень не замечает стоящую перед ним пожилую женщину. Но, делая замечание, важно оставаться в рамках вежливости, подчеркнула собеседница Москвы 24.





Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Когда мы сталкиваемся с последним хамом, есть правило: извиниться и отойти в другое место. Если мужчина сталкивается с хамским замечанием на просьбу уступить место, ему лучше встать и уйти. Не к лицу вступать в полемику с женщиной из-за места.

Вопреки распространенному мнению дети, начиная с 5–6 лет должны уступать место взрослым. Если у ребенка не воспитать эту привычку, он может вырасти с неправильными установками, предупреждает Холгова.

"Следующую ситуацию очень часто можно наблюдать в метро. Женщина заходит с сыном лет 11–12, в вагоне одно свободное место, мама мальчика с какой-нибудь сумкой и предлагает ребенку сесть. С позиции этикета это недопустимая история. Потому что этот мальчик вырастет с пониманием, что он должен сидеть в транспорте, а все остальные постоят, даже его мама с сумкой", – рассуждает Холгова.

Часто люди совершают ошибки в том, как предлагают свое место, продолжает собеседница Москвы 24. Например, чтобы обратить внимание, они могут дернуть пассажира за рукав или легко похлопать по спине. Таких действий лучше избегать, советует специалист по этикету.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Тактильный контакт неуместен с чужими людьми. Если человек стоит перед вами, то можно привлечь его внимание мягким жестом руки. Но если пассажир не видит вас, то не будет страшно, если вы аккуратно дотронетесь до его рукава и предложите сесть", – говорит Холгова.





Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Кстати, довольно грубо поступают люди, которые просто встают. Или встают с недовольным лицом. Это неправильно. По правилам этикета надо обязательно предложить человеку сесть.

Существуют и правила, как себя вести, если человек отказался от предложения сесть. Холгова отметила, что в подобных ситуациях настаивать на своем намерении не нужно.

"Мы предложили бабушке – сказали, садитесь, пожалуйста. Она ответила, нет, сынок, я выхожу на следующей станции. Все, мы сели и едем дальше. Или если мы сами не хотим сидеть, встали и куда-то отошли. Но больше к этому человеку не пристаем. То есть мы его не уговариваем", – сказала специалист.





Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Если мы уступаем место, ни в коем случае не должны делать акцент, почему это делаем. Недопустимо, когда человек говорит, садитесь, пожалуйста, потому что вы хромой, вы беременная... Когда кто-то так делает, это неправильно и очень грубо.

Женщинам не стоит забывать благодарить за совершенный поступок, напоминает собеседница Москвы 24. В противном случае человек, который уступил место, может почувствовать себя неловко, резюмировала эксперт.



Не везде уместно

За рубежом представления о том, кто и кому должен уступать место в общественном транспорте, зачастую ощутимо отличаются от привычных для россиян норм. Например, в Норвегии не принято предлагать присесть пожилым людям. Они скорее воспримут это как оскорбление. Все потому, что, по их мнению, таким предложением уступающий показывает свое физическое превосходство.

Аналогичные порядки и в США. Женщина или пожилой человек могут расценить жест доброй воли как снисходительный и ущемляющий достоинство. А во Франции молодые не уступают места пожилым, потому что тем самым не хотят указывать на возраст человека.

В Японии также не принято уступать места в транспорте. Этикетом это не запрещено, однако так все равно никто не поступает. Единственное железное правило – нельзя занимать места, специально предназначенные для пожилых людей и пассажиров с ограниченными возможностями.

В Южной Корее воспитывать культуру уступать места беременным женщинам решили с помощью высоких технологий. Власти города Пусана выдали им устройства со встроенным Bluetooth. Их улавливает маячок, прикрепленный на поручнях к специально отведенному для беременных месту, загораясь розовым сигналом. Если там кто-то сидит, человек просто встает и отходит в сторону. Как только женщина в положении села, сигнал гаснет.