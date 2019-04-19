Почему подмосковный житель прожил два месяца в своем автомобиле

48-летний житель подмосковного Ногинска Виталий Брунов из-за семейной драмы два месяца прожил не в квартире, а в своем стареньком автомобиле "Форд". Машина была припаркована во дворе дома недалеко от метро "Войковская". Переселиться ему пришлось, по его словам, из-за гражданской жены. Разбираемся, как Виталий дошел до такой жизни и почему возлюбленная не пускает его на порог дома.

Фото: телеграм-канал Mash

Жизнь за рулем

Виталий Брунов два месяца жил на водительском сиденье своего "Форда Фьюжн". В машине справа от него – кухня, а на задних сиденьях – личные вещи.

На его своеобразной кухне есть портативная газовая горелка, которую мужчина использует не только для того, чтобы приготовить кофе, но и чтобы не замерзнуть в машине в особо холодные дни. На стекле автомобиля висят фотографии Брунова и его возлюбленной с надписью: "Люблю ее очень". Переселиться жить в автомобиль мужчину заставило расставание с гражданской женой Дарьей Владычиной.

Виталий рассказал Москве 24, что к разладу в семье привела его онкологическая болезнь лимфатической системы.

"Когда в больнице мы узнали, что мне дадут группу инвалидности, то она сказала: "Ты пойми, но я помоложе тебя и хочу еще повеселиться". Долечивайся и давай из моей квартиры – "чемодан–вокзал–поселок". На момент болезни я плохо себя чувствовал, сейчас восстанавливаюсь, ну все равно немного организм слабый", – пожаловался он.

По словам мужчины, он все же смог договориться с женой, что будет появляться в квартире в то время, когда она на работе. Но это продолжится только до конца апреля.



Виталий Брунов Дарья в "Метрополисе" работает. Пока она уходит на работу в восемь часов утра, у меня есть право до конца апреля заходить в квартиру, помыться, побриться, еду приготовить, но в 19 часов я должен удалиться. В выходные меня тоже не должно быть. Это личная договоренность. А в конце апреля она должна поменять личинки в замках.

Виталий Брунов и Дарья Владычина. Фото: ok.ru/Виталий Брунов

Но дожидаться назначенного срока в итоге мужчина не стал. Сейчас он переехал к матери в подмосковный Ногинск, потому что подхватил простуду. Как пояснил сам Брунов, по-видимому, он переохладился в автомобиле, где прожил два месяца.

"Вчера с Курского вокзала на последней электричке приехал к ней (матери. – Москва 24) и сейчас лечусь. Мне нужны определенные антибиотики для онкобольных. Сейчас мне нужно минимум три дня, чтобы поставить себя на ноги", – рассказывает Брунов.

Мужчина добавил, что у него есть квартира в Подмосковье, в которой он раньше жил с бывшей женой Ольгой до того, как встретил Дарью. Но и Ольга его к себе не пускает, потому что нашла нового мужчину.



Виталий Брунов Это запутанное дело. Никто не хочет мне помочь. Я стал инвалидом, и у меня сил на все не хватает. Даже мои вещи ее новый муж носит, инструменты мои все забрали. Отдали только три гнутые отвертки и два сплюснутых ключа.

По словам Брунова, Ольга его бросила после того, как он попал в тюрьму в 2003 году. Связаться с самой Ольгой и узнать ее версию произошедшего Mоскве 24 не удалось.

Мужчина вышел на свободу в 2009 году по УДО за хорошее поведение. За что сидел, Брунов не рассказывает. Но утверждает, что после этого полностью изменил стереотипы, стал "на хлеб зарабатывать своими руками".

"Я сейчас гранит точу, зажигалки, фотоаппараты и часы ремонтирую. При этом у меня очень маленькая пенсия по инвалидности. В Москве больным с моим диагнозом выплачивают больше", – посетовал он.

Но Виталий не оставляет надежду помириться с гражданской женой Дарьей, даже машину от дома отогнал, "чтобы ее не нервировать". Да и сам он уже находится, по его словам, на пределе.

"Хоть я хочу по-прежнему ее видеть и утром, и вечером, как я это делал, мог тайно наблюдать за ней, но когда машина стоит, это раздражает ее, она это может заметить", – признается Брунов.

Фото: телеграм-канал Mash

Рассказывая о планах на будущее, Виталий говорит, что хочет получить загранпаспорт и уехать вместе с Дарьей на зарубежный курорт.

"Я не сомневаюсь, мы с ней помиримся и опять будем полноправную жизнь проживать. Мы опять сойдемся, хотелось бы думать, что это такой жесткий квест она мне задала, такую проверку. В марте у меня сняли надзор, я уже могу уезжать за границу, поэтому через две недели пойду оформлять паспорт и предложу съездить на заграничный курорт, куда она захочет. Мы раньше все черноморское побережье проехали, даже на выходные летали", – вспоминает Виталий.

"Прошла любовь"

Гражданская жена Виталия – Дарья Владычина рассказала Москве 24 свою версию произошедшего. По ее словам, она в своей квартире живет уже 18 лет, из которых девять лет проживала с Виталием. У них не было совместных детей и совместного имущества, но при этом женщина любила Брунова и даже помогала во время болезни.

"Год вместе с ним по больницам ходила и лечила его, возила продукты, помогала и поддерживала. Мне знакомые говорили поменять замки после нашего разрыва, но я вижу, что он где-то рядом, он любит, поэтому какая-то жалость к нему происходит, и замки я не меняла", – пояснила женщина.

Москвич два месяца живет в машине из-за ссоры с любимой

Она добавила, что у ее гражданского мужа было место, где жить, а находиться в машине – это был его осознанный выбор.

"У него есть дом, у его сестры есть частный дом, у родителей – большая квартира, у них прекрасный дом на даче. Ему есть, куда идти. Но он хочет контролировать меня, навязчиво считает, что у меня куча мужиков и избавилась я от него, потому что кого-то себе нашла. А у меня никого нету", – рассказывает Дарья.



Дарья Владычина Я после этого всего на мужчину не смогу смотреть позитивно. Я не могу представить себя в каких-то отношениях с мужчинами.

Также она не намерена восстанавливать отношения с Виталием после всех его "поступков".

"Он уже столько всего натворил. В начале я говорила ему "уйди по-хорошему", говорила, что он найдет себе женщину, сколько разведенных женщин в том же Ногинском районе? Я предлагала ему найти себе хорошую жену, которая будет ему пирожки печь, ботиночки снимать, и он будет счастлив, но только чтобы оставил меня в покое. Я и не собиралась изменять, просто просила дать мне пожить без него", – подчеркнула собеседница Москвы 24.



Дарья Владычина Но он не уходил, жил в машине, день через день он меня доводит до слез, я на успокоительных все это время находилась, меня уже трясет от всей ситуации. Но в полицию тоже не хочется обращаться. Они не очень любят все семейные разборки.

Преследование или ухаживание?

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала Москве 24, что сейчас в семейной драме Дарьи и Виталия, Брунов закон, по всей видимости, пока не преступил. О какой-то ответственности для него можно было бы говорить, если в адрес женщины поступали бы угрозы или мужчина, например, попытался поставить в квартире средства слежения.

"У нас, к сожалению, отсутствует такой институт как судебный запрет, например, который может вынести судья по заявлению лица, которое хочет его получить от государства. Чтобы такой-то человек не подходил к нему, не преследовал", – пояснила она.



Мария Ярмуш специалист по гражданскому и международному праву В тех же США, Великобритании правовая система допускает судебный ордер на запрет преследования. У нас, с одной стороны, гражданский процессуальный кодекс дает право потребовать обеспечительные меры. Но тут должен быть какой-то иск заявлен, как минимум... Потребовать просто судебного ордера ограждения от преследования – такого у нас просто нет, к сожалению.

Ярмуш пояснила, что в США любой человек, который чувствует, что его преследуют, может обратиться в суд. После этого дается судебный запрет, который, например, запрещает подходить к обратившемуся за помощью человеку ближе чем на 30 метров. "Нарушение этого запрета влечет вплоть до тюремного заключения на пять, десять дней. А в следующий раз могут дать и больше – полгода", – рассказывает эксперт.

Тем временем Брунов признается, что готовит для своей возлюбленной сюрприз.

