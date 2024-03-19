Не грустить и принимать гостей: приметы и традиции весеннего равноденствия

В среду, 20 марта, наступит день весеннего равноденствия. Это долгожданное событие для жителей Северного полушария Земли. Для них оно означает, что продолжительность ночи начнет уменьшаться, а светового дня – расти. Об особенностях, приметах и традициях дня читайте в материале Москвы 24.



Переход на весну

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Весеннее равноденствие наступит 20 марта в 06:06 по московскому времени. В этот момент Солнце пересечет небесный экватор, в результате чего в Северном полушарии Земли начнется астрономическая весна. В то же время в Южном наступит осень. Год от года дата равноденствия меняется. Однако обычно это событие приходится на промежуток между 19 и 21 марта.

В среду, 20-го числа, небесное светило взойдет точно на востоке и зайдет точно на западе. Это бывает только два раза в год – весной и осенью в дни равноденствия, рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария В день весеннего равноденствия день и ночь длятся по 12 часов. Отсюда и название этого события.

После весеннего равноденствия светлое время суток для тех, кто живет в Северном полушарии, будет постепенно увеличиваться. В свою очередь, ночи станут короче. По данным Московского планетария, в конце марта продолжительность дня уже составит 13 часов 02 минуты против 10 часов 43 минут в начале этого месяца.

Поскольку весеннее равноденствие – это событие, а не явление, увидеть его своими глазами или с помощью специальных приборов никак нельзя, уточнила Рублева.

"Есть явление, как, например, затмение Солнца, Луны, полет кометы в небе, метеорные дожди – их можно увидеть невооруженным или вооруженным глазом. Равноденствие – это событие. Его увидеть нельзя. Но мы это почувствуем, потому что в ближайшее время день начнет расти. Раньше будет восходить солнце и позже заходить за горизонт. Станет светлее и теплее. Будет происходить пробуждение природы", – заключила специалист.



Традиции и приметы

День весеннего равноденствия отмечают с древних времен, еще до того, как явлению дали научное объяснение. У славян было принято встречать праздник гуляньями и ярмарками. Они готовили различные угощения, например печенье в форме птиц, а вечером жгли костры.

Считается, что в день весеннего равноденствия запрещено совершать плохие поступки, поскольку они могут вернуться человеку обратно, а также преследовать его до конца года.

Кроме того, нельзя грустить и думать о плохом. Согласно поверьям, это заложит негативный фундамент на последующие месяцы. Не рекомендуется пересаживать цветы, поскольку растения не приживутся. Отказ в помощи и нежелание принимать гостей тоже обернутся против человека.

В день весеннего равноденствия девушки по традиции устраивали гадания. Например, готовя выпечку, замешивали в тесто разные предметы. Если во время чаепития кому-то попадалось печенье или пряник с кольцом, то это к замужеству, с серьгой – к знакомству с возлюбленным. Монета же обещала достаток, ключ – наследство, а бусина – беременность.

Можно было погадать и на то, как зовут будущего мужа. Для этого девушки на семи листах писали мужские имена и убирали бумагу под подушку. Утром, не произносив слов, доставали один. Считалось, что именно так и будут звать суженого.

Также этот день связан с разными приметами. Считалось, что прилет жаворонков предвещал наступление весны, а зябликов – продолжение холодов. Если облака плывут по небу быстро и высоко, то лето и осень выдадутся теплыми. Богатый урожай обещала оттепель и капель, а холодный и ветреный день предупреждал о том, что тепло не придет еще целый месяц.

