Анестезиолог Верединский развеял главные мифы о наркозе

Страх перед наркозом породил множество популярных мифов. Насколько они правдивы, объяснил врач анестезиолог-реаниматолог ММКЦ "Коммунарка" Федор Верединский в программе "Доктор 24".
Пробуждение и "утраченные" годы
Существует утверждение, что во время наркоза можно проснуться и почувствовать боль. Однако в условиях современной медицины это является мифом, рассказал Федор Верединский.
Также ошибочно мнение, что обезболивание "забирает" пять лет жизни: некоторые пациенты успешно переносят многократные сложные операции в течение года. Если бы утверждение было правдивым, их возраст давно бы "ушел в минус", отметил врач.
Плюс ко всему эксперт призвал не бояться спинальной и эпидуральной анестезии – это современные методики обезболивания, которые временно устраняют чувствительность в нижней части тела. Через четыре-пять часов эффект пропадает, а ощущения возвращаются, добавил Верединский.
Проблемы с памятью и смерть
Еще одно распространенное заблуждение связано с ухудшением памяти после наркоза. По словам анестезиолога-реаниматолога, к своему обычному состоянию быстро возвращается подавляющее большинство людей.
"У пожилых или пациентов с серьезными неврологическими и другими заболеваниями могут возникать более длительные нарушения. Тем не менее такие случаи крайне редки", – отметил специалист.
Также многие беспокоятся, что наркоз нельзя делать пациентам старше 70. Верединский подчеркнул, что врачи уделяют особое внимание пожилым и тщательно их обследуют, поэтому никаких запретов по возрасту нет. Более того, операции проводились пациентам даже старше 100 лет, после чего они благополучно приходили в себя.
Тем не менее врачи всегда стараются минимизировать вероятность неблагоприятных событий во время наркоза, заключил Верединский.