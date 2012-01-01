Анестезиолог Верединский развеял главные мифы о наркозе

Страх перед наркозом породил множество популярных мифов. Насколько они правдивы, объяснил врач анестезиолог-реаниматолог ММКЦ "Коммунарка" Федор Верединский в программе "Доктор 24".

Пробуждение и "утраченные" годы

Существует утверждение, что во время наркоза можно проснуться и почувствовать боль. Однако в условиях современной медицины это является мифом, рассказал Федор Верединский.





Федор Верединский врач анестезиолог-реаниматолог ММКЦ "Коммунарка" Специалисты внимательно следят за множеством показателей во время операции и могут контролировать глубину анестезии. При правильном подходе вероятность проснуться во время вмешательства близка к нулю.

Также ошибочно мнение, что обезболивание "забирает" пять лет жизни: некоторые пациенты успешно переносят многократные сложные операции в течение года. Если бы утверждение было правдивым, их возраст давно бы "ушел в минус", отметил врач.

Плюс ко всему эксперт призвал не бояться спинальной и эпидуральной анестезии – это современные методики обезболивания, которые временно устраняют чувствительность в нижней части тела. Через четыре-пять часов эффект пропадает, а ощущения возвращаются, добавил Верединский.

Проблемы с памятью и смерть

Еще одно распространенное заблуждение связано с ухудшением памяти после наркоза. По словам анестезиолога-реаниматолога, к своему обычному состоянию быстро возвращается подавляющее большинство людей.

"У пожилых или пациентов с серьезными неврологическими и другими заболеваниями могут возникать более длительные нарушения. Тем не менее такие случаи крайне редки", – отметил специалист.

Также многие беспокоятся, что наркоз нельзя делать пациентам старше 70. Верединский подчеркнул, что врачи уделяют особое внимание пожилым и тщательно их обследуют, поэтому никаких запретов по возрасту нет. Более того, операции проводились пациентам даже старше 100 лет, после чего они благополучно приходили в себя.





Федор Верединский врач анестезиолог-реаниматолог ММКЦ "Коммунарка" Что касается страха умереть от наркоза, вероятность таких серьезных осложнений крайне мала – в несколько десятков раз ниже, чем риск попасть в ДТП. Однако исключить этого нельзя.

Тем не менее врачи всегда стараются минимизировать вероятность неблагоприятных событий во время наркоза, заключил Верединский.