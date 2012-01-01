Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 15:22

Общество
Главная / Истории /

Анестезиолог Верединский развеял главные мифы о наркозе

Забирает годы жизни и ухудшает память? Пять главных мифов о наркозе

Страх перед наркозом породил множество популярных мифов. Насколько они правдивы, объяснил врач анестезиолог-реаниматолог ММКЦ "Коммунарка" Федор Верединский в программе "Доктор 24".

Пробуждение и "утраченные" годы

Фото: 123RF/zinkevych

Существует утверждение, что во время наркоза можно проснуться и почувствовать боль. Однако в условиях современной медицины это является мифом, рассказал Федор Верединский.

Специалисты внимательно следят за множеством показателей во время операции и могут контролировать глубину анестезии. При правильном подходе вероятность проснуться во время вмешательства близка к нулю.
Федор Верединский
врач анестезиолог-реаниматолог ММКЦ "Коммунарка"

Также ошибочно мнение, что обезболивание "забирает" пять лет жизни: некоторые пациенты успешно переносят многократные сложные операции в течение года. Если бы утверждение было правдивым, их возраст давно бы "ушел в минус", отметил врач.

Плюс ко всему эксперт призвал не бояться спинальной и эпидуральной анестезии – это современные методики обезболивания, которые временно устраняют чувствительность в нижней части тела. Через четыре-пять часов эффект пропадает, а ощущения возвращаются, добавил Верединский.

Проблемы с памятью и смерть

Фото: 123RF/nd3000

Еще одно распространенное заблуждение связано с ухудшением памяти после наркоза. По словам анестезиолога-реаниматолога, к своему обычному состоянию быстро возвращается подавляющее большинство людей.

"У пожилых или пациентов с серьезными неврологическими и другими заболеваниями могут возникать более длительные нарушения. Тем не менее такие случаи крайне редки", – отметил специалист.

Также многие беспокоятся, что наркоз нельзя делать пациентам старше 70. Верединский подчеркнул, что врачи уделяют особое внимание пожилым и тщательно их обследуют, поэтому никаких запретов по возрасту нет. Более того, операции проводились пациентам даже старше 100 лет, после чего они благополучно приходили в себя.

Что касается страха умереть от наркоза, вероятность таких серьезных осложнений крайне мала – в несколько десятков раз ниже, чем риск попасть в ДТП. Однако исключить этого нельзя.
Федор Верединский
врач анестезиолог-реаниматолог ММКЦ "Коммунарка"

Тем не менее врачи всегда стараются минимизировать вероятность неблагоприятных событий во время наркоза, заключил Верединский.

Читайте также


обществоистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика