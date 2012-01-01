Декоратор Быкова назвала главный антитренд в новогодних украшениях

Новогодняя елка, гирлянды, мишура – главные атрибуты праздничного настроения. Но важно не только подобрать стильные варианты, которые впишутся в интерьер, но и безопасно установить их. Вместе с экспертами разбираемся, как это правильно сделать.

Никаких излишеств

Наиболее актуальным стилем для новогоднего декора в этом сезоне считается минимализм. Предпочтительно, чтобы все элементы были выполнены в натуральных оттенках и не выделялись своим внешним видом, рассказала Москве 24 дизайнер интерьеров, декоратор Юлия Быкова.



Юлия Быкова дизайнер интерьеров, декоратор Модное украшение должно выглядеть так, будто его и нет: нельзя, чтобы оно было ядреного, яркого цвета и бросалось в глаза. Для украшений больше подойдет зеленый или коричневый, но самое главное – чтобы все вписывалось в домашний интерьер настолько органично, насколько это возможно.

Убранство домашней елки лучше сделать еще и аккуратным. В частности, вместо традиционных игрушек можно использовать гирлянду с маленькими огоньками. Они создадут магическое свечение на каждой иголке, отметила в разговоре с Москвой 24 дизайнер интерьеров, архитектор Катерина Коваленко.

"Заменить звезду на макушке елки стоит одним большим сатиновым или тканевым бантом. Самый трендовый оттенок здесь – красный", – пояснила эксперт.

Не менее популярная тенденция в этом году – натуральность, а потому синтетические и пластиковые игрушки уходят из обихода. По словам Коваленко, теперь создавать праздничную атмосферу рекомендуется с помощью украшений из стекла или дерева. Кроме того, сэкономить позволят хендмейд-варианты.





Катерина Коваленко дизайнер интерьеров, архитектор Изготовить декорации можно всей семьей из любых подручных материалов, например папье-маше. Также сейчас при украшении используются фрукты и сухофрукты, из которых делают, например, целые гирлянды.

Получившиеся изделия вовсе не обязательно размещать на елке – особенно при условии, что она занимает много пространства в доме. Лучшее решение в таком случае – поместить праздничные композиции на стол и дополнить их еловыми ветками, заключила дизайнер.

Красота требует внимательности

Любое новогоднее украшение представляет угрозу при его неправильном использовании, заявил в разговоре с Москвой 24 эксперт по пожарной безопасности, член общественного совета при главном управлении МЧС столицы Денис фон Мекк.

По его словам, при установке ели дома следует в первую очередь учитывать ее материал. Несмотря на то что вспыхивать могут как живые, так и искусственные деревья, во втором случае выделится более токсичный дым.

"Если елка все же загорелась, ее нужно повалить набок, чтобы огонь не распространялся быстрее вертикально, и накрыть чем-то (желательно плотной грубой тканью), что сократит или прекратит доступ кислорода к месту горения", – пояснил эксперт.





Денис фон Мекк эксперт по пожарной безопасности, член общественного совета при главном управлении МЧС столицы Украшения стоит распределять по елке без перекосов и делать нагрузку симметричной, чтобы она не упала. Если это произойдет, возникнет риск обрыва провода или аварийного извлечения вилки из розетки с появлением искр. Также нельзя подключать украшения в розетку в избыточном количестве, чтобы ее не перегрузить.

Выбирая сами праздничные декорации, важно избегать легко воспламеняющихся материалов вроде ваты. Если же речь идет о гирляндах, лучше всего отдавать предпочтение современным моделям на светодиодах – они более надежды в использовании.

"Большинство современных изделий рассчитано на постоянное, 24-часовое использование с низким токопотреблением, но некоторые элементы могут нагреваться. Поэтому желательно ограничить их соприкосновение с любыми другими материалами, ведь даже сама елка может вспыхнуть", – предупредил эксперт.

Прежде чем приобретать любой декор, нужно просматривать инструкцию к нему, обращать внимание на срок годности и проверять наличие сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности, заключил специалист.

