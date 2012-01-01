Декоратор Быкова назвала главный антитренд в новогодних украшениях

Новогодняя елка, гирлянды, мишура – главные атрибуты праздничного настроения. Но важно не только подобрать стильные варианты, которые впишутся в интерьер, но и безопасно установить их. Вместе с экспертами разбираемся, как это правильно сделать.
Никаких излишеств
Наиболее актуальным стилем для новогоднего декора в этом сезоне считается минимализм. Предпочтительно, чтобы все элементы были выполнены в натуральных оттенках и не выделялись своим внешним видом, рассказала Москве 24 дизайнер интерьеров, декоратор Юлия Быкова.
Убранство домашней елки лучше сделать еще и аккуратным. В частности, вместо традиционных игрушек можно использовать гирлянду с маленькими огоньками. Они создадут магическое свечение на каждой иголке, отметила в разговоре с Москвой 24 дизайнер интерьеров, архитектор Катерина Коваленко.
"Заменить звезду на макушке елки стоит одним большим сатиновым или тканевым бантом. Самый трендовый оттенок здесь – красный", – пояснила эксперт.
Не менее популярная тенденция в этом году – натуральность, а потому синтетические и пластиковые игрушки уходят из обихода. По словам Коваленко, теперь создавать праздничную атмосферу рекомендуется с помощью украшений из стекла или дерева. Кроме того, сэкономить позволят хендмейд-варианты.
Получившиеся изделия вовсе не обязательно размещать на елке – особенно при условии, что она занимает много пространства в доме. Лучшее решение в таком случае – поместить праздничные композиции на стол и дополнить их еловыми ветками, заключила дизайнер.
Красота требует внимательности
Любое новогоднее украшение представляет угрозу при его неправильном использовании, заявил в разговоре с Москвой 24 эксперт по пожарной безопасности, член общественного совета при главном управлении МЧС столицы Денис фон Мекк.
По его словам, при установке ели дома следует в первую очередь учитывать ее материал. Несмотря на то что вспыхивать могут как живые, так и искусственные деревья, во втором случае выделится более токсичный дым.
"Если елка все же загорелась, ее нужно повалить набок, чтобы огонь не распространялся быстрее вертикально, и накрыть чем-то (желательно плотной грубой тканью), что сократит или прекратит доступ кислорода к месту горения", – пояснил эксперт.
Выбирая сами праздничные декорации, важно избегать легко воспламеняющихся материалов вроде ваты. Если же речь идет о гирляндах, лучше всего отдавать предпочтение современным моделям на светодиодах – они более надежды в использовании.
"Большинство современных изделий рассчитано на постоянное, 24-часовое использование с низким токопотреблением, но некоторые элементы могут нагреваться. Поэтому желательно ограничить их соприкосновение с любыми другими материалами, ведь даже сама елка может вспыхнуть", – предупредил эксперт.
Прежде чем приобретать любой декор, нужно просматривать инструкцию к нему, обращать внимание на срок годности и проверять наличие сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности, заключил специалист.