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18 декабря, 11:34

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Декоратор Быкова назвала главный антитренд в новогодних украшениях

Елочка, гори? Как стильно и безопасно украсить дом к Новому году

Новогодняя елка, гирлянды, мишура – главные атрибуты праздничного настроения. Но важно не только подобрать стильные варианты, которые впишутся в интерьер, но и безопасно установить их. Вместе с экспертами разбираемся, как это правильно сделать.

Никаких излишеств

Фото: 123RF/elenbessonova

Наиболее актуальным стилем для новогоднего декора в этом сезоне считается минимализм. Предпочтительно, чтобы все элементы были выполнены в натуральных оттенках и не выделялись своим внешним видом, рассказала Москве 24 дизайнер интерьеров, декоратор Юлия Быкова.

Модное украшение должно выглядеть так, будто его и нет: нельзя, чтобы оно было ядреного, яркого цвета и бросалось в глаза. Для украшений больше подойдет зеленый или коричневый, но самое главное – чтобы все вписывалось в домашний интерьер настолько органично, насколько это возможно.
Юлия Быкова
дизайнер интерьеров, декоратор

Убранство домашней елки лучше сделать еще и аккуратным. В частности, вместо традиционных игрушек можно использовать гирлянду с маленькими огоньками. Они создадут магическое свечение на каждой иголке, отметила в разговоре с Москвой 24 дизайнер интерьеров, архитектор Катерина Коваленко.

"Заменить звезду на макушке елки стоит одним большим сатиновым или тканевым бантом. Самый трендовый оттенок здесь – красный", – пояснила эксперт.

Не менее популярная тенденция в этом году – натуральность, а потому синтетические и пластиковые игрушки уходят из обихода. По словам Коваленко, теперь создавать праздничную атмосферу рекомендуется с помощью украшений из стекла или дерева. Кроме того, сэкономить позволят хендмейд-варианты.

Изготовить декорации можно всей семьей из любых подручных материалов, например папье-маше. Также сейчас при украшении используются фрукты и сухофрукты, из которых делают, например, целые гирлянды.
Катерина Коваленко
дизайнер интерьеров, архитектор

Получившиеся изделия вовсе не обязательно размещать на елке – особенно при условии, что она занимает много пространства в доме. Лучшее решение в таком случае – поместить праздничные композиции на стол и дополнить их еловыми ветками, заключила дизайнер.

Красота требует внимательности

Фото: 124RF/liudmilachernetska

Любое новогоднее украшение представляет угрозу при его неправильном использовании, заявил в разговоре с Москвой 24 эксперт по пожарной безопасности, член общественного совета при главном управлении МЧС столицы Денис фон Мекк.

По его словам, при установке ели дома следует в первую очередь учитывать ее материал. Несмотря на то что вспыхивать могут как живые, так и искусственные деревья, во втором случае выделится более токсичный дым.

"Если елка все же загорелась, ее нужно повалить набок, чтобы огонь не распространялся быстрее вертикально, и накрыть чем-то (желательно плотной грубой тканью), что сократит или прекратит доступ кислорода к месту горения", – пояснил эксперт.

Украшения стоит распределять по елке без перекосов и делать нагрузку симметричной, чтобы она не упала. Если это произойдет, возникнет риск обрыва провода или аварийного извлечения вилки из розетки с появлением искр. Также нельзя подключать украшения в розетку в избыточном количестве, чтобы ее не перегрузить.
Денис фон Мекк
эксперт по пожарной безопасности, член общественного совета при главном управлении МЧС столицы

Выбирая сами праздничные декорации, важно избегать легко воспламеняющихся материалов вроде ваты. Если же речь идет о гирляндах, лучше всего отдавать предпочтение современным моделям на светодиодах – они более надежды в использовании.

"Большинство современных изделий рассчитано на постоянное, 24-часовое использование с низким токопотреблением, но некоторые элементы могут нагреваться. Поэтому желательно ограничить их соприкосновение с любыми другими материалами, ведь даже сама елка может вспыхнуть", – предупредил эксперт.

Прежде чем приобретать любой декор, нужно просматривать инструкцию к нему, обращать внимание на срок годности и проверять наличие сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности, заключил специалист.

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Лукинова Анна

обществобезопасностьновый год 2025истории

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