Россиян предупредили о фейках в Сети про отравленные медицинские маски

В интернете распространилась информация, что неизвестные злоумышленники якобы ходят по квартирам россиян и раздают отравленные медицинские маски. Предполагается, что после их примерки человек падает в обморок, а грабители получают беспрепятственный доступ в жилье. Рассказываем, почему не стоит доверять таким сообщениям и как не стать жертвой фейка в Сети.
Старый новый фейк
В Сети распространяется фотография с объявлением, которое якобы предупреждает о новом виде мошенничества. Из текста следует, что аферисты стучатся в квартиры к россиянам, представляются волонтерами и предлагают бесплатные медицинские маски. Они просят примерить изделия и обещают отдать несколько штук, если подойдет.
При этом в объявлении утверждается, что маски пропитаны "химикатом с наркотическим действием". После примерки жертва якобы теряет сознание, а злоумышленники проникают в квартиру с целью ограбления. В связи с этим граждан просят быть бдительными и не брать маски из рук посторонних. Примечательно, что подобная рассылка активно ведется в мессенджерах, которыми пользуются пожилые россияне. Для убедительности ее авторы указывают, что соответствующие предупреждения расклеены на зданиях МФЦ.
Однако само объявление является фейком. Оно распространяется в Сети еще с 2020 года. Тогда же информацию опровергли в МВД.
В ведомстве обратили внимание, что у данного сообщения отсутствует ссылка на источник информации и не указано место, где якобы происходят преступления. "Ориентироваться стоит на официальные источники информации и не заниматься рассылкой фейковых сообщений в чатах", – подчеркнули в полиции.
Как обезопасить себя от фейков?
Распространяемое в Сети объявление о масках является фейком и нацелено на то, чтобы посеять панику среди населения, а также увеличить недоверие к представителям власти. Об этом Москве 24 рассказал подполковник запаса МВД, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Олег Иванников.
По его словам, если бы такие преступления действительно совершались, эта проблема вызвала бы общественный резонанс и широко освещалась.
Эксперт напомнил, что в столице работает система "Безопасный город", которая позволяет при помощи камер отследить злоумышленника на всем пути передвижения, вплоть до места жительства, а также оперативно установить его личность. Поэтому потенциального преступника смогли бы быстро задержать и привлечь к ответственности.
Иванников добавил, что большая часть настоящих мошенников идет в ногу со временем и использует современные технологии, то есть орудует в интернете. Однако остаются и те, кто совершает обходы квартир одиноких пенсионеров и обманывает пожилых "по старинке", представляясь социальными работниками.
Специалист отметил, что обезопасить себя можно как от злоумышленников, так и от фейков при помощи простых правил. Для этого необходимо быть бдительным, не верить ложной информации и не поддаваться на провокации. Также эксперт посоветовал меньше общаться с незнакомыми людьми.
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