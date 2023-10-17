Россиян предупредили о фейках в Сети про отравленные медицинские маски

В интернете распространилась информация, что неизвестные злоумышленники якобы ходят по квартирам россиян и раздают отравленные медицинские маски. Предполагается, что после их примерки человек падает в обморок, а грабители получают беспрепятственный доступ в жилье. Рассказываем, почему не стоит доверять таким сообщениям и как не стать жертвой фейка в Сети.



Старый новый фейк

В Сети распространяется фотография с объявлением, которое якобы предупреждает о новом виде мошенничества. Из текста следует, что аферисты стучатся в квартиры к россиянам, представляются волонтерами и предлагают бесплатные медицинские маски. Они просят примерить изделия и обещают отдать несколько штук, если подойдет.

При этом в объявлении утверждается, что маски пропитаны "химикатом с наркотическим действием". После примерки жертва якобы теряет сознание, а злоумышленники проникают в квартиру с целью ограбления. В связи с этим граждан просят быть бдительными и не брать маски из рук посторонних. Примечательно, что подобная рассылка активно ведется в мессенджерах, которыми пользуются пожилые россияне. Для убедительности ее авторы указывают, что соответствующие предупреждения расклеены на зданиях МФЦ.

Однако само объявление является фейком. Оно распространяется в Сети еще с 2020 года. Тогда же информацию опровергли в МВД.





пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области В ряде регионов через мессенджеры распространяется информация о том, что по квартирам ходят "волонтеры" и раздают маски, пропитанные наркотическим средством. Якобы при их примерке человек теряет сознание и в это время происходит ограбление. Данная информация не соответствует действительности.

В ведомстве обратили внимание, что у данного сообщения отсутствует ссылка на источник информации и не указано место, где якобы происходят преступления. "Ориентироваться стоит на официальные источники информации и не заниматься рассылкой фейковых сообщений в чатах", – подчеркнули в полиции.



Как обезопасить себя от фейков?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Распространяемое в Сети объявление о масках является фейком и нацелено на то, чтобы посеять панику среди населения, а также увеличить недоверие к представителям власти. Об этом Москве 24 рассказал подполковник запаса МВД, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Олег Иванников.

По его словам, если бы такие преступления действительно совершались, эта проблема вызвала бы общественный резонанс и широко освещалась.





Олег Иванников подполковник запаса МВД, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Это ведь очевидно, что такие преступления были бы резонансными, так как затрагивали бы большое количество людей из социально значимой группы. При этом раскрытие данных злодеяний было бы буквально молниеносным.

Эксперт напомнил, что в столице работает система "Безопасный город", которая позволяет при помощи камер отследить злоумышленника на всем пути передвижения, вплоть до места жительства, а также оперативно установить его личность. Поэтому потенциального преступника смогли бы быстро задержать и привлечь к ответственности.

Иванников добавил, что большая часть настоящих мошенников идет в ногу со временем и использует современные технологии, то есть орудует в интернете. Однако остаются и те, кто совершает обходы квартир одиноких пенсионеров и обманывает пожилых "по старинке", представляясь социальными работниками.

Специалист отметил, что обезопасить себя можно как от злоумышленников, так и от фейков при помощи простых правил. Для этого необходимо быть бдительным, не верить ложной информации и не поддаваться на провокации. Также эксперт посоветовал меньше общаться с незнакомыми людьми.

