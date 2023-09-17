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17 сентября, 08:30

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Три рецепта, благодаря которым дети полюбят овощи

Вафли, чипсы, кекс: блюда из овощей, которые понравятся детям

Если при слове "овощи" ребенок морщится, а разговоры о полезных веществах не спасают, поможет находчивость. Достаточно лишь приготовить их в виде любимых детских угощений. Расскажем рецепты трех овощных блюд, которые точно понравятся ребенку.

Кабачковые вафли

Фото: 123RF/julialavleis

У кабачков два неоспоримых плюса – в сезон их много и они невероятно полезные. Жаль, что многие дети этот овощ есть не хотят. Но если приготовить из кабачка, скажем, не рагу, а румяные вафли, можно накормить даже самого привередливого ребенка. Для этого понадобятся:

  • один небольшой кабачок;
  • 100 граммов муки;
  • одно яйцо;
  • три столовые ложки сметаны;
  • соль по вкусу.

Кабачок надо очистить от кожуры и семян, измельчить на крупной терке и слегка отжать, чтобы избавиться от лишней жидкости. Затем добавить в массу сметану, яйцо и муку. После все это необходимо посолить и тщательно перемешать. Далее нам понадобится вафельница: ее нужно разогреть, смазать растительным маслом, выложить в нее тонким слоем кабачковое тесто и выпекать до готовности.

Чипсы? На здоровье!

Фото: 123RF/prathanchorruangsak

Редкий ребенок откажется от чипсов, поэтому стоит превратить в них полезные овощи. Подойдет не только привычный картофель, но и кабачки, баклажаны, морковь и свекла.

Овощи надо нарезать слайсами – чем тоньше, тем лучше. Затем сбрызнуть их растительным маслом, слегка посолить, поперчить и аккуратно перемешать. Каждый вид овоща лучше подготавливать к запеканию в отдельной емкости. Хотя бы потому, что ту же морковь нужно солить совсем немного, так как у нее и без того насыщенный вкус. Также надо учитывать, что после контакта со свеклой остальные овощи окрасятся в красноватый цвет.

Слайсы необходимо аккуратно разложить на противне, застеленном пергаментной бумагой, и убрать в духовку, разогретую до 160 градусов. Выпекать нужно, пока овощи не станут хрустящими.

Морковный кекс

Фото: 123RF/altitudevisual

Для маленьких сладкоежек обязательно надо приготовить кекс из моркови. Чтобы порадовать ребенка вкусным и полезным десертом, понадобятся:

  • 160 граммов моркови;
  • 200 граммов муки;
  • 10 граммов разрыхлителя;
  • 100 граммов сахара;
  • два яйца;
  • 100 миллилитров растительного масла;
  • 75 граммов грецких орехов;
  • 50 граммов изюма.

Яйца с сахаром необходимо взбить до пены, добавить растительное масло, муку и разрыхлитель. Затем кладем в массу измельченную на мелкой терке морковь, изюм и крупно нарезанные грецкие орехи. Все это нужно хорошо перемешать и выложить в форму для выпечки. В духовке кексы будут находиться примерно 45 минут при температуре 180 градусов.

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Трошина Любовь

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