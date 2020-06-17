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Общество

17 июня, 16:14

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Десантники обиделись на Киркорова за юмористический ролик

"Пусть боится": почему десантники обиделись на Киркорова
общество

Видео Филиппа Киркорова для юмористического скетч-шоу, где он предстал в образе десантника, всколыхнуло новую волну негодования среди российских военнослужащих. Так, ветераны войны в Афганистане заявили, что не потерпят издевательства над военными символами, и даже пригрозили певцу физической расправой. Рассказываем, почему ролик с участием поп-короля спровоцировал скандал.

Фото: соцсети

"Десантника может обидеть каждый"

В период самоизоляции каждый развлекался как мог. Не сидел без дела и певец, народный артист России Филипп Киркоров: вместе с режиссером Марюсом Вайсбергом артист снимал юмористические скетчи и публиковал их в своем Instagram. Все шло неплохо, но вот вокруг последнего ролика разгорелись нешуточные страсти.

В скетче Киркорову предложили предстать в образе десантника, который звонит своему бывшему сослуживцу, чтобы вспомнить "обычные армейские будни". При этом в монологе артист использует двусмысленные высказывания, наводящие на размышления о нетрадиционной сексуальной ориентации его персонажа.

Ролик набрал свыше полумиллиона просмотров и более двух тысяч комментариев. По традиции публика разделилась на два лагеря. Кто-то короля поп-сцены хвалил: "Прекрасный актер! Ему бы в кино сниматься", "Ой, я угораю каждую серию. Филипп, это круто!.. Филипп, молодчина!!! Штык тебе... ну, в руки, в руки!!!", "Такого десантника я точно дождусь".

Другие же юмор Киркорова по достоинству не оценили: "Я в шоке", "А без пошлости никак? Лучше бы на полезное свой талант потратили. Не боитесь лишиться зрителя?", "Много пошлятины, стошнило".

И вроде бы все ничего, но одним из зрителей Киркорова стал и бывший командующий Воздушно-десантными войсками, генерал-полковник, а ныне депутат Госдумы Владимир Шаманов. Творчество певца ему категорически не понравилось. Парламентарий призвал артиста извиниться за свою излишнюю креативность и удалить ролик.

Не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников – тельняшку и берет... Моя вам рекомендация – извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага. Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться.
Владимир Шаманов
экс-командующий ВДВ, депутат Госдумы

Представителей поп-короля удивила подобная реакция, ведь, по их словам, Киркоров – артист, который просто умело сыграл свою роль, а все вопросы следует адресовать режиссеру и каналу СТС, готовившим сценарий этого скетча. Кроме того, отмечалось, что артист извиняться за юмористический ролик не будет.

В свою очередь, режиссер скандального видео Марюс Вайсберг тоже не понял претензий и подчеркнул, что к ВДВ шутка не имеет отношения.

"Сейчас полемика, порой, разгорается на пустом месте... Ничего обидного в этом видео не предполагалось. Если над кем-то Филипп и смеялся, то только над собой. Там же прослеживается и самоирония сценаристов, про которых Филипп много раз упомянул: "Сценаристы какие-то сумасшедшие! Что это за бред?!" – заявил он.

Режиссер также призвал людей относиться ко всему легче, поскольку "страсти уже накалены до маразма". По словам Вайсберга, если вдруг шутки певца кого-то обидели, то площадка, которая заказала ролик, зарегистрирует свои официальные извинения.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Такие народные артисты нам не нужны"?

Из-за провокационного ролика на Киркорова посыпался шквал критики. Поддержал Шаманова член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. По словам сенатора, поп-король бросил явный вызов.

Тельняшка и берет – это сакральные символы. Он, видимо, этого не понимает. Решил, что раз кокарды нет, то все можно. Но десантный берет – это священный знак для любого бойца любого полка. За него люди жизнь отдают. Я два года был в Афганистане и пять лет – в Чечне, я знаю, какое значение имеют эти символы для простого солдата, как он к ним относится и как ценит.
Франц Клинцевич
сенатор

Он также отметил, что артист "играет с огнем". "Что, если на следующем концерте выйдут два здоровенных парня и нанесут Киркорову побои?" – предположил Клинцевич.

А заместитель председателя Центрального правления ветеранов Афганистана Владимир Кошелев заявил, что выходки артиста "терпеть больше нельзя". "Хватить с ними сюсюкаться", – призвал он. И добавил: "Пусть боится".

В свою очередь, председатель правления свердловской областной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Виктор Бабенко на своей странице в Facebook подчеркнул, что у певца нет "ни стыда, ни совести, ни любви к России".

Представитель Киркорова заявила, что певец не будет извиняться за последний клип

"Подобным выходкам в нашей стране не место. Такие народные артисты нам не нужны... Когда ты приедешь в Екатеринбург с очередным концертом, наши ребята так "тепло" тебя встретят, что мало не покажется", – написал Бабенко.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, наоборот, заступился за артиста, посчитав, что в опубликованном ролике нет ничего оскорбительного. В Instagram парламентарий заявил, что не понял претензии к "славному безобидному певцу". Кроме того, по словам Шерина, он сам окончил Рязанское десантное училище.

Если кто-то в юморе не разбирается, то, наверное, надо было меньше бить об голову бутылки во время показательных выступлений.
Александр Шерин
депутат Госдумы

А телеведущий Иван Ургант в своем шоу высмеял ролик Киркорова. Шоумен отметил, что народный артист уже посвятил ВДВ несколько своих песен, например "Снег" и "Цвет настроения синий".

"Если хочешь лететь – лети", – привел в пример Ургант строчку из композиции.

Он предположил, что десантники ответят поп-королю в День ВДВ, 2 августа, объявив бойкот его композициям. "Так, чтобы ни из одной машины, фонтана, гитары не звучали его песни. Это будет достойным ответом зарвавшемуся певцу", – пояснил телеведущий.

Одними комментариями дело не ограничилось: в интернете уже появилась петиция, в которой требуют лишить Киркорова звания "Народный артист РФ" за "надругательство над ВДВ". По мнению автора инициативы, артист не любит свою страну и "высмеивает публично род войск, который защищает его здоровый сон". Петицию подписало уже более 300 человек. Сам поп-король пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию.

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Соболева Илона

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