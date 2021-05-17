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Общество

12:32

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Жители Крыма поделились фото аномального града диаметром до 4 сантиметров

"Природа может удивить": жители Крыма делятся фото аномального града до 4 сантиметров
общество регионы

Жители Крыма и туристы выкладывают в соцсетях фото и видео града размером до четырех сантиметров. Необычные осадки выпали в районе аэропорта Симферополь после грозы вечером 16 мая. Лучшие кадры – в материале Москвы 24.

"Вот такой град только что сыпался с неба! Ощутимо так он падал на голову", – подписала девушка фото града размером почти с яйцо.


Местные жители предостерегают друг друга беречь машины от ударов крупных осадков. В интернете мгновенно появились желающие предоставить свои услуги по восстановлению автомобилей от повреждений и вмятин после града.


"Вчера поняла, как легко может природа удивить", – подписала Виктория Гилева фото крупных градин, сделанных на природе.


Дмитрий приехал отдохнуть в Крым к бабушке в деревню и застал такое чудо природы. Некоторые жители рассказали, что выбрали самые большие градины и сохранили ценные экземпляры в морозилке, чтобы показать друзьям и знакомым.


Размер крупных градин составлял от 15 до 40 миллиметров. "Белыми камнями" была усыпана вся дорога от аэропорта.


Илья поместил на фото карту между градинами, чтобы можно было оценить их внушительный размер.


Жители и гости полуострова вынуждены были искать укрытие, чтобы уберечься от опасных осадков.


Ранее в Крымском гидрометцентре объявили штормовое предупреждение на 16 и 17 мая в связи с прохождением холодного фронтального раздела. В Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквалы 17–22 метра в секунду.

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Лоскутникова Наталья

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