Как смена погоды отразится на здоровье москвичей

Весенняя погода в Москве меняется очень быстро: буквально в течение часа можно увидеть и яркое солнце, и пасмурную погоду с ветром, и различные осадки – от дождя до снега. При этом потепления в ближайшее время не предвидится, а погодные колебания будут продолжаться. И если это нормально для весны, то на человеческом организме такие "качели" могут сказаться отрицательно. Рассказываем, как справиться с погодными колебаниями, сидя в самоизоляции.

Здоровые погодные условия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, метеообстановка, которая наблюдается в столице в последние несколько дней, вполне стандартная. "У нас на 3-4 градуса ниже нормы, и все это сопровождается кратковременными осадками в виде снега, снежной крупы, мокрого снега или в виде дождя. Это обычная ситуация для весенних процессов, когда у нас очень резко меняется погода", – сообщил специалист в беседе с Москвой 24.





Михаил Леус ведущий специалист центра погоды "Фобос" Над северной половиной европейской России замер циклон. Он малоподвижный, он вращается, и в свою воронку с севера затягивает из акватории Баренцева моря достаточно холодные и умеренно влажные воздушные массы, которые и стали причиной холодной погоды в Москве.

И пока порадовать москвичей синоптикам нечем. Такая погодная ситуация будет продолжаться как минимум до середины следующей недели. "У нас сохранится неустойчивая, резко меняющаяся погода с кратковременными осадками в виде дождя, мокрого снега, снежной крупы, с порывистым ветром в дневные часы и с температурой ниже нормы", – продолжил Леус.



Михаил Леус ведущий специалист центра погоды "Фобос" Начало всей этой пандемии отразилось на работе предприятий, на движении автотранспорта, и резко упал в атмосферу выброс различных загрязнений и парниковых газов, что очень сильно влияет на процессы потепления. И вполне возможно, что атмосфера, очистившись, дает результат в виде погоды, которая гораздо ближе к климатической норме, чем прогнозируемое в марте превышение.

Исходя из этого, синоптик заключил, что весь остаток месяца погода будет на полградуса или градус ниже нормы. И не стоит исключать продолжения обильных осадков, резко сменяющих друг друга.

Группы риска по здоровью

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

И если такое положение дел в целом может положительно отразиться на климате, то человеческое здоровье текущей обстановке не обрадуется.

Некоторые люди остро реагируют на резкую смену погоды и атмосферного давления. "В группе риска – пожилые люди, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, люди, у которых есть поражение сосудов, – это и гипертоники, и диабетики, и курильщики. У них сосуды также могут быть достаточно неэластичными", – рассказала Москве 24 врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

При этом на здоровье молодых людей, в особенности детей, такие погодные колебания не должны сказываться. Однако есть важный усугубляющий ситуацию фактор, который привнесла в повседневную жизнь самоизоляция.



снижение мышечной активности. – Прим. ред. ). И это проблема. Чем больше двигается человек и даже дома занимается чем-то, тем больше сосуды тренируются. Тогда организм меньше реагирует на такие перепады погоды.

Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог В условиях карантина у нас выраженная гиподинамия (). И это проблема. Чем больше двигается человек и даже дома занимается чем-то, тем больше сосуды тренируются. Тогда организм меньше реагирует на такие перепады погоды.

Проявляться недомогания могут в виде сонливости, головных болей и слабости, в виде скачков давления. Особенно гиподинамия навредит людям из перечисленных групп риска. Однако из-за снижения активности проявлять признаки метеозависимости могут и вполне здоровые молодые люди.

Профилактика метеозависимости

По словам Ярцевой, главная профилактика метеозависимости – это физическая активность. Двигаться нужно больше, не только занимаясь домашними делами. Нужно ежедневно выполнять хотя бы легкий комплекс упражнений. Кроме того, необходимо пить больше воды.

"Пациентам с хроническими заболеваниями нужно внимательно следить за состоянием своего здоровья, а также быть в постоянном контакте с лечащим врачом. Может быть, придется скорректировать курс терапии из-за окружающей обстановки", – добавила Ярцева.

В свою очередь, врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала Москве 24, как можно снять симптомы проявляющейся метеозависимости.





Лариса Алексеева врач высшей категории, терапевт Помогут легкие чаи, например с шиповником или лимоном.

Также, по словам медика, снять головную боль поможет втирание аромамасел. "Можно между бровями – там точка иммунная, надбровные точки и те точки, где чувствуете спазмы головы или болит голова. Надо эти точки промассировать и смазать маслом", – объяснила терапевт.

Алексеева обратила внимание и на питание – оно должно быть сбалансированным и нежирным из-за низкого расхода калорий. "А по вечерам лучше пить корень валерианы, мяту, успокаивающие чаи. Они тоже снимают спазмы", – добавила специалист.

По словам врачей, боль терпеть нельзя. Поэтому, если легкими средствами спазмы не снимаются, следует выпить лекарство. "Лучше те, которые принимаете. Новые, неизвестные таблетки самостоятельно назначать себе не стоит", – добавила Алексеева.

При этом, чтобы верно подобрать лекарство, измеряйте давление утром и вечером.

