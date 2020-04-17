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Москва 24

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Общество

17 апреля, 16:50

"Максимум 1-2 упаковки туалетной бумаги за покупку". Россияне – о жизни на карантине в США

общество

По данным ВОЗ на 17 апреля, в мире заражено коронавирусом более 1,9 миллиона человек. Самое большое количество заболевших зафиксировано в США, более 604 тысяч человек. 12 апреля президент США впервые в истории страны утвердил декларацию о масштабном бедствии из-за пандемии COVID-19 во всех 50 штатах. Россияне, живущие в Чикаго и Сиэтле, рассказали Москве 24 о том, как проходит карантин в самой зараженной стране мира.

Жизнь изменилась

Фото: предоставлено героиней материала

Яна переехала в Чикаго из России два года назад, за этот период ее жизнь уже успела серьезно поменяться два раза. Сначала пришлось адаптироваться к жизни в новой стране, теперь – привыкать к условиям карантина из-за коронавируса.

"Первые две недели после объявления карантина в Чикаго была паника, – рассказывает Яна. – Все были немного запуганные, в магазинах раскупили рис, макароны, картошку и замороженные продукты. Первое время мы заказывали еду из магазина с доставкой на дом. Но этот сервис стал таким популярным, что при заказе просто не было окон для доставки. Поэтому ходим, как и раньше, в магазин, только продукты стали более тщательно обрабатывать".

Яна с мужем большую часть времени проводят дома, стараются сократить контакты и держать дистанцию с людьми. Хотя в самих супермаркетах тоже соблюдаются санитарные меры безопасности: продуктовые корзины обрабатывают антисептиком, для посетителей есть автоматы с влажными салфетками. Кассиры носят маски и перчатки по желанию.

Жизнь изменилась, но не кардинально, у нас не самый строгий карантин. Тем не менее большинство носит маски и строго соблюдает дистанцию. Некоторые даже переходят на другую сторону дороги, чтобы не пересекаться друг с другом.

Фото: предоставлено героиней материала

Яна отмечает, что за последний месяц в США резко вырос уровень безработицы. "У многих пропала работа, кто-то ушел в онлайн и работает из дома. Потому что все офисы, непродуктовые магазины, рестораны, кафе – все закрыто! Работать могут только люди из необходимых для жизни сфер: медицина, строительство, продукты, транспорт, энергия, финансы", – говорит девушка.

Власти США стали перечислять американцам единовременные выплаты для поддержки в период пандемии. "Сейчас уже начали приходить чеки на сумму 1 200 долларов на каждого взрослого члена семьи и 500 долларов на детей. Для Америки это небольшая сумма, но для многих будет спасением", – полагает Яна.

Cейчас в Чикаго закрыты все парки и набережные во избежание скопления большого количества людей. Там патрулирует полиция и выписывает штрафы нарушителям. Но в целом в последнее время тревога у населения заметно спала, говорит Яна. Больше людей выходят на улицу, гуляют с собаками, занимаются спортом и ходят в супермаркеты. А заболевших лечат бесплатно даже при отсутствии страховки.

Люди не теряют оптимизм

Фото: предоставлено героиней материала

Москвичка Ксения последние полтора года живет в Сиэтле. Именно в этом городе в штате Вашингтон был зафиксирован первый случай заражения COVID-19 в США. Ксения и до пандемии работала онлайн, вела блог об английском языке, поэтому с введением особого режима в стране ее образ жизни не сильно изменился.

По словам девушки, в первые недели карантина местные жители скупали туалетную бумагу и продукты с долгим сроком хранения, поэтому полки в магазинах были полупустые.

При этом продавцы в магазинах говорят, что дефицита с продуктами нет, их привозят каждое утро, просто покупатели все быстро разбирают. "В целом проблем с продуктами нет. В магазинах люди носят маски, банданы или тряпичные повязки, все соблюдают дистанцию согласно разметке на полу", – отмечает Ксения.

"У нас еще до объявления карантина общественные заведения были полупустые: многие решили не подвергать себя риску. Крупные IT компании, например Microsoft, Amazon, еще до объявления карантина перевели многих сотрудников на удаленную работу", – рассказывает девушка.

Фото: предоставлено героиней материала

Люди поддерживают друг друга плакатами в окнах, баннерами. В целом обстановка хорошая, в нашем штате замедлился темп заражения – это хорошие новости.

Многие в Сиэтле выходят на пробежки или прогуливаются по набережной, но строго соблюдают дистанцию. Ксения даже переходит на газон, если видит человека, идущего навстречу. Все заведения в городе, кроме аптек и супермаркетов, пока закрыты. Пляж и спортивные площадки обтянуты желтой лентой. Но люди не теряют оптимизма и надеются на то, что пандемия скоро пройдет и они снова смогут вернуться к обычному образу жизни.

По данным ВОЗ на 17 апреля, помимо большого количества зараженных в США (более 604 тысяч человек), много инфицированных коронавирусом выявлено также в Испании (свыше 177 тысяч), Италии (более 165 тысяч), Германии (свыше 130 тысяч), Франции (около 105 тысяч), Великобритании (около 98 тысяч), Китае (порядка 83,7 тысячи), Иране (свыше 77 тысяч) и Турции (более 69 тысяч). По всему миру скончались порядка 131 тысячи человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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