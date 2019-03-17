Генералы России – о том, какими качествами должна обладать генеральская жена

О силе и терпении генеральских жен ходят легенды. Не каждая женщина выдержит годы переездов из одного гарнизона в другой, отсутствие комфортных условий жизни и постоянное ожидание мужа со службы. В нашем материале генералы России рассказывают о том, на какие жертвы приходится идти их супругам и какими качествами должна обладать настоящая генеральская жена.

Генерал-полковник Валерий Баранов

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Это только в кино женщина выходит замуж за генерала. А в жизни она, как правило, выходит замуж за лейтенанта, старшего лейтенанта, максимум, за капитана. Да, каждый офицер мечтает быть генералом. Но я, например, заканчивал Казанское высшее танковое командное училище, и с нашего взвода из 30 человек сейчас шесть генералов. С роты, где было более 100 человек курсантов, нас (генералов) около 12. Вот и считайте, сколько жен офицеров становятся генеральскими женами.

Быть женой офицера – это очень тяжелая, трудная обязанность. Ведь офицер, особенно младший офицер, все время на службе, дома его практически не бывает. Если это развернутая военная часть, то это обязательные ночные тренировки по огневой подготовке, по стрельбе и вождению. Помимо этого, раз в неделю еще нужно сходить в наряд. А в неделе всего семь дней. Это хорошо, если ты дома переночуешь полностью хотя бы два-три дня.

Когда становишься большим начальником, приходится еще труднее, потому что ответственность повышается. А на жене ответственность еще выше. Ей не только приходится заниматься своей семьей, но и работать с другими женами военнослужащих.

Например, стал муж командиром полка, ей приходится с женами офицеров полка встречаться, взаимодействовать. Нет такого, чтобы она не участвовала в жизни полка, дивизии в определенном направлении. Это же общность между мужем и женой, они работают на одно дело.

Я менял место службы 19 раз, служил в Монголии, Забайкалье, ГСВГ (Группа советских войск в Германии. – М24), Северо-Кавказском военном округе, в Московском военном округе и многих других. Супруга все это время со мной. В еде мы, офицеры, обычно непривередливы: что жена приготовила, то и едим. У нее времени тоже на все не хватает: дети, готовка, домашние дела. Сегодня женщины говорят: когда наступает суббота и воскресенье, я работаю в режиме "все включено": стиральная машина включена, плита включена, и все остальное тоже включено.

Любой женщине, если она выходит замуж, даже пусть не за военного, приходится чем-то жертвовать. Только жертвуя чем-то, можно создать хорошую, прекрасную семью и жить в мире и согласии столько, сколько прожили мы с супругой, а это уже 47 лет.

Генерал-полковник Виктор Барынькин

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В первую очередь, генеральская жена должна обладать терпимостью. Во-вторых, глубокой любовью и уважением к мужу. Терпимость выражается в том, что ей приходится всегда ждать. Это надо уметь выдержать.

Жена офицера – это тоже профессия. Иногда даже более тяжелая, чем профессия офицера, потому что они за нас переживают значительно больше.

И потом, женам и достается больше, ведь на них – дети. Как правило, офицеры воспитанием детей занимаются недостаточно. Также на них вся семья, все домашнее хозяйство, поэтому даже переездом офицера на новое место службы жена занимается сама. Офицер взял чемодан и уехал, а всем остальным занимается жена. Поэтому им можно только позавидовать: их терпимости, любви и уважению к своему супругу.

Генерал армии Анатолий Куликов

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Генеральская жена должна обладать такими качествами, чтобы суметь всю жизнь пройти с мужем от лейтенанта до генерала. С моей женой мы вместе уже 52-й год, у нас трое детей, десять внуков и два правнука. Моя супруга никогда не возмущалась и не препятствовала, когда нужно было переезжать по службе на новое место. А пришлось это делать целых 19 раз. И где мы только не жили! Даже в казарме.

Она собиралась молча, детей в охапку – и поехала в следующий гарнизон. Жена никогда не показывала, что ей тяжело, и воспринимала переезды с пониманием: куда надо, туда и поедем. Примерно так же, как в фильме "Офицеры".

Вообще, в таких браках очень много женщин, вышедших из семей военных. Ведь многое зависит от того, какое воспитание будущая жена офицера получила в своей семье. Если она не разбалованная, если знает и понимает трудности и тяготы военной службы, то, конечно, она пройдет этот путь с супругом достойно. Но главное – это ее преданность, любовь к своим детям, умение быстро обустраиваться на новом месте, готовить и уметь ждать мужа.