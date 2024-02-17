Четыре простых способа обновить интерьер без ремонта

Если интерьер дома наскучил, его легко можно преобразить. Причем без капитального ремонта и серьезных материальных вложений. Москва 24 расскажет четыре простых способа, как это сделать.

Расхламление и перестановка

В первую очередь преобразовать вид помещения помогает разбор вещей, рассказала Москве 24 декоратор, интерьерный стилист Инна Чернавина. За счет этого удастся разгрузить пространство и взглянуть на него по-другому.





Инна Чернавина декоратор, интерьерный стилист Надо набраться решимости, чтобы избавиться от вещей, которые больше не радуют и не приносят пользу. Что-то можно продать, что-то – отдать на переработку.

Еще один прекрасный способ обновить обстановку – переставить мебель.

"Например, вместо классического расположения по периметру комнаты сделать функциональное зонирование. Скажем, выделить мягкую зону с кофейным столиком для посиделок по вечерам, зону для чтения, место для удаленной работы и так далее", – посоветовала эксперт.

Редизайн мебели

Если нет возможности купить новую мебель, можно вдохнуть жизнь в старую, отметила Инна Чернавина.

"К примеру, перекрасить шкаф, комод, стеллаж и даже плитку в ванной. Последний вариант хоть и не долговечный, зато недорогой. Мягкую мебель можно перетянуть другой тканью – новая обивка изменит ее до неузнаваемости", – подчеркнула дизайнер.

Также есть смысл заменить фурнитуру. Новые ручки преобразят фасады шкафов и комодов, после чего интерьер заиграет новыми красками, отметила специалист.

Текстиль и элементы декора

Новые покрывала, подушки, пледы и ковер сделают пространство квартиры уютнее, пояснила Инна Чернавина.





Инна Чернавина декоратор, интерьерный стилист Кстати, если в доме уже есть интерьерные подушки, необязательно покупать новые. Можно заменить чехлы и тем самым сэкономить бюджет.

Сформировать другой стиль помогут и шторы. Именно от оконного текстиля зависит восприятие всего интерьера, обратила внимание дизайнер. "Купить готовые шторы будет дешевле, чем заказывать индивидуальный пошив", – добавила эксперт.

Преобразит пространство и новый декор: вазы, декоративные книги, живые растения в красивых горшках и так далее. Вместо дорогих картин вполне можно использовать более доступные варианты. Например, постеры с работами молодых художников, сказала Чернавина.

Игра со светом

Освещение является одной из главных составляющих красивого и функционального интерьера, отметила дизайнер.

По словам Инны Чернавиной, часто дома устанавливают лишь одну люстру по центру комнаты. Однако лучше организовать еще и локальное освещение. Например, торшер возле дивана, настенный абажур над обеденным столом и настольные лампы для зоны возле кровати. Это сделает пространство более эргономичным и изменит весь общий вид, заключила эксперт.