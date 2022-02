Эффект Манделы: почему нельзя доверять своей памяти

Помните, как в отечественном мультике про львенка тот говорит: "Покатай меня, большая черепаха"? А коммунистический лозунг: "Пролетарии всех стран, объединяйтесь"? Если да, то спешим сообщить, что вы попали под влияние эффекта Манделы. На самом деле эти фразы звучат не совсем так. Разбираемся, почему у людей массово формируются ложные воспоминания, а также предлагаем вам проверить себя.

Почему Мандела?

Фото: ТАСС/FRED CHARTRAND/PA Photos

Эффектом Манделы называют феномен, когда у большого количества людей появляются ложные воспоминания о том или ином событии. О явлении обстоятельно заговорили после смерти экс-президента ЮАР Нельсона Манделы.

Политик скончался в 2013 году, однако огромное количество людей утверждали, что такого не может быть, потому что тот якобы умер еще в 80-х годах, в тюрьме. Они были настолько в этом убеждены, что "вспоминали" выпуски новостей тридцатилетней давности с соответствующим сообщением и даже трансляцию похорон на ТВ.

Сбой в матрице и параллельные миры?

Из-за чего у людей массово формируются ложные воспоминания – по этому поводу существуют разные версии. Мистики, например, рассуждают о параллельных вселенных, в одной из которых дела обстоят так, как мы помним, а в другой – иначе. Третий вариант вселенной содержит еще больше изменений, отличающих его от первого. И таких вариантов бесконечно много. В каждом из них есть мы, наши копии, каждая из которых немного отличается от другой. В какой-нибудь миллионной вариации вы уже не блондин с голубыми глазами, а брюнет с карими, у вас не собака, а кошка, но все же вы остаетесь собой.

У сторонников теории матрицы есть свое объяснение. Они считают, что все вокруг нас на самом деле программа, прописанная кем-то или чем-то, а мы в ней персонажи. Когда матрица дает сбой, начинают выскакивать ошибки. Подобное можно наблюдать, если что-то ломается в компьютере. Эффект Манделы – это и есть пример такой ошибки, когда что-то пошло не так.

Другие люди уверены: необычный феномен – это не ложная память, а результат работы адронного коллайдера. С помощью него ученые не просто открыли двери в параллельные миры, но и научились их изменять. Так что переписать наше прошлое для них все равно что почистить память в смартфоне.



Адепты этой версии полагают: ученые ЦЕРНа (Европейский совет ядерных исследований), экспериментируя с темной материей, меняют реальность. Якобы при каждом запуске коллайдера из-за выплеска огромного количества энергии какая-то часть прошлого изменяется, и в этот миг те самые параллельные вселенные наслаиваются друг на друга. В общем, тоже происходит некий сбой.



Игры разума?

Однако ученое сообщество посмеивается над эзотерическими версиями, объясняющими сущность эффекта Манделы. В частности, доктор физико-математических наук, действительный член РАН Евгений Александров в разговоре с Москвой 24 раскритиковал предположения приверженцев теории адронного коллайдера.

"Кроме того, что это очевидная ерунда, ничего не могу сказать. Явление, которое вы описываете, скажем, ложная память, существует испокон веков, появилось еще задолго до адронного коллайдера. Это обычные иллюзии памяти, больше ничего", – подчеркнул он.





Евгений Александров доктор физико-математических наук Включение коллайдера ни коим образом не может менять реальность, а эти домыслы не имеют под собой никакой почвы, людям просто хочется мистики.

Психологи тоже знакомы с этим явлением и считают его вполне рядовым, а не мистическим. Они объясняют эффект Манделы тем, что иногда человек, вспоминая о каком-то событии, несколько видоизменяет его у себя в голове.

Память является сложным комплексным психическим процессом. В реализации таких действий, как запоминание, воспоминание, воспроизведение фактов, участвуют и мозг, и психика, а иногда социальный контекст. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказал специалист Института мозга человека РАН, врач-психотерапевт Денис Федоряка.

"Участки мозга обеспечивают физическую базу, так называемые матрицы долгосрочной памяти. В них хранится информация. Сейчас все больше данных, что разные психические процессы могут обеспечиваться не одним конкретным участком, а звеньями и цепями нейронов из разных зон мозга", – пояснил он.

По его словам, в работе таких звеньев, а также в конкретных зонах мозга могут происходить сбои. Это возможно вследствие травм, интоксикации или целенаправленных воздействий вроде программирования нужной информации. Например, как при трансе или эффекте 25 кадра.



Таким образом, воспоминания из памяти могут стираться или искажаться. Часто это происходит в качестве защиты, чтобы психика могла адаптироваться и вытеснить неприятную, причиняющую боль информацию. Отчасти эффект Манделы работает схожим образом. Но нельзя забывать о наличии так называемого социального механизма, связанного с коллективной памятью, добавляет Федоряка.





Денис Федоряка специалист Института мозга человека РАН, врач-психотерапевт Тогда часто информация искажается в сторону социально приемлемой или нужной в рамках данного общества. Похожие феномены – это коллективный психоз, который может встречаться у детей, так как их психика очень пластична и подвержена внешним воздействиям.

Кроме того, воспоминания могут упрощаться: мы помним смыслообразующие черты, но можем забыть детали. Приведем простой пример. Как выглядит скульптура Огюста Родена "Мыслитель"? Большинство скажут: мужчина уперся ладонью согнутой руки в лоб. На деле же поза мыслителя несколько другая: на подбородке лежит тыльная сторона руки. Если абстрагироваться от конкретной скульптуры, то при слове мыслитель в сознании, скорее всего, всплывет человек, держащийся за лоб. Свое представление об образе мыслителя в целом мы переносим на известное творение Родена.

Политика

Видео: Первый канал

"я устал, я ухожу"

Не один, не два и даже не сто человек готовы поспорить: Борис Ельцин объявил об уходе с поста президента 31 декабря 1999 года словами. По крайней мере, фраза, ставшая крылатой, звучит в голове именно так. На самом деле, покидая пост, политик сказал только: "Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу. Я сделал все что мог". Почему и как появилась новая версия, которая так сильно врезалась в память, остается загадкой.

Кроме того, известный коммунистический лозунг никогда не звучал как "Пролетарии всех стран, объединяйтесь!". В действительности он выглядит так: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Именно в таком виде лозунг употребляется в "Манифесте коммунистической партии" Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Но человечеству удобнее было запомнить другой вариант.

Музыка

Видео: YouTube/Queen Official

Примеры эффекта Манделы есть и в культуре. Например, споры ведутся вокруг одной из самых знаменитых песен группы Queen We Are the Champions. Если напрячь память и пропеть себе под нос финал композиции, туда так и просится фраза "Cause we are the champions... of the world!" Кажется, сам голос Фредди Меркьюри поет ее. Даже ярые поклонники группы уверены: эти слова там есть. Но на самом деле песня заканчивается следующим образом: "Cause we are the champions" – и все.

Кино

Видео: фрагмент из телевизионного фильма "Место встречи изменить нельзя"; режиссер – Станислав Говорухин; сценарий – братья Вайнеры; производство – Одесская киностудия, Второе творческое объединение

Крылатые фразы из кино мы, не сговариваясь, запоминаем не такими, какими они звучат в фильмах. Удивительно, но это так.

"Ну и рожа у тебя, Шарапов". Что здесь-то не так? На самом деле в фильме "Место встречи изменить нельзя" Жеглов Шарапову сказал: "Ну и рожа у тебя, Володя. Ох рожа".

"Люк, я твой отец". Так ведь говорил Дарт Вейдер в фильме "Звездные войны: Империя наносит ответный удар"? Но и здесь коллективная память подвела. Пересмотрите фильм и услышите отчетливое: "Нет, я твой отец".

Мультфильмы

Видео: фрагмент из мультипликационного фильма "Жил-был пес"; режиссер – Эдуард Назаров; сценарий – Эдуард Назаров; производство – "Союзмультфильм"

"Покатай меня, большая черепаха!"

"Ну ты, это, заходи, если что".

Сколько раз мы сами говорили эту фразу? Ведь именно так, уверены многие, ее и произносит львенок. А вот и нет! В мультике она звучит просто: "А теперь покатай меня, а?" Да, это так. Но в это почти невозможно поверить.Где здесь подвох? Мы ведь совершенно точно помним, что объевшийся волк, проломив пузом забор, уходит в ночь. И, оборачиваясь, говорит это. Но в мультфильме "Жил-был пес" все немного прозаичнее. Еле дышащий от обжорства волк шепчет: "Ты заходи, если что". Без слов-паразитов!

Хвост Пикачу. Любители покемонов часто рисуют самого знаменитого из них с черным кончиком на желтом хвосте. Откуда этот черный кончик взялся? Непонятно, но многие поклонники уверены, что в мультфильме он был. А его не было: хвост покемона просто желтый, а вот черные кончики украшают его уши.