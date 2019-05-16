"Лучшая медсестра – 2019": участники – о конкурсе, своих волнениях и страхах пациентов

В столице в рамках конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" выбирают лучшую медсестру 2019 года. В субботу 18 мая будут объявлены пять финалисток в своих номинациях, а также выберут "Лучшую медицинскую сестру". Трое участников рассказали Москве 24, почему они выбрали эту профессию и что было самым сложным в конкурсной гонке.

Фото: предоставлено героем материала

Профессиональный конкурс "Московские мастера" проходит в столице с 1998 года. В рамках конкурса определяется победитель в номинации "Лучшая медицинская сестра". Участники должны продемонстрировать как теоретические знания, так и практические навыки, умения общаться с пациентами и работать в команде. Также жюри оценивает личностные качества и профессиональную мотивацию претендентов на победу.



Татьяна Егорычева, медицинская сестра, стаж – четыре года

ГБУЗ "Городская клиническая больница № 52 ДЗМ"

О конкурсе Татьяна знала еще с первого года работы медсестрой, но созрела для участия только спустя четыре года, когда набралась опыта. Для нее довольно волнительным было прохождение практических заданий, ведь заранее было неизвестно, какие ситуации будут предложены. Также Татьяна отмечает, что особое внимание жюри было обращено на коммуникативные навыки участников.

Медсестра признается, что в жизни не только пациент боится входить в кабинет врача. Для медперсонала тоже волнительно общаться с новым человеком, ведь нужно найти к нему подход. Тем более что отделение, в котором трудится Татьяна, занимается операциями на ухе, и пациент перед операцией обычно находится в стрессовом состоянии. Кто-то впадает в паническое состояние уже при слове "наркоз", кто-то резко передумывает делать операцию на моменте подготовки в кабинете медсестры, а кто-то пытается остановить процесс уже в самой операционной.



В нашей профессии недопустимо небрежное общение с пациентом. Пребывание в больнице для каждого волнительно, поэтому мы должны помочь расслабить пациента разговором, отвлечь.

Для Татьяны важно сделать все, чтобы перед операцией человек был в хорошем настроении и не сомневался в правильности действий медперсонала. Для женщин обычно страшно звучит новость о том, что придется сбрить часть волос за ухом перед операцией. Тогда Татьяна иногда плетет пациенткам "колоски", доверительно общается и убеждает, что это делается для их здоровья и для удобства хирурга, чтобы операция прошла успешно.

Фото: предоставлено героем материала

Тема конкурса этого года – "Медицина как искусство!". В отборочном туре участвовали более пяти тысяч медицинских сестер. Тех, кто прошел в первый этап основного конкурса, ожидало 200 тестовых заданий по специальностям "Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", "Операционное дело", "Анестезиология и реаниматология" и направлению "Первичная медико-санитарная помощь".



Но медсестрам тоже бывает нелегко, ведь каждый посетитель со своим характером, и зачастую всю свою боль и накопленную злость пациенты выплескивают в кабинете. Татьяна нашла путь, как избавляться от этого негатива – экстремальные виды спорта. Она много путешествует, лазит по горам, перебарывает свои страхи и отдыхает душой на природе. Зимой катается на сноуборде, а летом прыгает со скал в море. В этом году планирует подняться на гору высотой четыре тысячи метров и сдать на первую категорию по альпинизму.



Если сравнивать участие в конкурсе с подъемом в гору, то участвовать в конкурсе, конечно, сложнее. Тут много глаз, и группа поддержки хочет, чтобы ты занял призовое место, к тому же в глазах коллег не хочется упасть. Морально всегда тяжелее, чем физически.

Несмотря на все трудности и высокую конкуренцию, по словам Татьяны, на конкурсе царит очень дружеская атмосфера, все с пониманием и уважением относятся к друг другу. И те, кто дошел до финального этапа, уже победители. Медсестра поделилась, что этот конкурс простимулировал ее к дальнейшему развитию, теперь ей еще больше хочется остаться в профессии и продолжать совершенствовать свои навыки.

Ксения Матвеева, медицинская сестра, стаж – 16 лет

ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 130 ДЗМ"

Фото: предоставлено героем материала



Ксения в профессии уже почти 16 лет, пошла работать медсестрой сразу после окончания медучилища. Девушка уже предпринимала попытку поучаствовать в конкурсе медсестер два года назад, но тогда выиграть не удалось, сказалась беременность и неважное самочувствие в непростой для женского организма период.



Я довольно амбициозная девушка, целеустремленная, и когда первый раз не удалось победить, это задело мое самолюбие. Поэтому в этом году я пришла с настроением выиграть конкурс.

В медицину Ксению привела ее мама. Сама она никогда не работала медсестрой, но в 30 лет получила медицинское образование и всегда говорила дочери, что это пригодится, поможет лучше понимать себя и в целом ориентироваться в жизни. Дочь послушалась и отучилась по специальности, а с годами поняла, что медицина – действительно дело ее жизни.

Первые годы Ксения работала в отделении реанимации, где она многому научилась, закалила свой дух и приобрела уверенность. Позже она перешла в педиатрию и работает с детьми вот уже 13 лет. Девушка признается, что как пациенты дети от взрослых почти не отличаются. Основная особенность в том, что дети приходят в кабинет врача не со своими страхами, а со страхами своих родителей. Поэтому в первую очередь приходится работать с родителями. И если ребенок видит, что волнение мамы уходит и она начинает доверять медсестре, то малыш тоже автоматически начинает доверять и перестает бояться каких-то медицинских манипуляций.



На втором этапе основного конкурса 15 претенденток на победу (по три – в каждой номинации) показывают свои практические навыки. В симуляционных кабинетах они должны продемонстрировать умение общаться с пациентом, выполнение медицинских услуг и оказание неотложной медицинской помощи.



Одним из самых ярких испытаний на конкурсе для Ксении оказалось практическое задание в симуляционном кабинете. "Я зашла в комнату, поздоровалась с жюри, после чего ко мне сразу подбежала девушка и сказала: "Помогите, человеку плохо, нужно его спасти!" – с волнением вспоминает девушка. Здесь необходимо было диагностировать у человека клиническую смерть и вывести его из этого состояния, проведя сердечно-легочную реанимацию. Конечно, эксперименты проводились на специальных медицинских манекенах, но уровень стресса у конкурсанток был не меньше, чем если бы это произошло по-настоящему.

Фото: предоставлено героем материала

Ксения признается, что сами конкурсные задания сложности для нее не представляли, но тяжелее всего было преодолеть стресс, ведь с каждым этапом конкурса эмоциональный накал все возрастал.



Мы все волнуемся, каждый этап – это как экзамен для нас. Ты знаешь, что тебя оценивают и хочется услышать, что ты первая.

Также медсестра отметила, что конкурс проходит очень честно: за участниками серьезно наблюдали на всех этапах, следили, чтобы никто не общался по телефону и все были в равных условиях. Ксения добавила, что если первое место в этом году занять не получится, то она будет бороться и в следующие годы.

Сергей Артемьев, медицинский брат, стаж – 17 лет

ГБУЗ "Туберкулезная больница им. А. Е. Рабухина ДЗМ"

Фото: предоставлено героем материала



Сестринским делом могут заниматься не только женщины, но и мужчины. Так, одним из немногих мужчин-участников конкурса стал Сергей Артемьев. Уже с раннего детства он хотел быть врачом и практиковался в лечебном деле на своих домашних кошках и собаках. Уколы, конечно, не ставил, но перевязки делал. Также несколько родственников Сергея посвятили свою жизнь работе в медицинской сфере, что еще больше усилило желание мужчины продолжить семейную традицию.



Третий этап конкурса состоялся 14 мая, где пять финалистов сразились за титул победителя. Организационный комитет конкурса в 2019 году возглавили заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Елена Громова, заместитель председателя оргкомитета – председатель РОО "Профессиональный союз работников здравоохранения г. Москвы" Сергей Ремизов.



Сейчас Сергей работает старшим медбратом отделения легочного туберкулеза № 11 и параллельно получает высшее сестринское образование. Мужчина отмечает, что, несмотря на то, что в представлении людей за пациентами обычно ухаживает и наблюдает медсестра, к медбрату отношение очень хорошее.



Вообще у нас много медбратьев работают в реанимации и в обычных отделениях. Пациенты относятся спокойно, иногда называют меня доктором.

И в целом, по словам Сергея, дисциплина в отделении гораздо спокойнее, когда на дежурстве медбрат. А сама профессия учит его собранности и умению реагировать в нестандартных ситуациях. Одна из таких внезапных ситуаций произошла, когда Сергей с друзьями собрались покататься на лодке на озере Сенеж в Подмосковье. Они уже находились далеко от берега, как погода начала портиться, пришлось возвращаться. Вдруг ребята услышали чей-то крик о помощи. Кричал парень, который прыгнул с лодки в озеро, лодку унесло, а у бедолаги свело ноги от холодной воды.

Сергей с друзьями развернули лодку и помчались на помощь. Как и большая часть сидящих в лодке, Сергей не умел плавать, но за несколько метров до тонущего он прыгнул в воду, доплыл до парня и притащил его к борту. Только на берегу Сергей осознал, что бросился спасать человека, совершенно не умея плавать. Герой до сих пор не может себе объяснить, как это случилось, но считает, что профессия медбрата помогла в этой ситуации, а инстинкт спасти человека переборол внутренний страх. Кстати, после этого он чудесным образом научился плавать.

Фото: предоставлено героем материала

Я не могу пройти мимо лежачего на улице человека, даже если он пьяный. Многие отворачиваются, а меня тянет туда: надо пойти посмотреть и при необходимости вызвать бригаду скорой помощи.

Медбрат отмечает, что в любой работе нельзя быть равнодушным, надо быть более сострадательным. И считает, что в его коллективе каждый человек на своем месте: они работают дружно и знают свое дело от и до. Все медсестры высшей категории с большим опытом и хорошей школой.

Для Сергея конкурс оказался довольно серьезным испытанием с сильной конкуренцией и высоким уровнем подготовки участников. Он уже не первый раз пробует свои силы в этом конкурсе, но пока в финал пробиться не удавалось. "Благодаря этим попыткам я вижу, что чего-то мне не хватает, поэтому пока не могу стать лучшим. Но я развиваюсь, больше готовлюсь, узнаю что-то новое, становлюсь опытнее. Это для меня главное", – заключает Сергей.



18 мая в рамках мероприятия, посвященного Международному дню медицинской сестры, лучшим медсестрам Москвы вручат награды. В канун дня города призеры конкурса "Московские мастера" получат отличительные знаки, дипломы и денежное вознаграждение в размере 300, 200 и 150 тысяч рублей за первое, второе и третье место соответственно. За первое место победителю вручат специальный приз – статуэтку "Рука с кристаллом".

