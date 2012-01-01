Жители Патриарших прудов просят создать в районе полицию моды

Жители одного из самых элитных районов Москвы – Патриарших прудов – просят организовать здесь работу полиции моды. Поводом послужили экстравагантные наряды прохожих. В частности, недовольство вызвали короткие шорты и облегающая спортивная одежда в тон кожи. Рассказываем подробности и разбираемся, нужно ли всем придерживаться городского дресс-кода.



Самый стильный район

Фото: телеграм-канал Patriki City

Патриаршие пруды являются одной из самых любимых локаций для отдыха у москвичей, а также гостей города. Место всегда притягивает множество людей. Некоторые приходят сюда не только прогуляться, но и показать себя. Особенно это заметно в ночь с пятницы на субботу. Однако, как выяснилось, не все наряды впечатляют местных жителей. В связи с этим они попросили организовать здесь полицию моды.

Такое пожелание появилось в одном из телеграм-каналов, где были опубликованы две фотографии, якобы иллюстрирующие неудачные образы. На первой запечатлен мужчина в джинсовых шортах и куртке, рубашке и в желтых мокасинах. На второй – девушка в облегающей спортивной одежде телесного цвета.





из поста в телеграм-канале А можно на Бронную, помимо ДПС, еще полицию моды… Мои глаза уже кровоточат от этих бешеных стилей, а ведь только апрель.

Публикацию начали распространять и другие каналы, отвечая автору поста: "Можно, но бесполезно, нужен эвакуатор и массовая депортация".

В комментариях к публикации пользователи разошлись во мнениях. Некоторые согласились с замечанием. Например, один из юзеров написал: "Помогите дяде, он потерял пляж". Другая комментатор отметила, что "летний фешен в Москве – особый стресс".

Еще один пользователь считает, что эстетике внешнего вида необходимо обучать в школе, но лезть с советами по стилю не стоит. "Какое вам всем дело, в лосинах или шортах, главное – не голые и не в трусах. Сейчас все считают себя профи и дают советы по любому поводу", – подчеркнула она.



Ярмарка тщеславия?

Фото: телеграм-канал Patriki City

Патриаршие пруды представляют собой "ярмарку тщеславия", обычно люди приходят сюда показать все самое лучшее, что у них есть. Об этом в интервью с телеканалом Москва 24 заявил стилист Владислав Лисовец.

"Людей стильных на Патриках вы точно не встретите. Там правда очень много хороших заведений, где можно пообедать и поужинать. Еще и поэтому место стало таким популярным… Туда стали стекаться все люди с достатком, как правило, это граждане с логотипами, не всегда модно одетые", – отметил эксперт.

Обычно эксцентричные выходы на Патриарших прудах практикуют гости столицы. Для этого они используют яркие цвета и оголенность, рассказала в беседе с Москвой 24 стилист, имиджмейкер-коуч Мария Щедина.





Мария Щедина стилист Местным жителям такой показ мод может показаться неорганичным, поскольку исконная аудитория Патриарших – это высококультурные статусные люди. Тех, кто живет на Патриках, видно сразу – они одеты в стиле "тихая роскошь".

По мнению эксперта, городской дресс-код необходимо соблюдать всем, особенно летом. "Я за то, чтобы короткие шорты и оголенные пупы оставить за городом либо на пляже", – подчеркнула она.

В теплое время года Щедина порекомендовала женщинам носить летящие шелковые платья, а мужчинам, например, льняные костюмы со свободными брюками.

