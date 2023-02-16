Россияне распродают ненужные подарки после 14 февраля на маркетплейсах

После Дня святого Валентина в интернете появились десятки объявлений о продаже ненужных подарков. Влюбленные по разным причинам пытаются избавиться от техники, игрушек и парфюма. Подробнее – в материале Москвы 24.



Не угадали

Москвич выложил на "Авито" фен Dyson, который был куплен девушке на 14 февраля, но оказался для нее "бесполезной тратой денег". Уточняется, что избранница попросила спортивный руль на BMW. Сбыть ненужный подарок молодой человек согласен даже со скидкой.

Другой пользователь также пытается продать совершенно новый фен. Причина – "будет лежать без дела, так как есть уже один". Еще один влюбленный преподнес второй половинке проектор, с помощью которого можно организовать домашний кинотеатр. Но, к сожалению, для его работы в квартире нет подходящих условий.

Не угадал с подарком для девушки и москвич из района Орехово-Борисово Южное: он купил избраннице умные часы, но они ей не понравились.

На сайте также можно встретить объявления о продаже плюшевых медведей. В одном из них сказано, что 130-сантиметровая игрушка абсолютно новая, "но не нужна".



Не дождались

Некоторые подарки продают из-за того, что отношения не дожили до праздника. Один из жителей столицы пытается найти покупателей на концерт российского рэп-исполнителя Scally Milano и даже готов сделать небольшую скидку.

"Купил, но расстался с девушкой, а это был подарок на 14 февраля", – написал пользователь.

Еще один мужчина купил избраннице парфюм Tom Ford, но презент "не пригодился". Теперь он продает запечатанную упаковку с припиской "может кому другому принесут счастье".

Не дождался своей подборки из умных гаджетов и парень из Санкт-Петербурга. Девушка купила молодому человеку колонку, две лампочки и розетку, но пара рассталась до праздника. Теперь дама продает весь этот набор за 8,5 тысячи рублей.



Не тот размер

Один из пользователей вез в подарок жене ко Дню влюбленных кожаные брюки за две тысячи евро аж из Франкфурта-на-Майне, но они не подошли по размеру. Теперь он пытается продать их за 85 тысяч рублей.

Разочарование ждало и еще одну москвичку: супруг купил ей кольцо с бриллиантами почти за 15 тысяч рублей, но оно оказалось мало. В магазине принимать его обратно отказываются. "Приходится здесь продавать", – написал пользователь.

Ранее психолог Павел Раков назвал худшие варианты подарков на 23 февраля. По мнению специалиста, не стоит дарить шампуни, гели, дезодоранты и пену для бритья, так как часто у мужчин есть свои предпочтения по запахам и брендам. Ежедневники также являются плохой идеей – большинство используют для заметок телефоны.

