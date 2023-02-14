Ложки, платья и шоколад: как отмечают 14 февраля в разных странах

14 февраля во всем мире отмечают День святого Валентина, однако многие страны празднуют его по-своему. К примеру, во Франции мужчины дарят своим женщинам ювелирные украшения, а в США – марципаны и конфеты. Как День влюбленных проводят в разных уголках земного шара – в материале Москвы 24.

Решительные Нидерланды

Всю свою решительность женщины в Нидерландах способны продемонстрировать именно в День святого Валентина. В этот праздник девушки могут первыми сделать предложение руки и сердца своему возлюбленному. В случае если избранник его отвергает, он обязан подарить ей платье.

Плюшевая Великобритания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Соединенном королевстве на День всех влюбленных принято преподносить недорогие презенты. Подарки дарят не только своим вторым половинкам, но и близким. Среди популярных вариантов – мягкие игрушки, шоколадные трюфели, испеченный самостоятельно пирог в форме сердца или же розы (алые – вторым половинкам, желтые и белые – друзьям и родственникам).

Кроме того, в Уэльсе с XVII века существует традиция – вырезать из дерева "ложки любви", декорированные сердечками, ключами и замками. Преподнося ее даме, мужчины показывали серьезность своих намерений.

Романтичная Франция

Своим возлюбленным французы на 14 февраля традиционно дарят ювелирные украшения. Их принято преподносить не только вторым половинкам, но и родственникам, друзьям и знакомым.

День всех влюбленных в этой стране считается одним из самых благоприятных для предложения руки и сердца. Все рестораны и кафе 14 февраля переполнены: за каждым столиком можно встретить пары, ужинающие при свечах.

Шоколадная Япония

Фото: AP Photo/Shizuo Kambayashi

По сложившейся традиции День святого Валентина в этой стране – праздник мужчин. Перед датой Японию охватывает шоколадная лихорадка. Именно эту сладость дарят мужчинам японки. Например, презент "гири-чоко" (шоколад по долгу службы. – Прим. ред.) женщины преподносят своим коллегам, а "хонмей" – возлюбленным.

Также по традиции в этот день девушки могут признаться молодым людям в любви.

Дружеская Финляндия

Пока весь мир празднует День влюбленных, 14 февраля в Финляндии – День друзей. Его начали официально отмечать с 1987 года. Но, как и во всех странах, в этот день люди также отправляют другу другу валентинки, дарят игрушки и конфеты. Праздник по популярности идет следом после Рождества и Нового года.

Эмоциональная Германия

Святой Валентин в Германии считается покровителем душевнобольных людей. По этой причине 14 февраля немцы украшают психиатрические больницы красными лентами, посещают богослужения в храмах. Но своих вторых половинок все же поздравляют. Обычно празднуют с возлюбленными за ужином или уезжают отдыхать за город.

Карамельная Америка

Так сложилось, что традиция поздравлять с Днем святого Валентина не только возлюбленных зародилась в США. Чаще всего американцы отмечают праздник в клубе или ресторане. Одним из главных символов 14 февраля считается карамель в форме сердца красно-белого цвета. Известно, что их производство началось еще в XIX веке.