Как экологически чистые продукты от фермеров попадают на столы москвичей

В последние годы жители мегаполисов стали проявлять большой интерес к здоровому образу жизни и в особенности к питанию. Фермеры заметили, что спрос на их молочные продукты в период пандемии увеличился. Рассказываем, как производят экологически чистую молочную продукцию и каким образом она попадает на московские прилавки.

Ферма "История в Богимово"

Фото: предоставлено Лавка Лавка



Шесть лет назад в Ферзиковском районе Калужской области появилась органическая молочная ферма "История в Богимово". Чтобы реализовать производство по самым высоким стандартам, основатели фермы побывали в десятках органических хозяйств Европы. И сегодня на 1200 гектарах калужской земли взращиваются экологически чистые растения.

В 2017 году в Богимово появились первые молочные коровы, завезенные из Дании. Благодаря жирному молоку коров породы Джерси, на ферме стали производить масло и сыр. Теперь на лугах фермы пасутся более 100 коров, запущено собственное производство полного цикла. На корм животным фермеры выращивают рожь, овес, горох, заготавливают траву и сено.



Фото: предоставлено Лавка Лавка

На ферме производят жирное молоко, сметану и творог с применением французской закваски. Его пастеризация проходит в щадящем режиме, что сохраняет полезные качества продукта.

Синтетические удобрения, так же как пестициды и гербициды, на органических фермах запрещены к применению. За этим строго следят проверяющие из европейских органических сертифицирующих органов. В 2019 году ферма "История в Богимово" стала победителем премии Live Organic Awards в номинации "Лучшее фермерское хозяйство".

Фермер Нина Козлова

Жители села Заокского Рязанской области занимаются молочной продукцией уже не первый век. Продолжила семейное дело и Нина Козлова, чья бабушка в свое время возила молоко в Москву ночным поездом и разносила его по домам. Нина же занялась производством вкусного творога, кефира, сметаны и других кисломолочных продуктов.

Коровы Нины Козловой летом свободно пасутся в поле. Зимой им дают "домашний" корм: заранее заготовленные картофель, свеклу, морковь и сено. Благодаря этому молочные продукты насыщаются микроэлементами.



Фото: предоставлено Лавка Лавка

Главный секрет успеха, по словам Нины, - это заливные луга вокруг села Заокское. Каждый год при разливе Оки на луга выносится речной ил. Он становится идеальным удобрением для травы, которая вырастает сочной и питательной. Питаясь травой, коровы дают молоко, из которого потом производится жирная сметана, ряженка и топленый творог.

Свои приготовленные продукты фермеры реализуют через магазины. Так, Нина Козлова стала самой первой, с кем начал сотрудничать магазин фермерских продуктов Лавка Лавка. Благодаря этому на протяжении более 10 лет у горожан есть возможность наслаждаться вкусом "из детства". Таким же образом десятки других экологически чистых товаров попадают из рук фермеров на столы жителей столицы.