Эксперт Кунафин назвал продукты, которыми нельзя подкармливать птиц

Неравнодушные москвичи с наступлением холодов развешивают кормушки для птиц на деревьях. Однако оставлять в них можно далеко не всю еду. Расскажем, чем накормить птиц без вреда для них самих.

Зачем подкармливать птиц?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Зимой птицам сложнее найти себе пропитание, поэтому их нужно подкармливать в холодное время года. Об этом Москве 24 рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.





Азамат Кунафин начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Подкормки мы призываем производить только зимой при наступлении неблагоприятных условий. К таким относятся затяжные метели и сильные морозы.

А вот при теплой и ясной погоде от подкормки следует отказаться, подчеркнул Кунафин. По его словам, пернатые могут привыкнуть к постоянной помощи человека и разучиться самостоятельно добывать пищу.

Что едят птицы?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Рацион должен быть приближен к кормовой базе птиц, заметил Азамат Кунафин. По его словам, подойдут натуральные и естественные корма, в составе которых будут семена растений:



пшеница;

ячмень;

овес;

просо;

сухая овсянка.

Кроме того, можно подкармливать сушеными ягодами: например, рябиной или калиной. Неправильное питание же может нанести серьезный вред пищеварительной системе птиц. Негативно на их здоровье влияют соленые, перченые, копченые и другие продукты. Соленые и жареные семечки, а также хлеб тоже под запретом, заметил Кунафин.

Как соорудить кормушку?

Лучше всего использовать природные материалы: они выглядят эстетично и по ощущениям более привычны для пернатых, объяснил Азамат Кунафин.





Азамат Кунафин начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Лучше делать кормушки из древесины, поскольку у нее должен быть определенный вес. Если делать из вторичных материалов, например, пластиковых бутылок или тетрапаков, на ветру будет все болтаться, и подкормка начнет сыпаться на землю.

Конструкции кормушек бывают разные, и единственное важное требование – удобство для самих птиц. Для поиска примеров Кунафин рекомендовал сайт некоммерческого партнерства "Птицы и люди", который специализируется на развитии орнитологии.

Как и где установить кормушку?

Фото; Москва 24/Роман Балаев

Разместить ее стоит там, куда может беспрепятственно добраться человек. При этом не нужно устанавливать кормушку в густых лесах и окружении сугробов. Важно, чтобы как можно больше людей могли помочь птицам, объяснил Азамат Кунафин.

При этом кормушку нужно разместить не выше головы среднестатистического человека, заметил специалист. Благодаря этому грызунам будет сложнее добраться до семян и ягод, а неравнодушным – удобнее накладывать подкормку.

Сколько корма можно класть?

Количество для каждой кормушки нужно высчитывать индивидуально, заметил специалист. Главное, чтобы птицы успевали съедать семена и ягоды за день, в противном случае еда может испортиться или попасть в лапы грызунов.





Азамат Кунафин начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Если вы положили корм, и на следующий день половина объема подкормки осталась, соответственно, надо уменьшить ее на половину. Не нужно накладывать на неделю, месяц, два, три. Это только привлечет к кормушке грызунов.

"Также многое зависит от размера кормушки и количества птиц, которые будут прилетать. Есть места, куда все время прилетают воробушки, синицы, дятлы, дубоносы и так далее. А есть кормушки, которые редко посещаются", – объяснил он.

Кунафин добавил, что количество корма должно быть адекватным, так как переедание может негативно сказаться на здоровье птиц.

