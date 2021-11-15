Хурма, фейхоа и арахисовое масло: какие продукты поддержат иммунитет в конце осени

Осенью, когда за окном пасмурно, сыро и холодно, организм отчаянно нуждается в большем количестве витаминов. Для восполнения дефицита и качественной работы иммунной системы необязательно лететь в теплые края. Запастись энергией и здоровьем помогут продукты, богатые полезными веществами. Какие из них обязательно следует включить в свой рацион в ноябре – читайте в материале Москвы 24.



Хурма

Осенний плод славится не только своим медовым вкусом. Благодаря витаминам А, С, В, йоду, магнию и калию хурма помогает укрепить иммунитет и улучшает настроение. Витаминный коктейль, скрытый под яркой кожицей фрукта, повышает работоспособность организма. Кроме того, несмотря на низкую калорийность, съев один-два плода, можно быстро утолить голод.

Для тех, кто хочет себя побаловать, существует огромное количество рецептов с хурмой. Например, можно приготовить ароматный кекс с кусочками фрукта, сварить пряный компот или варенье, пикантности которому добавит щепотка корицы и лимонная цедра. Гурманам, готовым потратить чуть больше времени на кухне, обязательно следует попробовать суфле из хурмы. Своей нежностью оно растопит сердце даже самого притязательного сладкоежки.



Арахисовое масло

Арахисовое масло – кладезь полезных веществ, начиная от витамина-антиоксиданта Е и заканчивая магнием. Содержащиеся в нем жирные кислоты помогают выводить из организма вредный холестерин, способствуют улучшению работы пищеварительной системы и укрепляют иммунитет, что особенно актуально в осенне-зимний период. Кроме того, регулярное употребление этого продукта позволяет лучше восстанавливаться после болезней.

Масло имеет насыщенный вкус, который украсит любое блюдо яркими ореховыми нотками. Его можно использовать в качестве заправки в салаты, добавлять в гарниры, соусы, супы и десерты. За счет сравнительно высокой температуры дымления оно отлично подходит для жарки или фритюра. Поджаренные на арахисовом масле курица или картошка не только приобретет аппетитную хрустящую корочку, но еще и легкий ореховый аромат.



Жирная рыба

Об уникальной пользе жирной рыбы, такой как лосось или сельдь, постоянно говорят врачи и диетологи. В ней содержатся кислоты, которые благотворно влияют на настроение, облегчают симптомы депрессии и повышают защитные свойства организма.

В частности, в лососе есть омега-3 и омега-6, которые необходимы для эластичности кожи, укрепления сосудов и здоровья волос. Регулярное употребление такой рыбы улучшает концентрацию и память. С лососем можно приготовить питательный суп, запечь филе в сливочном соусе с чесноком и душистыми травами или просто поджарить до румяной корочки, сбрызнув лимоном или соевым соусом.

Сельдь следует включить в свой рацион для налаживания работы щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы. В ней содержится много йода, селена, витамина Е, омеги-3. Также эта рыба избавит от проблем с кожей, например уменьшит риск преждевременного образования морщин. Из нее можно приготовить новогоднюю классику, не дожидаясь 31 декабря, – селедку под шубой или сервировать с луковым гарниром, если не хочется тратить много времени на кухне.



Квашеная капуста

Хрустящая квашенная капуста, приготовленная путем натурального брожения, богата витаминами А, Е, С и К, магнием, калием, молочной кислотой и цинком. Полезные вещества, содержащиеся в ней, помогают наладить пищеварение, взбодриться и укрепить иммунитет. Эти свойства капуста сохраняет почти 10 месяцев.

Ее можно употреблять как самостоятельное блюдо, так и подавать в качестве освежающего гарнира. Неповторимая кислинка разжигает аппетит и идеально сочетается с тушеным мясом или жаренными колбасками. Кроме того, с квашенной капустой можно испечь пышные пирожки или использовать ее для приготовления наваристых щей.



Костный бульон

Ароматный бульон из говяжьей голени и грудинки на кости не только согреет холодной осенью, но еще и поможет организму восполнить запас витаминов. Неспроста этот продукт заслужил статус суперфуда. При длительной варке в костном бульоне образуется желатин, коллаген и глицин. Кроме того, он богат фосфором, кальцием, магнием и кремнием – эти элементы оказывают положительное влияние на состояние волос, ногтей, кожи и суставов. Также костный бульон улучшает качество сна и восстанавливает слизистые желудочно-кишечного тракта.



Фейхоа

Эти ягоды имеют необычную вкусовую палитру, сочетая в себе сладость с яркой кислинкой. Кроме того, они очень полезны для организма. Фейхоа обладает противовоспалительными, антимикробными, антиоксидантными и антигрибковыми свойствами. По мнению ученых, ягоду можно есть для укрепления костей и профилактики раковых заболеваний.

Также фейхоа содержит в себе большое количество витамина С, кремния, калия, хрома, пантотеновой кислоты и других полезных веществ. Из нее удастся приготовить невероятно вкусное варенье, просто перетерев свежие ягоды с сахаром. Если же на это нет времени, то всегда можно обратиться к проверенным поставщикам. Например, в два клика приобрести заряженное витаминами варенье из фейхоа "ВЛАВКЕ". Здесь же можно купить арахисовое масло, свежую хурму, сельдь, лосось и многие другие полезные для организма продукты, которые так необходимы для поддержания крепкого здоровья в осенне-зимний период.